Vítězné prodejny zářijového kola Visa Czech Top Shop

Havlíkova apotéka v srdci Prahy obsadila první místo
Pražská Havlíkova apotéka je ukázkovým příkladem, jak propojit historii, přírodu a moderní retailový přístup. Prodejna v srdci Prahy působí jako návrat do starých časů, ovšem v elegantním a precizně zpracovaném interiéru. Dominují přírodní materiály, zeleň a decentní výzdoba, která ladí s filozofií značky zaměřené na bylinnou kosmetiku a udržitelnost. Inspektoři ocenili především přehledné uspořádání a promyšlený design výlohy, který přitahuje pozornost kolemjdoucích. Výrazným plusem je také vstřícný a profesionální personál, který dokáže s úsměvem poradit a přenáší na zákazníka nadšení pro značku. Havlíkova apotéka tak nabízí nejen produkty, ale i autentický zážitek a inspirativní atmosféru.
Minimalistická prodejna Worldbox na druhém místě
Obchod Worldbox v karlovarském obchodním centru Varyáda potvrzuje, že i minimalistický koncept může působit silně a profesionálně. Prodejna zaměřená na moderní obuv zaujme čistým designem, přehledným vystavením a využitím digitálních prvků. Tři velkoformátové displeje doplňují nabídku bez rušivých efektů, čímž podporují komfort zákazníka. Inspektoři vyzdvihli dobře strukturovaný prostor bez zbytečného zahlcení, přehledné vystavení produktů a profesionální vystupování personálu.
Prodejna Cyklospeciality obsadila třetí místo
Třetí místo obsadila brněnská prodejna Cyklospeciality na Svatopetrské ulici. Menší, ale velmi přehledná prodejna nabízí široký výběr značkových kol a cyklistických doplňků pro všechny věkové kategorie, přičemž klade důraz na kvalitu, osobní přístup a odborné poradenství. Inspektoři ocenili především přehlednost prodejny, profesionální a přátelský přístup personálu. Návštěvníci si mohou zboží prohlédnout i vyzkoušet, což posiluje jejich důvěru v nabízené produkty. Cyklospeciality jsou tak skvělým příkladem, jak může specializovaný prodej uspět díky kombinaci odbornosti a osobního přístupu.
Soutěž Visa Czech Top Shop pravidelně vyhledává a oceňuje ty nejzajímavější kamenné prodejny po celé České republice. Vítěz zářijového kola se nyní přidává k dalším měsíčním vítězům a společně s nimi bude soutěžit o titul absolutního vítěze letošního ročníku ve velkém slavnostním finále.
Zdroj: INSTORE CONSULTING EU