Vítězství demokratů by mohlo znamenat obrat na trzích

Autor:
  10:25
Sledovat Metro na Googlu

Praha 6. listopadu 2026 (PROTEXT) - Výsledky amerických voleb do Kongresu vedou k přehodnocení situace na burzách. Zejména u umělé inteligence bude další vývoj hodně záviset na strategii demokratů, píše web německého týdeníku WirtschaftsWoche.

V amerických volbách do Sněmovny reprezentantů a Senátu způsobili demokraté překvapení – strana získala většinu v obou komorách Kongresu. Demokraté přebírají moc i v některých spolkových státech. To vyvolalo na burzách rozsáhlé výkyvy kurzů: zatímco akcie v Asii i kurz dolaru oslabily, nová situace jde na ruku americkým státním dluhopisům.

Dopady volebního vítězství ještě nejsou zcela jasné, je však možné očekávat důsledky pro řadu tříd aktiv:

  1. Pokud by politická situace v Kongresu omezila další snižování daní a státní výdaje, státní dluhopisy by z toho mohly těžit. To by mohlo zmírnit obavy z prudce rostoucího státního dluhu za vlády Donalda Trumpa.
  2. Pokud by Kongres odebral svou podporu válce v Íránu a vynutil uzavření míru, mohlo by to ulevit ceně ropy, s potenciálním dopadem na globální inflaci a úrokové sazby centrálních bank v USA a Evropě.
  3. Investoři vnímají volební vítězství demokratů mimo jiné jako možné riziko pro akcie odvětví umělé inteligence, jelikož hrozí přísnější regulační kontroly, zejména pro rychle rostoucí technologické společnosti a firmy zabývající se umělou inteligencí.
  4. Demokraté již oznámili, že chtějí opět výrazněji podpořit Ukrajinu v jejím boji proti ruské invazi. To by mohlo přinést nárůst objemu objednávek pro americký obranný průmysl a růst akciových kurzů.
  5. Pokud se Kongres v otázkách cel dostane do konfrontace s Trumpem, mohlo by to přinést úlevu zejména pro americké dovozce a vývozce v Severní Americe a Evropě a zajistit širokou podporu na finančních trzích.

Krátkodobé výkyvy mimo jiné na asijských burzách pozorovatelé připisují tomu, že investoři nesprávně odhadli rozsah nastávající změny mocenských poměrů. „Modrá vlna sama o sobě možná není překvapením. Překvapila jasnost vítězství,“ komentuje Chris Weston, vedoucí analytického oddělení společnosti Pepperstone Group v Melbourne.

Poté, co bylo jasné, že demokraté ovládnou obě komory, ukazovaly tržní indikátory zpočátku jednoznačný obraz: index Nikkei během asijského obchodování oslabil o 1,4 procenta. S tím souvisí, že dolar vůči euru oslabil o 0,3 procenta na 1,118 dolaru. Výnosy desetiletých amerických státních dluhopisů klesly o čtyři bazické body. Cena zlata navíc vzrostla o 2,9 procenta, což koresponduje se slabostí akciového trhu a vyčkávacím postojem investorů.

Z pohledu pozorovatelů to není v rozporu s rostoucími kurzy v rané fázi evropského obchodování. Evropský index Stoxx 600 ve středu ráno posílil o 0,9 procenta, index DAX vzrostl o zhruba 1,1 procenta. Evropské akcie si již v období před volbami v polovině mandátu vedly lépe než americký trh.

Spouštěčem byl přesun investic od obchodování s umělou inteligencí k defenzivnějším odvětvím. Jasný výsledek nyní zajišťuje, že investoři s nízkou tolerancí k riziku realizují investice, s nimiž dosud otáleli.

Kryptotrh reagoval na volební úspěch demokratů v takzvaných midterms volbách z velké části bez rozrušení. Na rozdíl od některých obav nenastal propad kurzů. Podle obchodníků je důvodem, proč trhy tuto zprávu přijaly tak klidně, především to, že výsledek voleb nebyl pro finanční trhy žádným překvapením.

Změnu politické situace ve Washingtonu může přesto kryptoměnový sektor pocítit. V klíčových výborech amerického Kongresu – například v bankovním výboru Senátu – budou nyní pravděpodobně opět udávat tón politici, kteří zaujímají k digitálním měnám výrazně skeptičtější postoj než mnozí republikáni.

Rostoucí odpor proti výpočetním centrům pro umělou inteligenci

Ne všechny teze vyslovené před volbami se dají jednoznačně potvrdit či vyvrátit. Ačkoli se zdá, že by akcie společností zabývajících se umělou inteligencí mohly čelit tlaku, nejnovější zveřejněné provozní údaje hovoří jinak. Jak AMD, tak i Super Micro nedávno zvýšily své prognózy tržeb. I úspěšnou emisi podnikových dluhopisů společností Meta v objemu 15 miliard dolarů lze interpretovat tak, že investoři předpokládají pokračování boomu umělé inteligence.

