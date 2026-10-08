Vložky a tampony zdarma: nejen ve školách, ale nyní už i v pražském OC Arkády

Autor:
  10:46
Sledovat Metro na Googlu

Praha 8. října 2026 (PROTEXT) - Obchodní centrum Arkády na pražské Pankráci bezplatně poskytuje menstruační pomůcky. Na dámských toaletách v přízemí jsou nově instalovány dispenzory s vložkami a tampony, které jsou návštěvnicím k dispozici diskrétně a zdarma. Pražské centrum se tak řadí mezi první komerční prostory v Česku, které tento krok činí. Navazuje tak na standard, který od letošního ledna platí v českých školách.

Menstruace může ženu zaskočit kdykoliv – během nákupů, na cestě z práce nebo při volnočasových aktivitách. V OC Arkády se taková situace od nynějška dá vyřešit velmi rychle. „Když se dnes mluví o péči o sebe, představí si většina lidí hodinu jógy, masáž nebo saunu. Ono to ale začíná mnohem prozaičtěji,“ říká Barbora Marxová, marketingová manažerka OC Arkády. „Jestli si mám kde sednout, když mě bolí nohy. Jestli mám kde v klidu nakrmit dítě. Jestli se mohu cítit bezpečně a komfortně i v nepříjemné chvíli, která přijde bez ohlášení. Chceme, aby ženy v takové situaci nemusely nikam spěchat, přerušovat nákupy nebo narychlo hledat příslušný obchod. Vnímáme to podobně jako zajištění pitné vody nebo bezbariérového přístupu – jako standard, o kterém se nediskutuje. Jako službu, v níž projevujeme ohleduplnost a respekt k zákaznicím.

Podle Barbory Marxové je využití dámských toalet v přízemí OC Arkády, v nichž jsou k dispozici dispenzory s vložkami a tampony, zpoplatňováno symbolickou částkou 10 Kč. „To proto, abychom v těchto prostorách byli schopni průběžně zajišťovat vysoce nadstandardní čistotu. Standardní WC, které zůstávají nadále bezplatné, najdou návštěvnice v prvním patře,“ dodává. Dispenzory s vložkami a tampony jsou zároveň ženám k dispozici také v kojící a přebalovací místnosti s rodinnou toaletou, kam je vstup (přes interkom s ostrahou) zcela zdarma.

Jak to funguje v praxi?

Odběr hygienických potřeb z dispenzorů na toaletách je bezplatný a bez obsluhy. Jejich doplňování zajišťují pracovnice úklidu v rámci běžného provozního režimu. V případě, že by byl zásobník výjimečně prázdný, mohou se návštěvnice obrátit na personál infostánku centra.

Nové dispenzory doplňují služby a zázemí, které v Arkádách již stabilně fungují: od přebalovacích pultů a kojicích místností přes odpočinkové zóny až po pitnou vodu zdarma.

Otázka důstojnosti i globální trend

O menstruaci se ještě nedávno mluvilo šeptem, dnes je již běžnou součástí veřejné debaty. Řeší se dostupnost hygienických potřeb, osvěta i to, jak menstruační cyklus ovlivňuje každodenní život žen. V Evropě se dokonce otevírají diskuse o menstruačním volnu pro ženy se silnými bolestmi, které jako první evropská země uzákonilo Španělsko.

V tuzemsku přináší tento celospolečenský posun nejhmatatelnější výsledky ve školách. Od 1. ledna 2026 platí nová pravidla Ministerstva zdravotnictví, podle kterých musí školy dívkám starším devíti let zajistit vložky a tampony zdarma přímo na toaletách. Mimo školní zdi se k podobnému kroku dosud hlásily spíše jen univerzity nebo úřady. OC Arkády však tento přístup přenáší i do světa obchodních center – tedy do míst, kde plošná pravidla chybí a vše závisí na rozhodnutí a vstřícnosti samotných provozovatelů.

