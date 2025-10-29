Vlakem za Picassem do Českého Krumlova

V Galerii Klášterů v Českém Krumlově byla připravena pro návštěvníky této mimořádné cesty „Vlakem za Picassem“ privátní prohlídka výstavy, dokumentární sestřih umělcova života, přípitek a dárek. Návštěvníci měli možnost si taktéž užít chvilku v Českém Krumlově dle svého uvážení, aby měli možnost si svůj podzimní výlet plně užít. Jednou z výhod umístění Galerie Klášterů je za rohem zámek Český Krumlov a blízkost přilehlých restaurací a kaváren.
Výstava Picasso Life je jedinečné představení Pabla Picassa nejen jako umělce, ale také jakožto člověka. Jsou zde představena díla, která jsou méně známá, a i tak velmi hodnotná. Jedním z nich je umělcovým štětcem zhodnocena keramika, která je v současné době velmi žádaná sběrateli umění, jelikož její originalita je nezpochybnitelná. Od 18.10. je zde také k vidění dílo umělkyně Soshany, které představuje pozoruhodný příběh jejího přátelství se samotným Picassem – Holubice pro Soshanu. Právě obměňování děl, doplňování nových položek ze soukromých sbírek a prezentace unikátních olejomaleb na omezenou dobu dělá tuto výstavu zajímavou pro opakovanou návštěvu. Jendou z výhod pořadatele výstavy The World of Picasso je sdružení sběratelů Pabla Picassa, kteří svou sbírku chtějí představit ve spojení s umělcovým životem a jeho tvorbou.
Pokud jste tuto cestu nestihli, čeká vás ještě jedna nabídka ve spolupráci s Českými Drahami. Vydejte se v období od 1.10.2025 do 31.12.2025 vlakem “Jižní expres” (IC 533), směr Praha hl. n. – nádraží Český Krumlov a získejte slevu na vstup na výstavu Picasso Life v Českém Krumlově 20%. Sleva na vstupné platí 10 dní od data jízdenky a jízdenka musí být předložena u pokladny Galerie Klášterů Český Krumlov při zakoupení vstupu. Sleva se vztahuje na jednu vstupenku a na jednu jízdenku. Směr jízdy a počet zastávek neomezuje nárok na slevu. Více informací na www.theworldofpicasso.com, jízdenku na vlak zakoupíte na www.cd.cz .
Informace o místě výstavy:
Kláštery
Český Krumlov
Klášterní Dvůr 97, Latrán, 381 01 Český Krumlov
Otevírací doba: úterý – neděle 10:30 – 18:00
+420 725 554 705
Zdroj: CCPF