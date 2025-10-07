Vlakem za Picassem: jedinečný výlet za jedinečným umělcem

Praha 7. října 2025 (PROTEXT) - Ve spolupráci s The World of Picasso a České Dráhy je nabízen jednodenní výlet vlakem z Prahy do Českého Krumlova a zpět s návštěvou výstavy Picasso Life. Vše je pro cestující promyšlené do posledního detailu, aby si mohli užít den plný umění a zážitků bez zbytečných starostí.

Jízda za uměním začíná v sobotu 18. října v 9:20 hod. na pražském hlavním nádraží. V pohodlí první třídy Jižního expresu (IC 533) cestující dorazí do Českých Budějovic. Tam přesednou do historického motoráčku „Hurvínek“ (M131.105), který všechny doveze do Českého Krumlova. U českokrumlovského nádraží bude k dispozici autobus, který pojede k areálu bývalých klášterů na prohlídku výstavy. Cesta zpět je taktéž samozřejmě zajištěna, a to tak, že z Českého Krumlova dorazí cestující autobusem do Českých Budějovic k vlaku zpět. Vozem 1. třídy Jižního expresu (EC 334) směr Praha hl. n. budou přijíždět do Prahy v 19:39 hod.

V ceně 1800 Kč je zahrnuta jízda vlakem v separátním voze 1. třídy tam a zpět, jízda historickým motoráčkem, autobusové transfery, vstup na výstavu, prohlídka s průvodcem, občerstvení ve vlaku a dárek.

Spojte podzimní výlet s návštěvou unikátní výstavy a kouzelného Českého Krumlova, a to bez starostí s doprovodným programem. Jízdenky lze zakoupit pouze na oficiálních stránkách České Dráhy ( https://www.cd.cz/vlakem-na-vylet/vylet/praha-cesky-krumlov/vlakem-za-picassem-jedinecny-vylet-za-malirem-ktery-zmenil-umeni/18932 ), kapacita míst je omezena.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na: info@theworldofpicasso.com

 

 

 

