Vlakem za Picassem: jedinečný výlet za jedinečným umělcem

Jízda za uměním začíná v sobotu 18. října v 9:20 hod. na pražském hlavním nádraží. V pohodlí první třídy Jižního expresu (IC 533) cestující dorazí do Českých Budějovic. Tam přesednou do historického motoráčku „Hurvínek“ (M131.105), který všechny doveze do Českého Krumlova. U českokrumlovského nádraží bude k dispozici autobus, který pojede k areálu bývalých klášterů na prohlídku výstavy. Cesta zpět je taktéž samozřejmě zajištěna, a to tak, že z Českého Krumlova dorazí cestující autobusem do Českých Budějovic k vlaku zpět. Vozem 1. třídy Jižního expresu (EC 334) směr Praha hl. n. budou přijíždět do Prahy v 19:39 hod.
V ceně 1800 Kč je zahrnuta jízda vlakem v separátním voze 1. třídy tam a zpět, jízda historickým motoráčkem, autobusové transfery, vstup na výstavu, prohlídka s průvodcem, občerstvení ve vlaku a dárek.
Spojte podzimní výlet s návštěvou unikátní výstavy a kouzelného Českého Krumlova, a to bez starostí s doprovodným programem. Jízdenky lze zakoupit pouze na oficiálních stránkách České Dráhy ( https://www.cd.cz/vlakem-na-vylet/vylet/praha-cesky-krumlov/vlakem-za-picassem-jedinecny-vylet-za-malirem-ktery-zmenil-umeni/18932 ), kapacita míst je omezena.
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na: info@theworldofpicasso.com