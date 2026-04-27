Vlajková loď mezi tablety bude hlavním tahákem inovací společnosti Huawei v Bangkoku

Autor:
  16:36
Bangkok 27. dubna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Huawei oficiálně oznámila inovativní prezentační akci „Teď je ten správný okamžik", která se uskuteční 7. května 2026 v thajském Bangkoku. Na této akci bude představena ucelená řada vlajkových tabletů, nositelných zařízení a smartphonů. Společnost Huawei, která obohacuje každodenní život technologiemi a prostřednictvím inovací zkoumá hranice budoucnosti, si klade za cíl inspirovat každého uživatele inteligentními zážitky ve všech situacích.

Jako jeden z vrcholů této akce se na světové scéně poprvé představí vlajkový tablet HUAWEI MatePad Pro Max. Řada HUAWEI MatePad Pro přináší průlomové zážitky s nejlepší produktivitou a kreativitou ve své třídě. Toto nové zařízení je dosud nejlepším tabletem společnosti Huawei s lehkou konstrukcí, produktivitou na úrovni PC a displejem PaperMatte, který otevírá nové možnosti pro práci, tvorbu a kreativní vyjádření.

V odvětví nositelné elektroniky si řada HUAWEI WATCH FIT nadále získává široké uznání u spotřebitelů na celém světě. Do dubna 2026 překročil počet prodaných kusů 24 milionů, čímž byla stanovena nová laťka na trhu módních sportovních chytrých hodinek. Tato řada nabízí lehké a pohodlné nošení a zároveň poskytuje profesionální sportovní poradenství a funkce pro řízení zdraví. Na akci Slavnostní představení novinek od Huawei v Bangkoku bude ukázána zcela nová řada HUAWEI WATCH FIT 5. Ta se stane ideálním společníkem pro uživatele, kteří chtějí vyjádřit svůj osobní styl, objevovat radost ze sportu a nepřetržitě sledovat své zdraví. Kromě toho bude při této příležitosti předvedena také řada HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition, speciálně navržená pro maratony s vylepšenými schopnostmi analýzy dat, které při běhu vědecky podporují každý krok. Kromě toho Huawei plánuje představit své první šperkové chytré hodinky navržené ve spolupráci s renomovanou mezinárodní návrhářkou šperků Francescou Amfitheatrofovou – model Jarní vydání HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN. Po pěti letech se také velkolepě vrací prémiové dětské hodinky nové generace, řada HUAWEI WATCH KIDS X1.

V segmentu smartphonů přinese model HUAWEI nova 15 Max všem zákazníkům vylepšený zážitek. Díky svým přednostem v oblasti fotografických technologií, výdrže baterie a spolehlivé kvality je ideálním společníkem pro mladé lidi, kteří chtějí zachytit životní okamžiky a dát volný průchod své kreativitě.

Teď je ten správný okamžik – každý z nás může rozzářit svět a být hnací silou změn, přičemž technologie slouží jako pochodeň, která tuto sílu zapaluje, propojuje a zesiluje. Tím, že dává hlas vášni, smysl inspiraci a prostor pro vyjádření, chce Huawei umožnit spotřebitelům po celém světě psát své vlastní příběhy pomocí inovativních technologií.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2966013/84.jpg

Kontakt: Ye Yumeng, yeyumeng@huawei.com

 

 

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Cenu za zachování lidové výroby Slovácka obdrží dvě ženy

ilustrační snímek

Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby Slovácka letos obdrží dvě ženy, stejně jako loni. Za výrobu batikovaných kraslic ji dostane...

27. dubna 2026  16:14,  aktualizováno  16:14

Městskou policii Karviná povede Petr Kijonka, střídá dlouholetého ředitele

ilustrační snímek

Městskou policii Karviná povede Petr Kijonka. Ve funkci vystřídá Petra Bičeje, který u strážníků působil více než 30 let. Od roku 2007 zastával funkci...

