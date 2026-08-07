Vliv HR ve firmách: HR BRAINS 2026 přinese nová data a 20+ mentoringových stolů

HR BRAINS propojuje tři oblasti: praktické HR, posilování hodnoty a vlivu HR v organizacích a vytváření férového, zdravého a inkluzivního pracovního prostředí. Dopolední program otevřou data z nového průzkumu, který se zaměřuje například na zastoupení HR ve vrcholovém vedení, jeho zapojení do strategického rozhodování, rozpočtovou autonomii, měření návratnosti HR aktivit nebo využívání umělé inteligence.
„O roli HR se často mluví prostřednictvím dojmů a jednotlivých zkušeností. Chtěly jsme proto zjistit, jaké postavení má HR v českých organizacích skutečně, kde má prostor ovlivňovat důležitá rozhodnutí a co mu v tom naopak brání. Výsledky průzkumu chceme na konferenci nejen představit, ale především společně převést do praxe,“ říká Lenka Sovová, zakladatelka neziskové organizace HR Brainstorming a programová ředitelka HR BRAINS.
Program se bude věnovat mimo jiné vlivu HR v organizacích, práci s daty, komunikaci s vedením, transparentnímu odměňování, pracovněprávním změnám, technologiím a umělé inteligenci, udržitelnosti i diverzitě a inkluzi. Mezi vystupujícími budou například Lenka Sovová, Veronika Fiľáková, Filip Hron, Daniel Kortus, Michaela Stachová, Martin Miko, Dalibor Herbrich, Hana Slačálková a Dana Roučková, vrchní ředitelka sekce legislativy na Ministerstvu práce a sociálních věcí.
Odpolední část nabídne více než 20 mentoringových stolů. Účastníci si během tří kol zvolí témata podle svých aktuálních potřeb a bude je řešit v menších skupinách přímo s lidmi z HR praxe. Tento formát umožňuje nejen získat konkrétní doporučení, ale také sdílet zkušenosti s dalšími lidmi, kteří se ve své práci setkávají s podobnými situacemi.
Konference se uskuteční 12. října 2026 v Clarion Congress Hotelu Prague a nabídne prostor až 250 účastnicím a účastníkům. Program, vstupenky a průběžně doplňované informace jsou dostupné na www.hrbrains.cz.
O HR Brainstorming
HR Brainstorming je nezisková organizace, jejímž cílem je posilovat hodnotu HR a přispívat k vytváření férového, zdravého a inkluzivního pracovního prostředí. Propojuje HR komunitu, pořádá vzdělávací akce a vytváří praktické nástroje a odborný obsah využitelný v každodenní praxi.
Zdroj: HR Brainstorming