Debata o takzvané menstruační chudobě či náhlé nedostupnosti pomůcek přitom není jen o penězích. S nečekanou situací se v průběhu života setká většina žen bez ohledu na příjem. Právě dostupnost pomůcek v daný moment rozhoduje o tom, zda žena může v klidu pokračovat v tom, co měla v plánu.

„Je to nenápadná bariéra. Žena si v takové situaci prostě nějak poradí sama a nikomu nic neřekne,“ dodává Barbora Marxová. „Škola byla logickým prvním místem, kde stát nastavil jasná pravidla. My jsme si položili jednoduchou otázku: proč by to mělo končit tam? Naším prostředím projdou tisíce žen denně a my chceme, aby se u nás cítily maximálně komfortně. Přejeme si, aby se za pár let nikdo nedivil, že jsou hygienické potřeby na toaletách stejnou samozřejmostí jako mýdlo nebo papírové ručníky.“

O OC Arkády

OC Arkády patří k nejnavštěvovanějším obchodním centrům v Praze. Nachází se na pražské Pankráci, přímo nad stanicí metra C a v dosahu tramvajových i autobusových linek, díky čemuž se stalo přirozeným nákupním a společenským centrem pro Prahu 4 a okolní čtvrti. Zákazníkům slouží od roku 2008. Na ploše přibližně 40.000 m2 nabízí okolo 140 obchodů, restaurací, kaváren a služeb – od módy, obuvi a kosmetiky přes elektroniku a sportovní vybavení až po zdravotní a finanční služby. Součástí centra je také moderní food court a kryté parkoviště s kapacitou 1100 míst. Více informací naleznete na www.ocarkady.cz.

 

Zdroj: Crest Communications a.s.

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59529.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznejte český film jen podle obrázku

Z filmu Pelíšky

České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad všichni. Dokážete ale poznat oblíbené české klasiky jen podle jediného obrázku? Jak dobře si poradíte,...

Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?

Nejde o to, jestli jsou kalhoty úzké nebo široké. Jde o rozdíl mezi záměrnou...

Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci, kdy se na zadní části pánských kalhot hromadí přebytečná látka. Pod zadkem pak vznikají nevzhledné...

Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?

Pro náhradní autobusy vznikne dočasná zastávka v Bozděchově ulici.

Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu nepojedou od 3. října 2026 spoje mezi Na Knížecí a Smíchovským nádražím. Šest linek změní trasu,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ve Velké Chuchli chátrá továrna, kde se natáčela Kráska v nesnázích. Dovnitř se chodí křovím

Továrna Klauzovka, Velká Chuchle

Za křovím ve Velké Chuchli chátrá bývalá továrna, která má za sebou pozoruhodnou historii. Vyráběly se tu kompresory, areál poznamenala válka a později posloužil i jako kulisa filmu Kráska v...

Praha rozjíždí další tramvajovou trať. Zamíří na Nové Dvory a potká se tu s metrem D

Zástavba Nových Dvorů bezprostředně navazuje na park Jalodvorská louka, jejíž...

Praha se pustila do dalšího rozšiřování tramvajové sítě. Dopravní podnik zahájil výstavbu nové trati, která propojí Libuš s Novými Dvory. Tramvaje by po zhruba 1,8 kilometru dlouhé trase měly začít...

Babiš odvolil v Průhonicích, za úspěch ANO by považoval obhajobu výsledku

BabiĹˇ odvolil v PrĹŻhonicĂ­ch, za ĂşspÄ›ch ANO by povaĹľoval obhajobu vĂ˝sledku

Za úspěch hnutí ANO ve volbách by jeho předseda a premiér Andrej Babiš považoval obhajobu výsledku z roku 2022. Řekl to novinářům poté, co dnes odpoledne...

