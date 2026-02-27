Vlastní krevní plazma může pomoci i neplodným párům. Využijte PRP terapii!

Jak může pomoci PRP při IVF?
PRP (Platelet-Rich Plasma) terapie, známá také jako plazmaterapie, je inovativní, experimentální metoda, při které se využívá vlastní krevní plazma. Ta je mimo jiné bohatá na krevní destičky a růstové faktory – látky důležité pro regeneraci tkání a aktivaci buněčného růstu. V reprodukční medicíně může PRP pomoci pacientkám, u nichž je hlavním problémem děložní sliznice – její struktura, kvalita nebo nedostatečná tloušťka.
„Zdravá děložní sliznice s potřebnou tloušťkou představuje důležitý předpoklad pro úspěšné uhnízdění embrya. Proto o PRP uvažujeme hlavně u pacientek s opakovaně velmi nízkým endometriem, které nereaguje ani na standardní hormonální přípravu,“ vysvětluje MUDr. Hana Višňová, Ph.D., vedoucí lékařka IVF CUBE, a dodává: „PRP rozhodně není doplněk, který by si měl pár vybrat jen proto, že zní moderně nebo slibně popř. protože to doporučuje AI. Je to cílená léčebná možnost, kterou vždy zvažujeme přísně individuálně.“
Dvě formy aplikace podle indikace
PRP lze v reprodukční medicíně aplikovat dvěma způsoby – formou intrauterinní laváže nebo subendometriálně.
Laváž spočívá v aplikaci PRP do dutiny děložní s cílem podpořit růst sliznice a regeneraci dělohy. Aplikuje se zpravidla 72 až 48 hodin před plánovaným embryotransferem, aby podpořila připravenost děložní sliznice na přijetí embrya.
V případech, kdy děložní sliznice opakovaně zůstává velmi tenká a nereaguje na standardní hormonální přípravu, se využívá PRP subendometriální terapie. „Jde o cílenou aplikaci PRP přímo do vrstvy pod děložní sliznicí. Zákrok probíhá během krátké hysteroskopie v celkové anestezii, kdy PRP aplikujeme jemnou jehlou subendometriálně. Cílem je podpořit růst a regeneraci endometria a zvýšit tak šanci na úspěšný embryotransfer,“ popisuje MUDr. Višňová. Na tuto terapii může podle individuálního posouzení navázat také imunomodulační léčba.
Bez vedlejších účinků
Výhodou PRP terapie je, že využívá tělu vlastní látky, takže riziko vzniku alergických reakcí či vedlejších účinků je minimální. Pacientce se nejprve odebere několik zkumavek krve, která je následně speciálně zpracována tak, aby vznikla koncentrovaná plazma bohatá na krevní destičky a růstové faktory.
Pozitivní vliv využití PRP terapie na regeneraci a růst děložní sliznice prokázalo několik studií.
Zdroj: ivf cube