U volebních uren se však ukázal jiný obraz. Podle agentury Bloomberg se velká část z plánované kapacity datových center ve výši 303 gigawattů (GW) nachází ve státech, kde se konaly volby do Kongresu. Zhruba 170 GW z toho připadá na státy, kde se konaly volby guvernérů a do zákonodárných sborů, dalších 91 GW na státy s čistě parlamentními volbami a přibližně 8 GW na státy s volenými energetickými regulačními komisemi. Pouze 34 GW se nachází ve státech, kde se v roce 2026 nekonaly žádné relevantní volby.

Trumpova politická podpora rozšiřování datových center a podpora ze strany miliardářů, jako jsou Elon Musk, Mark Zuckerberg a Jeff Bezos – jejichž jmění do značné míry závisí na boomu umělé inteligence – naznačují jeden možný výklad volebních výsledků: Frustrace z rostoucích nákladů na energii a nedostatečné zapojení občanů do rozhodování o datových centrech mohla ve volbách sehrát určitou roli. Musk zřejmě počítá s větším odporem při rozšiřování umělé inteligence, a proto propaguje svou vizi datových center ve vesmíru: „Datová centra ve vesmíru se právě teď jeví jako docela atraktivní,“ napsal v příspěvku na platformě X.

Otázkou nyní zůstává: Využijí demokraté svou moc k tomu, aby zpomalili boom umělé inteligence?

Geopolitika a celní politika v nejistotě

Americké ministerstvo obrany odhaduje, že válka s Íránem dosud stála USA 47 miliard dolarů. Válka na Blízkém východě se tak stává trumfem v nadcházejících jednáních o rozpočtu mezi Kongresem a Bílým domem.

Trump během obnovených jednání mezi USA a Íránem několikrát hovořil o možném uzavření dohody. K tomu zatím nedošlo. Demokraté by mohli uzavření míru stanovit jako podmínku pro zvýšení dluhového stropu.

Podobná situace panuje v otázce cel. Trump se sice opakovaně pokoušel prosadit svou celní politiku prostřednictvím prezidentských dekretů, ale tato strategie má své meze. Pokud by demokraté byli ochotni riskovat zastavení činnosti vládních úřadů ve Washingtonu, aby ukončili celní válku, mohlo by to pro světovou ekonomiku znamenat obrat.

Změna kurzu v oblasti vojenské podpory Ukrajiny by měla spíše politický než ekonomický charakter. Od nástupu Trumpa do úřadu nesou Evropané hlavní břemeno podpory napadené země. Pokud by USA byly připraveny se opět více angažovat, ať už prostřednictvím sankcí proti Rusku, vojenské či finanční pomoci, mohlo by to omezit odklon důležitých spojenců, jako jsou Kanada a EU.

Zdroj: ČTK Connect

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59961.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Konec Skylinku přináší nové ceny i pravidla. Co musí zákazníci stihnout do konce listopadu?

Česká minisérie Moloch na CANAL+

Satelitní televizní služby v Česku prošly významnou změnou. Nabídka se nově sjednotila pod značkou CANAL+. Co to znamená pro dosavadní zákazníky? Přijdou o některé oblíbené programy, budou muset...

MAPA: Klíčovou křižovatku v Praze 4 čeká uzavírka. Kvůli metru D se bude objíždět

Tudy se bude objíždět křižovatka ulic Zálesí a Vídeňská. (Foceno 6. listopadu...

Výstavba nové trasy metra D významně ovlivní provoz na jedné z klíčových křižovatek v Praze. Práce na stanici Nemocnice Krč přinesou výrazné zásahy do dopravy, úpravy jízdních pruhů i provizorní...

Co podniknout v listopadu v Praze zdarma? Vybrali jsme 7 akcí, kde se neplatí vstupné

Vlaková stanice Zlín-střed je pátou zastávkou legionářského vlaku při jeho...

Listopad v Praze nabídne průvod strašidel, návštěvu legionářského vlaku i pohled do vědeckých laboratoří. Zdarma můžete vyrazit také do Národní galerie, na fotografickou výstavu nebo si procvičit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Semir z Kobry 11 má novou roli. Z vojenského náklaďáku vznikl luxusní dům na kolech

MAN před přestavbou sloužil armádě. Měl najeto jen 4 500 kilometrů.

Z vojenského náklaďáku luxusní dům na šesti kolech! Obří MAN přezdívaný Semir, pojmenovaný po hrdinovi seriálu Kobra 11, veze ložnici, koupelnu, pračku, myčku i vlastní čističku vody. V české dílně...

Herečka Eva Leinweberová: Buď jste v jednom kole, nebo vám žádné nabídky nepřicházejí

Eva Leinweberová

Diváci ji znají z Comebacku, Účastníků zájezdu či Vratných lahví. Herečka Eva Leinweberová ale přiznává, že některé kultovní hlášky ze svých rolí dlouho vůbec neznala. V rozhovoru vzpomíná na...

