Vítězové druhého ročníku cen Stevie® Awards za vynikající technologie vyhlášeni

Druhý ročník cen Stevie® Awards za vynikající technologie (Stevie® Awards for Technology Excellence) dnes vyhlásil své vítěze pro rok 2025. Toto ocenění vyzdvihuje mimořádné úspěchy jednotlivců, týmů a organizací, které utváří budoucnost technologií ve všech průmyslových odvětvích. Přihlásit se mohou být jednotlivci a organizace z celého světa – veřejné i soukromé, ziskové i neziskové, velké i malé.

Mezi organizace, které získaly více cen Stevie Award, patří Amazon / Amazon Web Services (27), Meta (19), Cisco (14), IBM (12), Microsoft (9), Walmart (8), JPMorganChase (7), Salesforce (7), Cognizant (6), Google (6), Gov2Biz Inc (6), Oracle (6), Alliant (5), Apple (5), BostonGene (5), Encora (5) a Epique Realty (5).

Úplný seznam vítězů podle kategorií naleznete na adrese www.StevieAwards.com/Tech .

Slavnostní předání cen proběhne v rámci slavnostního banketu, který se bude konat v úterý 16. září v hotelu Marriott Marquis v New Yorku. Vstupenky jsou již v prodeji . Prezentace budou rovněž vysílány živě.

V letošním ročníku soutěže bylo hodnoceno více než 1500 nominací od organizací z 36 zemí a teritorií. Vítězové byli vybráni na základě průměrného hodnocení poroty, kterou tvořilo více než 160 odborníků z celého světa. Ceny Stevie Awards za vynikající technologie odměňují úspěchy v celé řadě aspektů pracovní sféry. Jednotlivé kategorie jsou rozděleny do 20 sekcí podle technologických odvětví:

• Technologie v reklamě, marketingu a public relations

• Letecké technologie

• Zemědělské technologie

• Technologie v architektuře

• Umělá inteligence

• Asistenční technologie

• Biotechnologie

• Technologie v obchodě

• Komunikační technologie

• Technologie ve vzdělávání

• Technologie v energetice

• Technologie v zábavě

• Finanční technologie

• Technologie ve státní správě

• Zelené a ekologické technologie

• Technologie ve zdravotnictví

• Informační technologie

• Výrobní technologie

• Námořní technologie

• Dopravní technologie

Ceny uděluje společnost Stevie Awards, pořadatel devíti předních světových programů podnikatelských ocenění včetně prestižních International Business Awards® a The American Business Awards®.

O cenách Stevie Awards

Ceny Stevie se udělují v devíti programech: Asijsko-pacifické ceny Stevie, Německé ceny Stevie, Ceny Stevie pro Blízký východ a severní Afriku, The American Business Awards®, The International Business Awards®, Ceny Stevie pro ženy v podnikání, Ceny Stevie pro skvělé zaměstnavatele, Ceny Stevie za vynikající technologie a Ceny Stevie za prodej a zákaznický servis. Do soutěží Stevie Awards se každoročně přihlásí více než 12.000 organizací z více než 70 zemí. Ceny Stevie, které oceňují organizace všech typů a velikostí a lidi, kteří za nimi stojí, přinášejí uznání vynikajících výkonů na pracovišti po celém světě. Další informace o ocenění Stevie Awards najdete na http://www.StevieAwards.com .

