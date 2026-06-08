Vítězství se rodí doma. Gorenje oficiální sponzor mistrovství světa ve fotbale

Nadcházející šampionát, který společně hostí USA, Kanada a Mexiko, nabídne fanouškům během 39 dnů strhující maraton zápasů. Pro Gorenje představuje toto partnerství ideální příležitost k demonstraci svých klíčových hodnot. Posláním značky je zjednodušovat každodenní život a vytvářet domácí prostředí, které lidem umožňuje soustředit se na momenty, na nichž skutečně záleží.
„Fotbal ukazuje, že za každým velkým úspěchem stojí tvrdá práce, vytrvalost a spolehlivé zázemí. Stejnou filozofii vyznáváme i v Gorenje. Naše spotřebiče pomáhají zvládat každodenní povinnosti rychle a jednoduše, aby lidé měli více času na rodinu a společné zážitky. Partnerství s FIFA World Cup 2026™ je proto přirozeným vyvrcholením naší dlouhodobé strategie a významným milníkem,“ říká Regina Netolická, marketingová ředitelka společnosti Gorenje spol. s r. o. CZ/SK.
Z domácího zázemí až na světový šampionát
Komunikační koncept kampaně se opírá o silnou myšlenku: skutečná vítězství nezačínají na hřišti, ale doma. Domov je místem, které nám dává klid, komfort a energii k podávání maximálních výkonů. Tuto vizi perfektně ztělesňuje hlavní tvář kampaně a ambasador značky Luka Modrić – držitel Zlatého míče, kapitán chorvatské reprezentace a legenda světového fotbalu.
„Jsem hrdý, že se mohu připojit k rodině Gorenje,“ řekl Luka Modrić. „Vždy jsem věřil, že můj výkon pod světly stadionu je odrazem klidu a stability, které nacházím doma. Gorenje je v souladu s mými rodinnými hodnotami především tím, že vytváří prostředí, kde se žije jednoduše, což mi umožňuje věnovat svou energii kariéře a mým blízkým. Skutečná velikost je cesta, která začíná doma,“ dodává Luka Modrić, ambasador značky Gorenje.
Rozsáhlá evropská kampaň propojí svět vrcholového sportu s každodenní realitou prostřednictvím televizních spotů, digitálních médií, sociálních sítí a výrazných aktivací přímo v místech prodeje. Fanoušci se mohou těšit na speciální produktové edice, soutěže a exkluzivní obsah inspirovaný šampionátem.
V českém prostředí Gorenje spustila projekt na podporu menších fotbalových klubů a talentů nižších ligových tříd. V rámci podpory obdrží vybrané kluby velké domácí spotřebiče, jako jsou lednice, pračky a sušičky. Celý projekt odráží hlavní ideu značky, která zní „Život jednoduše“. Klubům má zajistit jednodušší každodenní fungování, a to pod novým mottem: „Jednoduše doma i na hřišti“.
Spojení technologií a fotbalových emocí
Zapojením do letošního světového turnaje Gorenje potvrzuje svou pozici jednoho z nejvýznamnějších podporovatelů velkých sportovních událostí. Tato exkluzivní spolupráce ukazuje sílu synergie: spojení inovativních technologií a emocí, které přinášejí radost milionům rodin po celém světě. Gorenje chce být u toho – protože největší vítězství vznikají doma.
O společnosti Gorenje
Gorenje je jedním z předních výrobců domácích spotřebičů s více než 75letou tradicí a zastoupením ve více než 160 zemích světa. Značka je známá spojením pokročilých technologií s osobitým evropským designem a vytváří intuitivní a energeticky úsporné spotřebiče, které usnadňují každodenní život. Provozuje výrobní závody i po celé Evropě a od roku 2018 je součástí skupiny Hisense Group, jednoho z nejvýznamnějších světových hráčů v oblasti inovací ve spotřební elektronice a domácích spotřebičů. Gorenje i nadále přináší smart řešení přizpůsobené potřebám moderních domácností a měnícímu se životnímu stylu.
Zdroj: Gorenje