Vítězové literární soutěže v angličtině si rozdělí ceny v hodnotě více než 1,1 milionu korun

Praha 3. června 2024 (PROTEXT) - Do 30. června mohou mladí autoři odevzdávat své texty pořadateli soutěže, Anglo-americké vysoké škole (AAU). Ta zveřejnila hodnotu prvních cen v obou kategoriích, do 18 a do 26 let. Stipendium pokrývající školné na bakalářské studium činí 685 tisíc korun a na magisterské pak 457 tisíc korun.