27. dubna 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Jarní výstavu květin Flora Olomouc navštívilo přes 50.000 lidí, víc než loni

ilustrační snímek

Mezinárodní výstavu květin Flora Olomouc minulý týden od čtvrtka do neděle navštívilo více než 50.000 lidí, v meziročním srovnání jich bylo o 12 procent víc....

27. dubna 2026  16:07,  aktualizováno  16:07

Habartov na Sokolovsku plánuje zřízení městské policie

ilustrační snímek

Habartov na Sokolovsku chce letos zřídit městskou policii. Radnice v nejbližších dnech vyhlásí výběrové řízení na strážníky, řekl dnes ČTK starosta Petr Janura...

27. dubna 2026  16:04,  aktualizováno  16:04

Auta zaplavila Hodkovice, chodci musí kvůli demolici mostu kličkovat u silnic

Více než půl století starý most v Hodkovicích nad Mohelkou zbořili přes noc.

Hodkovice nad Mohelkou čelí nárůstu dopravy v souvislosti s uzavírkou mostu nad rychlostní silnicí mezi Libercem a Turnovem kvůli jeho rekonstrukci. Osobní i nákladní doprava se přesunula do ulic...

27. dubna 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

Liberecká univerzita chce pomoci reprezentantům lépe skloubit sport a studium

ilustrační snímek

Technická univerzita v Liberci chce pomoci reprezentantům lépe skloubit sport a studium. Není to o úlevách, škola chce reprezentačním sportovcům od příštího...

27. dubna 2026  15:46,  aktualizováno  15:46

Festival Kino na hranici přivítá přes 100 polských hostů a 150 filmů

ilustrační snímek

Mezinárodní filmový festival Kino na hranici, který se od 29. dubna a do 3. května uskuteční v Českém Těšíně na Karvinsku a sousedním polském Těšíně, letos...

27. dubna 2026  15:25,  aktualizováno  15:25

Podvodníci připravili seniora z Libereckého kraje skoro o tři miliony

ilustrační snímek

Podvodníci připravili seniora z Libereckého kraje skoro o tři miliony korun. Uvěřil jim, že má zaplatit daň z investičního účtu, i když žádný neměl. Na webu...

27. dubna 2026  15:24,  aktualizováno  15:24

Havlíčkobrodská nemocnice bude opravovat oddělení pro ženy po porodu

ilustrační snímek

Nemocnice Havlíčkův Brod upraví oddělení pro ženy po porodu. Stavební práce potrvají asi pět měsíců a vyjdou přibližně na 29,5 milionu korun. Krajská rada dnes...

27. dubna 2026  15:24,  aktualizováno  15:53

Kraj investuje 186 milionů Kč do modernizace školy ve Velkém Poříčí na Náchodsku

ilustrační snímek

Královéhradecký kraj vypíše veřejnou zakázku na stavební úpravy Střední průmyslové školy Otty Wichterleho (SPŠOW) ve Velkém Poříčí na Náchodsku. Dnes o tom...

27. dubna 2026  15:18,  aktualizováno  15:18

Férový chlap z doby, kdy explodovala svobodná vůle, vzpomínají na vydavatele

Představitelé firmy Indies na hudebním veletrhu, druhý zprava spoluzakladatel...

Vstřícný a usměvavý chlapík, který byl výrazným hybatelem hudební nezávislé scény. Tak vzpomínají v branži na Miloše Grubera, o jehož úmrtí v neděli informovalo vydavatelství Indies. Gruber s kolegy...

27. dubna 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Humor, i ten černý, jako sérum proti splínu. Odešel malíř Pavel Matuška

Pavel Matuška vystavil Usmívání opět na kosteleckém Novém zámku. (2024)

Třebechovický výtvarník Pavel Matuška, originál mezi humoristy se zálibou ve velkých barevných plátnech, zemřel 21. dubna. Mistru staré dobré školy Renčína, Vyčítala či Bartáka bylo dvaaosmdesát let....

27. dubna 2026  16:52

