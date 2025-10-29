Vlakem za Picassem do Českého Krumlova

Autor:
  11:58
Praha 29. října 2025 (PROTEXT) - V sobotu ráno 18.10.2025 vyjíždí rychlík z hlavního nádraží v Praze a za posledním vagónem jídelního vozu je připojen speciálně vypravený vagón první třídy Picasso Life a vyjíždí směrem na nádraží České Budějovice. Cestující jsou nadšenci umění, znalci unikátních vlaků z muzea České Dráhy (ČD Nostalgie) a další návštěvníci této cesty za uměním. Na nástupišti v Českých Budějovicích již na cestující čeká vlak „Hurvínek“ – motorový vůz M 131.1 ze 40. let 20. století, díky čemuž se jedná o autentickou jízdu na výstavu uměleckého velikána, který tvořil právě během tohoto období. Vlak jede sluncem zalitou a podzimně zbarvenou krajinou do Českého Krumlova na výstavu Pablo Picasso – Picasso Life.

V Galerii Klášterů v Českém Krumlově byla připravena pro návštěvníky této mimořádné cesty „Vlakem za Picassem“ privátní prohlídka výstavy, dokumentární sestřih umělcova života, přípitek a dárek. Návštěvníci měli možnost si taktéž užít chvilku v Českém Krumlově dle svého uvážení, aby měli možnost si svůj podzimní výlet plně užít. Jednou z výhod umístění Galerie Klášterů je za rohem zámek Český Krumlov a blízkost přilehlých restaurací a kaváren.

Výstava Picasso Life je jedinečné představení Pabla Picassa nejen jako umělce, ale také jakožto člověka. Jsou zde představena díla, která jsou méně známá, a i tak velmi hodnotná. Jedním z nich je umělcovým štětcem zhodnocena keramika, která je v současné době velmi žádaná sběrateli umění, jelikož její originalita je nezpochybnitelná. Od 18.10. je zde také k vidění dílo umělkyně Soshany, které představuje pozoruhodný příběh jejího přátelství se samotným Picassem – Holubice pro Soshanu. Právě obměňování děl, doplňování nových položek ze soukromých sbírek a prezentace unikátních olejomaleb na omezenou dobu dělá tuto výstavu zajímavou pro opakovanou návštěvu. Jendou z výhod pořadatele výstavy The World of Picasso je sdružení sběratelů Pabla Picassa, kteří svou sbírku chtějí představit ve spojení s umělcovým životem a jeho tvorbou.

Pokud jste tuto cestu nestihli, čeká vás ještě jedna nabídka ve spolupráci s Českými Drahami. Vydejte se v období od 1.10.2025 do 31.12.2025 vlakem “Jižní expres” (IC 533), směr Praha hl. n. – nádraží Český Krumlov a získejte slevu na vstup na výstavu Picasso Life v Českém Krumlově 20%. Sleva na vstupné platí 10 dní od data jízdenky a jízdenka musí být předložena u pokladny Galerie Klášterů Český Krumlov při zakoupení vstupu. Sleva se vztahuje na jednu vstupenku a na jednu jízdenku. Směr jízdy a počet zastávek neomezuje nárok na slevu. Více informací na www.theworldofpicasso.com, jízdenku na vlak zakoupíte na www.cd.cz .

Informace o místě výstavy:

Kláštery

Český Krumlov

Klášterní Dvůr 97, Latrán, 381 01 Český Krumlov

Otevírací doba: úterý – neděle 10:30 – 18:00

informace@klasteryck.cz

+420 725 554 705

 

 

Zdroj: CCPF

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro čekají dvě výluky za sebou, po víkendové přijde sváteční. Provoz MHD ovlivní i prázdniny

Cestující už jsou na to zvyklí. Rekonstrukce stropní desky stanice Florenc omezuje provoz metra C pravidelně. Ani výluka linky B kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská není žádná novinka. Tentokrát...

Vymění eskalátor na Hájích za lanovku? O osudu obousměrného unikátu se rozhodne v lednu

Někteří si z něj dělají legraci. Chodcům ale pomáhá. Jen je trochu mate a často nefunkční. Důvodem je mimo jiné to, že jezdí v obou směrech. Co bude s problémovým eskalátorem na Hájích dál?

