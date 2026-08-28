Vlny veder odeznívají, problém přehřívání ale zůstává. Češi preventivní řešení teprve objevují

Letní horko je dlouhodobým problémem pro většinu lidí
Průzkum ukázal, že jen zhruba pro třetinu Čechů (35,6 %) je teplota v jejich domácnosti komfortní i během letních měsíců. Převážná většina českých domácností, konkrétně 64,4 % dotazovaných, ale přiznává problém s přehříváním domácnosti během tropických letních dnů. Nejhorší situace bývá tradičně ve velkých městech. Výrazné horko v domácnosti během těchto dnů uvádí zejména Češi z měst nad 100 tisíc obyvatel, kteří žijí v nájemním bydlení.
„Průzkum jasně ukazuje, že přehřívání domácností během letních veder již není pouze okrajový problém, ale běžná realita velké části českých domácností, která se bude opakovat i v dalších letech. Současně ale pro mnoho domácností představují velkou položku náklady za energie, které byly dříve spojovány především s topením. Letní vedra ale tyto náklady pomalu zvyšují klimatizováním domácností. O to víc je vidět, že nejefektivnější cesta nevede přes nákladné zahánění horka klimatizací, ale přes samotnou prevenci přehřívání interiéru,“ uvádí Lukáš Borovský, ředitel společnosti Somfy CZ.
Domácnosti zatím volí spíše jednoduchá řešení
Nejčastější obranou proti horku je pro Čechy větrání v noci nebo brzy ráno. Dělá to tak podle průzkumu 65,6 % dotázaných. Celkem 48,5 % respondentů pak uvádí jako další ochranu proti horku používání vnitřních žaluzií či závěsů. Technologicky pokročilejší řešení, jako je automatizované stínění, zůstává u lidí zatím spíše výjimkou. Používá ho 10,7 % dotázaných.
„Češi dnes horko doma nejčastěji řeší větráním nebo zatažením vnitřních žaluzií, tedy až ve chvíli, kdy teplo v interiéru už je. Z našeho pohledu je to jasný signál, že potřebujeme více mluvit o prevenci. Venkovní stínění a chytré řízení dává smysl právě proto, že funguje dříve, než vznikne potřeba domácnost složitě a draze klimatizovat. Smysluplně provedeným stíněním lze snížit teplotu v interiéru až o 7 stupňů,“ vysvětluje Jan Hrnčíř, Produktový marketing manažer společnosti Somfy CZ.
Venkovní stínění má potenciál, zájemce ale brzdí hlavně cena
Nějakou formu venkovního stínění používá zhruba čtvrtina (26 %) Čechů, většinou se však přiklání ke klasickým manuálně ovládaným roletám a žaluziím. Ti, kteří ho doma nemají, tvrdí, že hlavní bariérou pořízení venkovního stínění je vysoká pořizovací cena, následovaná přesvědčením, že jej vlastně ve skutečnosti nepotřebují. To ale nekoresponduje s jejich poměrně vysokou nespokojeností s teplotou v interiéru během letních měsíců.
„Za velmi důležité považujeme, že lidé vnímají u chytrého stínění cenu jako významnou bariéru, ale současně velká část lidí přiznává, že má v létě v bytě nepříjemně horko. To je přesně moment, kdy je potřeba ukazovat, že dobře nastavená preventivní opatření proti přehřívání domácnosti nejsou luxus, ale praktické řešení, které pomáhá chránit komfort bydlení a snižovat potřebu aktivního chlazení. Tím se totiž následně snižují i finanční náklady v dlouhodobém horizontu,“ dodává Lukáš Borovský.
Problém veder lidé vnímají, do dlouhodobých investic se ale nehrnou
Přestože přehřívání domácností zažívá velká část populace a odborníci očekávají náročnější letní sezóny i v příštích letech. Jen 21,9 % lidí tvrdí, že plánuje nějaké opatření nebo rekonstrukci svého bydlení, která by pomohla zvládat extrémní horko do budoucna. Téměř třetina dotázaných Čechů (29,5 %) se spíše přiklání ke klasické instalaci prvků protisluneční ochrany, jako jsou rolety, žaluzie nebo závěsy, než k chytrým technologiím.
O společnosti Somfy
Společnost Somfy je již 30 let v České republice lídrem v oblasti motorizace a ovládání prvků stínění, garážových vrat a bran pro rodinné domy, byty i kancelářské objekty. Od prvního pohonu předokenních rolet až po chytrou domácnost, Somfy pomáhá zjednodušovat život milionům uživatelů po celém světě. S více než 2000 podanými patenty a týmem 500 inženýrů se Somfy zaměřuje na inovace, které přinášejí jednoduchost, bezpečí a klid do každodenního života. Všechny produkty jsou navrhovány a vyráběny ve Francii, což zaručuje vysokou kvalitu a dlouhou životnost.
Zdroj: Antenna Group
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