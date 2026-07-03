VIZE pro Most představila 12 bodů programu. Priority města určilo 1415 obyvatel.

Za největší problém označili respondenti bezpečnost a soužití s problémovými obyvateli. Právě tato oblast se proto stala hlavní prioritou hnutí. Mezi další často zmiňované problémy patřil nedostatek parkovacích míst a rostoucí finanční zatížení domácností.
„Nechceme nabízet jen sliby. Máme konkrétní a v praxi ověřená řešení a zároveň víme, co občany skutečně trápí,“ uvedl zakladatel hnutí Jiří Nedvěd.
Mezi další priority patří nová parkovací místa, zrušení poplatku za komunální odpad, transparentní hospodaření města a podpora rodin. Sněmu se zúčastnilo více než 90 členů a podporovatelů.
Zdroj: VIZE pro Most
POLITICKÉ REKLAMNÍ SDĚLENÍ
(využívající cílení a/nebo doručování reklamních sdělení založené na OSOBNÍCH ÚDAJÍCH)
• Zadavatelem je Jiří Nedvěd.
• Toto reklamní sdělení souvisí s Komunálními volbami 2026 - statutární město Most.
Více informací naleznete zde: https://drive.google.com/file/d/1LWxDMQZJmCsmp56tx2CkxmEA9JBDLgOU/view?usp=drive_link