Vítězné prodejny únorového kola Visa Czech Top Shop 2026

Jedinečný hodinářský butik na prvním místě
Jediný oficiální butik značky Tudor v České republice, otevřený Hodinářstvím Bechyně na Staroměstském náměstí, je nepřehlédnutelnou ukázkou prémiového retailu v historickém centru. Výrazná výloha a světelné prvky přitahují pozornost už z dálky, interiér je kompletně laděn do černočervených tónů – tedy ikonických barev značky Tudor. Ty podtrhují vizuální koncept celého prostoru a zároveň mu dodávají energii a sílu. Precizně nasvícené vitríny a důraz na detail zvýrazňují hodnotu vystavených hodinek, zatímco personál zákazníky aktivně a profesionálně provází prostorem.
Nový koncept prodejen Skechers na druhém místě
Nový koncept značky Skechers v ulici Na Příkopě pracuje s moderním, vzdušným designem, který propojuje sportovní energii s městskou elegancí. Důraz je kladen na čistotu prostoru a přehlednou prezentaci produktů. Minimalistické vystavení obuvi umožňuje vyniknout jednotlivým modelům a podtrhuje prémiovější vyznění konceptu. Profesionální a jazykově vybavený personál odpovídá frekventované lokalitě v centru metropole a přispívá k sebevědomému, mezinárodnímu dojmu prodejny.
Funkční spojení prodejny a kavárny na třetím místě
Nová prodejna Vodafone v OC Varyáda sází na jednoduchý, čistý design a přehledné uspořádání, které usnadňuje orientaci i prezentaci služeb. Digitální obrazovky podporují komunikaci nabídky, celý prostor působí moderně a funkčně. Klíčovým prvkem je integrovaná kavárna, která rozšiřuje roli prodejny – zákazníci zde mohou vyřešit své požadavky v klidnějším tempu a zároveň strávit více času v prostředí značky. Právě propojení technologií a komfortu vytváří nový typ zákaznické zkušenosti.