Tajemství Prahy na státní svátek: Dny otevřených dveří a speciální akce, které nesmíte minout

Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

Letní pneu v zimě mohou být často lepší než zimní, mají kratší brzdnou dráhu. Nesmí ale ležet sníh a led

Je každoroční podzimní přezouvání z letních na zimní gumy otázkou bezpečnosti, nebo více byznysem výrobců a pneuservisů? Pokud nevyrážíte na sněhem zaváté silnice, můžete využít i celoroční...

Tma, prach a přízračné ticho. Padesát let od nejhorší letecké nehody ČSSR v Suchdole

Zkušená posádka, téměř nový stroj a rutinní let z dovolené. Přesto 30. října 1975 skončil charterový let jugoslávských aerolinek katastrofou v pražské zahrádkářské kolonii. Nehoda si vyžádala 79...

29. října 2025

Hudba studentů i pedagogů dnes na JAMU rozezněla chodby, schodiště i toalety

Hudba v nejrůznějších podobách dnes rozezněla chodby, schodiště i toalety Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (JAMU). Při akci nazvané...

29. října 2025  19:12,  aktualizováno  19:12

Zoo, Žluté lázně, Letňany i Džbán. Na těchto místech v Praze si i letos užijete světelnou show

Praha se opět rozzáří stovkami tisíc světel. Od konce října až do února oživí metropoli oblíbené světelné parky, jako jsou Garden of Lights v Zoo Praha, Winter Wonderland v Letňanech, Lumina Park u...

29. října 2025

Nestyděl by se ani Vin Diesel. Policie načapala chevrolet ve „zběsilé“ rychlosti

Rychlá jízda se vymstila muži, který ujížděl po dálnici D5 ve sportovním automobilu značky Chevrolet. Policisté jej zachytili na kameru, zastavili a zadrželi mu řidičský průkaz.

29. října 2025  19:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česko je stále bez záloh na PET lahve a plechovky. Okolní státy už systém úspěšně zavedly

Zatímco naši sousedé už léta úspěšně zálohují plastové lahve i plechovky, v Česku systém stále chybí. Přitom od roku 2029 nám ho nařídí evropské předpisy – a čím později ho spustíme, tím dražší bude.

29. října 2025  18:30

V Novém Jičíně skončila druhá etapa úprav panelového sídliště Nerudova

V Novém Jičíně skončila druhá etapa obnovy panelového sídliště Nerudova za sedm milionů korun. Město nechalo opravit chodníky nebo dětské hřiště. U panelových...

29. října 2025  16:06,  aktualizováno  16:06

Podpis Babiše na petici je falešný, zjistila radnice. Podala trestní oznámení

Skandální dohru má petice občanů, kterou minulý týden vzali na vědomí zastupitelé Moravské Třebové na Svitavsku. Vedení města objevilo na petici padělaný podpis pravděpodobně budoucího premiéra...

29. října 2025  17:32

Rakovník začne v listopadu opravovat vnitřní prostory historické radnice

Rakovník chce v listopadu zahájit obnovu vnitřních prostor historické radnice na Husově náměstí, kde je městský úřad. Za víc než sedm milionů korun opraví...

29. října 2025  15:58,  aktualizováno  15:58

Po nehodě dvou osobních aut na Ústecku zemřel člověk, další dva jsou zranění

Po nehodě dvou osobních aut u obce Povrly na Ústecku dnes zemřel člověk. Resuscitace byla neúspěšná, šlo o velmi vážná zranění. Další dva lidé utrpěli středně...

29. října 2025  15:56,  aktualizováno  15:56

J. Hradec připravuje rozpočet se schodkem více než půl miliardy korun

Jindřichův Hradec připravuje na příští rok rozpočet se schodkem více než půl miliardy korun. Vysoké saldo způsobil fakt, že řada projektů z letošního roku...

29. října 2025  15:33,  aktualizováno  15:33

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Je to lék na bolest, tvrdil muž celníkům. V autě převážel téměř kilo pseudoefedrinu

Téměř kilogram látky zneužívané k výrobě pervitinu objevili v uplynulých dnech celníci na Liberecku při běžné kontrolní akci. Jejich pozornost upoutal osobní automobil, v němž cestovali dva muži z...

29. října 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Městská sauna ve Frenštátě pod Radhoštěm po roční rekonstrukci zahájí provoz

Městská sauna ve Frenštátě pod Radhoštěm na Novojičínsku po více než roční pauze zahájí ve středu 5. listopadu provoz. Má za sebou rekonstrukci za 1,27 milionu...

29. října 2025  15:21,  aktualizováno  15:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.