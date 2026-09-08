Vítězné prodejny srpnového kola Visa Czech Top Shop 2026

Xzone propojuje prodejnu s herním světem
Vítězný Xzone v OC Lužiny není jen klasickou prodejnou pro fanoušky videoher. Největší pobočka značky v Česku propojuje obchod s herním HUBem pro karetní, deskové a wargaming hry. Deset herních stolů s kapacitou až 40 hráčů slouží k hraní, komunitním setkáním i pořádání turnajů. Vedle her zde zákazníci najdou také herní doplňky a merchandise ze světa videoher a popkultury. Inspektoři ocenili čisté a přehledné prostředí, výrazné označení jednotlivých kategorií i tematické vystavení produktů podle konkrétních her a titulů. K atmosféře přispívají také nepřehlédnutelné herní a popkulturní prvky. Pozitivní hodnocení získal rovněž personál, který působil příjemně a v nabízeném sortimentu se dobře orientoval.
Dánský řetězec Normal otevřel první pobočku v OC Flora
Druhou příčku obsadila prodejna Normal v pražském OC Flora, která byla otevřena jako vůbec první pobočka dánského řetězce v České republice. Nabízí drogerii, kosmetiku, potřeby pro domácnost, potraviny i řadu zahraničních výrobků, přičemž část nabídky se každý týden obměňuje. Pro Normal je typické také uspořádání prodejen do podoby labyrintu, který zákazníka postupně provede celým obchodem. Inspektoři při návštěvě ocenili čisté a upravené prostředí nové pobočky, srovnané zboží, dobře viditelné cenovky i výrazné prvky, které na prodejnu upozorňují už zvenčí.
iStores sází na čistý design a přehlednou prezentaci
Třetí místo získala prodejna iStores v Galerii Šantovka v Olomouci. Vedle produktů Apple, Beats a příslušenství dalších výrobců nabízí také konzultace, školení, výkup starších zařízení nebo autorizovaný servis. Inspektory zaujalo především čisté a vzdušné prostředí, které odpovídá image značky a působí profesionálně. Produkty jsou přehledně uspořádané a označené viditelnými cenovky, také vhodné umístění POS materiálů si právem zasloužilo 3. místo v srpnovém kole. Prezentaci v prodejně doplňuje také LCD obrazovka za pokladnou.
Xzone v OC Lužiny v Praze se vítězstvím v srpnovém kole zařazuje mezi finalisty letošního ročníku soutěže Visa Czech Top Shop. Jméno absolutního vítěze bude oznámeno při slavnostním vyhlášení celkových výsledků soutěže.
Zdroj: INSTORE CONSULTING EU