Metoda IPS pomůže duševně nemocným v Moravskoslezském kraji k běžné práci

ilustrační snímek

Lidé s duševním onemocněním v Moravskoslezském kraji získají šanci na uplatnění na běžném trhu práce díky osvědčené mezinárodní metodě IPS, kterou zavádí ostravská organizace Spirála. Projekt...

7. listopadu 2026  5:12,  aktualizováno  5:12

Povolební jednání v Prostějově zatím neskončilo podpisem koaliční smlouvy

ilustrační snímek

Povolební jednání v Prostějově tři dny před ustavujícím zasedáním zastupitelstva zatím nevyústila v podpis koaliční smlouvy. Vítězné Na rovinu! (STAN, TOP 09,...

6. listopadu 2026  22:39,  aktualizováno  22:39

V plném sále v Brně vystoupili Bamberští symfonikové pod taktovkou Hrůši

ilustrační snímek

Ve vyprodaném sále Janáčkova divadla v Brně dnes znovu po dvou letech vystoupili Bamberští symfonikové pod taktovkou Jakuba Hrůši. Pro festival Janáček Brno...

6. listopadu 2026  21:30,  aktualizováno  21:30

Předsedou brněnské ODS bude radní Svoboda, místopředsedou Chládek

ilustrační snímek

Brněnská organizace ODS bude mít nové vedení. Oblastní sněm strany dnes zvolil předsedou nového brněnského radního pro majetek a bytovou výstavbu Matyáše...

6. listopadu 2026  20:29,  aktualizováno  20:29

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Škoda, že to nevyšlo. Starosta Rožnova lituje zrušených plánů na polovodiče

Jan Kučera je od roku starostou Rožnova pod Radhoštěm.

Za špatnou zprávu označil starosta Rožnova pod Radhoštěm Jan Kučera informaci o tom, že americký výrobce polovodičů onsemi zrušil plány na rozšíření výroby v rožnovském závodě za více než 40 miliard...

6. listopadu 2026  20:42,  aktualizováno  20:42

Vysmekla se záchranářům a utekla. Policie pátrá po ženě se sebevražednými sklony

ilustrační snímek

Středočeská policie pátrá po šestatřicetileté Ludmile Jaňourové se sebevražednými sklony, která v pátek odpoledne utekla záchranářům před převozem na vyšetření. Může mít u sebe nůž, lidé by se ji...

6. listopadu 2026  20:22

Soud zamítl stížnost na volby v Chebu, kterou podali odpůrci průmyslového parku

ilustrační snímek

Krajský soud v Plzni zamítl stížnost na průběh a výsledky voleb v Chebu. Stěžovali si kandidující odpůrci Strategického podnikatelského parku (SPP), kteří...

6. listopadu 2026  18:38,  aktualizováno  18:38

V Novém Městě n.M. vznikne čtyřkoalice, starosta Slavík (ODS) má pokračovat

ilustrační snímek

V devítitisícovém Novém Městě nad Metují na Náchodsku by měla vládnout radniční čtyřkoalice složená z vítězné ODS, z uskupení Východočeši Nové Město nad...

6. listopadu 2026  17:56,  aktualizováno  17:56

Brodec, obec nejdéle řízená správcem, má po čtyřech letech zastupitelstvo

Brodec, obec nejdĂ©le Ĺ™Ă­zenĂˇ sprĂˇvcem, mĂˇ po ÄŤtyĹ™ech letech zastupitelstvo

Brodec na Lounsku, obec nejdéle řízená správcem, má po čtyřech letech zastupitelstvo. Kandidátka byla pouze jedna, starostou se stal Petr Kotek, který byl v...

6. listopadu 2026  17:41,  aktualizováno  17:41

Pelc chtěl po smrtelné nehodě dohodu o vině, žalobkyně nereagovala, píše NS

Prestižní ocenění EY Podnikatel roku 2015 získal Zdeněk Pelc, majitel loděnické...

Miliardář a někdejší šéf loděnické továrny na gramodesky Zdeněk Pelc, který podle policie zavinil loni v létě pod vlivem alkoholu smrtelnou nehodu, chtěl před podáním obžaloby uzavřít dohodu o vině a...

5. listopadu 2026  20:12,  aktualizováno  6. 11. 19:10

Na gymnázium stačilo i 29 bodů. Přehled pražských škol, kde byla nižší hranice přijetí

Kam po devítce? Výběr střední školy zaměstná celou rodinu ještě před samotnými...

Přijímačky na střední školy se blíží a deváťáci začínají řešit, kam podat přihlášku. Ne každý přitom musí dosáhnout vysokého počtu bodů, aby se dostal na maturitní obor. V Praze loni uspěli i...

6. listopadu 2026  19:08

Památník Vojna zve 17. listopadu na prohlídky, výstavu i vzpomínky pamětníků

ilustrační snímek

Na komentované prohlídky a výstavu doplněnou o promítání dobových dokumentárních filmů se mohou těšit návštěvníci, kteří 17. listopadu zavítají do Památníku...

6. listopadu 2026  16:48,  aktualizováno  16:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.