9. října 2026  14:54,  aktualizováno  14:54

Babiš odvolil v Průhonicích, za úspěch ANO by považoval obhajobu výsledku

BabiĹˇ odvolil v PrĹŻhonicĂ­ch, za ĂşspÄ›ch ANO by povaĹľoval obhajobu vĂ˝sledku

Za úspěch hnutí ANO ve volbách by jeho předseda a premiér Andrej Babiš považoval obhajobu výsledku z roku 2022. Řekl to novinářům poté, co dnes odpoledne...

9. října 2026  14:54,  aktualizováno  14:54

Vietnamce oloupili u silnice o čtyřicet tisíc, policie hledá čtveřici pachatelů i svědky

Škoda Octavia, kterou se pohyboval Vietnamec, jehož u Potštátu oloupila...

Už téměř dva týdny vyšetřují kriminalisté případ loupeže, k níž došlo u silnice mezi Potštátem a Kozlovem na pomezí Přerovska s Olomouckem. Při pátrání po čtveřici pachatelů nyní žádají o pomoc...

9. října 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

V centru Zlína lidé čekali před otevřením volební místnosti

V centru ZlĂ­na lidĂ© ÄŤekali pĹ™ed otevĹ™enĂ­m volebnĂ­ mĂ­stnosti

Desítka lidí čekala dnes před 14:00, než se otevře jedna z volebních místností v centru Zlína. Lidé tam mohli odevzdat svůj hlas v komunálních i senátních...

9. října 2026  14:39,  aktualizováno  14:39

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pohádka z kurníku potěší Semily

ilustrační snímek

Kouzelné loutkové představení o dědečkovi, babičce, hodné slepičce a nezbedných kohoutcích.

9. října 2026  16:14

Šelma u zubaře. Tygr v plzeňské zoo podstoupil opravu zlámaných špičáků

Veterináři ošetřili samci tygra ussurijského z plzeňské zoo dva špičáky. (6....

Tygr ussurijský Rádža z plzeňské zoo musel podstoupit ošetření dvojice špičáků. Měl je totiž zlámané. Náročná operace v režii týmu specialistů trvala tři hodiny.

9. října 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

FC Chelsea oznamuje nové globální partnerství se společností GAC

9. října 2026  16:02

Svitavy chtějí vypsat další soutěž na vybudování Muzea mechanických betlémů

ilustrační snímek

Svitavy chtějí vypsat další soutěž na vybudování Muzea mechanických betlémů. Předchozí dva tendry nebyly úspěšné a radnice je musela zrušit. Vloni se přihlásil...

9. října 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2026 ONLINE. Praha rozhoduje o novém vedení, volí se také do Senátu

Pražané v komunálních volbách vybírají zastupitele hlavního města i své městské části.

Volební místnosti se otevřely a Pražané rozhodují o budoucím vedení metropole i svých městských částí. V některých částech hlavního města probíhají také volby do Senátu. Voliči mohou přijít v pátek...

9. října 2026,  aktualizováno  15:38

K smrtelnému pobodání muže ve Dvoře Králové se přiznalo dítě

ilustrační snímek

Ze smrti třicetiletého muže ve Dvoře Králové podezírají kriminalisté nezletilého. K činu z úterní noci se přiznal. Muž zemřel na bodná zranění.

9. října 2026  9:32,  aktualizováno  15:35

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Plzeňská Doubravka podle přání lidí postaví kuličkovou dráhu a teqballové hřiště

ilustrační snímek

Kuličkovou dráhu, teqballové hřiště a balanční stezku plánuje vybudovat čtvrtý plzeňský obvod Doubravka. Projekty získaly nejvíce hlasů obyvatel v...

9. října 2026  13:59,  aktualizováno  13:59

Veletrh EDUCA představí příští týden v Liberci nabídku škol i zaměstnavatelů

ilustrační snímek

Přednášky, konference, programy pro děti i dospělé a také veletrh s nabídkou škol a pracovních příležitostí v Libereckém kraji nabídne v příštím týdnu v...

9. října 2026  13:57,  aktualizováno  13:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.