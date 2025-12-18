Vltavská filharmonie získala souhlasné stanovisko EIA

Proces EIA navázal na zjišťovací řízení z října 2024, které stanovilo povinnost záměr podrobně posoudit. Dokumentace EIA byla předložena v květnu 2025 a následně se k ní vyjadřovaly dotčené orgány, samosprávy i veřejnost. V rámci zákonného připomínkového řízení bylo uplatněno celkem 24 připomínek.
Projekt Vltavské filharmonie od počátku směřuje k vytvoření moderní veřejné stavby, která propojuje špičkovou architekturu s odpovědným přístupem k městskému prostředí. Návrh klade důraz na efektivní hospodaření s energiemi a vodou, práci se zelení i citlivé začlenění do okolní struktury města. Ambicí projektu je nejen vznik významného kulturního centra, ale také posílení kvality veřejného prostoru a přínos pro dlouhodobě udržitelný rozvoj území.
Posuzování v rámci procesu EIA se netýkalo pouze samotné budovy budoucího národního hudebního centra, ale také širšího urbanistického řešení území. Zahrnovalo úpravy nábřeží, dopravní a technické infrastruktury (nový vestibul stanice metra, tunel pro automobilovou dopravu, zprostupnění železničního tělesa atd.) i rozsáhlé sadové a krajinářské úpravy. Hodnoceny byly vlivy záměru na ovzduší a klima, hlukovou situaci, vodní režim, krajinu, biodiverzitu i veřejné zdraví, a to jak ve fázi výstavby, tak v budoucím provozu.
Stanovisko EIA stanovuje 22 konkrétních a závazných podmínek, které dále posilují environmentální odpovědnost projektu. Týkají se mimo jiné opatření proti hluku a světelnému znečištění, ochrany vodního režimu, hospodaření se srážkovými vodami, rozsáhlých vegetačních úprav i ochrany ptactva. Všechny tyto podmínky budou důsledně zapracovány do další projektové přípravy a navazujících stupňů dokumentace.
Výsledek procesu EIA představuje jeden z klíčových milníků v přípravě projektu Vltavské filharmonie a zároveň důležitý podklad pro povolení stavby. Projekt se nyní nachází ve fázi zpracování dokumentace pro povolení záměru, do níž budou zapracovány všechny podmínky vyplývající ze závazného stanoviska EIA. Dokončení projektové dokumentace se předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2026, přičemž v druhé polovině roku by měla být podána žádost o stavební povolení.
Zdroj: Vltavská filharmonie
