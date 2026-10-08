Vítězné prodejny záříjového kola Visa Czech Top Shop 2026

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  9:30
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Praha 8. října 2026 (PROTEXT) - Samoobslužný provoz byl tentokrát výrazným tématem zářijového kola Visa Czech Top Shop. Dvě ze tří vítězných prodejen umožňují zákazníkům nakoupit i mimo běžnou otevírací dobu bez přítomnosti personálu - hračkářství Dva tátové ve Staré Boleslavi a COOP v Zaječově. Třetí místo získala prodejna výrobce elektroniky Anker v pražském Westfield Černý Most.

Dva tátové prodlužují otevírací dobu díky samoobslužnému režimu

První místo získalo hračkářství Dva tátové ve Staré Boleslavi. Prodejna staví na přehledném uspořádání, ve kterém se zákazník snadno orientuje. Přes den funguje jako klasická prodejna s obsluhou, mimo její přítomnost se ale mění na samoobslužný obchod. Zákazník se do prodejny dostane bez personálu, vybere si zboží a nákup zaplatí u samoobslužné pokladny. Pro menší specializovanou prodejnu jde o praktický způsob, jak zpřístupnit sortiment i v době, kdy na místě není obsluha. Během dne přitom zůstává zachovaná možnost osobního kontaktu a poradenství.

COOP Zaječov spojuje klasický obchod s nonstop provozem

Také druhý vítěz, COOP Zaječov, využívá kombinaci klasické obsluhy a samoobslužného provozu. Zákazníci zde mohou nakupovat s personálem během běžné otevírací doby, mimo ni pak využít samoobslužný režim. Prodejna navíc prošla rekonstrukcí, která jí dala upravenější a přehlednější podobu. Nově je k dispozici i samoobslužná pokladna. Pro lokální obchod je možnost nákupu mimo běžnou otevírací dobu praktickým řešením, jak rozšířit jeho dostupnost.

Anker sází na technologie i při prezentaci sortimentu

Třetí místo obsadila nová prodejna Anker ve Westfield Černý Most. Výrobce elektroniky zde otevřel svou druhou evropskou prodejnu a zároveň první kamenný obchod v Česku. Technologie jsou v prodejně přítomné nejen v samotném sortimentu, ale také v jeho prezentaci. Prostor doplňují digitální panely a obrazovky, které slouží k prezentaci produktů a jednotlivých značek. K tomu se přidává výrazné osvětlení a přehledné vystavení výrobků. Zákazník si zde může prohlédnout nabídku Ankeru i dalších značek z jeho portfolia.

Vítěz tohoto kola se přidává k ostatním letošním finalistům, kteří se ve velkém finále Visa Czech Top Shop utkají o titul absolutního vítěze na jaře 23. března v Magenta Experience Center v Praze.

 

 

Zdroj: INSTORE CONSULTING EU

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59526.

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