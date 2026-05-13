VMS VISION: Přijímačky a maturita? Klíčem je porozumění, ne memorování

Autor:
  11:34
Praha 13. května 2026 (PROTEXT) - Přijímací zkoušky i maturita dnes kladou na studenty jiné nároky než dříve. Již nestačí naučit se pouze nazpaměť fakta. Důležitější je schopnost chápat souvislosti, pracovat s informacemi a aplikovat znalosti v praxi. Moderní technologie ve výuce proto stále častěji pomáhají školám měnit způsob, jakým studenti učivo vnímají, opakují i dlouhodobě uchovávají v paměti.

Proč dnes nestačí "naučit se nazpaměť"

Současné přijímací zkoušky i maturity jsou stále více zaměřené na logické myšlení, porozumění a schopnost chápat učivo v souvislostech. Samotné memorování proto často nestačí. Důležitější je schopnost informace propojit a aktivně s nimi pracovat, s čímž může pomoci moderní výuka založená na interaktivitě, vizualizaci a větším zapojení studentů.

Interaktivní výuka pomáhá studentům lépe chápat učivo

Moderní technologie dnes dávají učitelům více možností, jak žákům látku přiblížit. Interaktivní tabule, LCD sestavy nebo vizualizéry umožňují kombinovat text, obraz, video i zvuk do jedné výuky, díky čemuž si studenti mohou informace lépe spojit s konkrétními situacemi a snadněji si je zapamatovat.

Podle průzkumu společnosti VMS VISION potvrzuje 71 % pedagogů vyšší zapojení žáků při využívání interaktivních technologií ve výuce. Dalších 85 % respondentů zároveň uvedlo, že moderní technologie alespoň částečně pomáhají studentům lépe si zapamatovat probírané učivo.

Učitelé při opakování nejčastěji využívají multimediální materiály, interaktivní cvičení nebo digitální testy a kvízy. Výuka se tak stále více posouvá od pasivního memorování k většímu porozumění a aktivnímu zapojení studentů během hodin.

Kvalitní poznámky a domácí příprava jsou základ

Velká část přípravy na přijímací zkoušky i maturitu dnes probíhá doma, proto je důležité, aby měli studenti snadný přístup k přehledným materiálům. Moderní technologie umožňují učitelům sdílet poznámky, prezentace i záznamy hodin, ke kterým se mohou žáci kdykoliv vracet. Kombinace textu, videí nebo interaktivních úloh navíc může studentům pomoci lépe pochopit a zapamatovat si probírané učivo.

Technologie pomáhají učitelům i studentům

Moderní výuka dnes není jen o samotném zařízení ve třídě, ale hlavně o možnostech, které technologie přinášejí učitelům i studentům. Interaktivní tabule a LCD sestavy usnadňují práci s výukovými materiály, jejich sdílení i aktivní zapojení žáků během hodin. Pomáhají také s opakováním učiva prostřednictvím interaktivních cvičení nebo audiovizuálních materiálů. Přínos technologií potvrzují i pedagogové – více než 9 z 10 respondentů průzkumu společnosti VMS VISION uvedlo, že moderní technologie alespoň částečně zlepšují efektivitu výuky.

"Spoluprací jsme získali špičkovou interaktivní techniku, která okamžitě pozvedla úroveň výuky. Řešení nám maximálně vyhovuje, je intuitivní a umožňuje učitelům snadno sdílet materiály a zapojovat žáky do hodin pomocí dotykového ovládání," říká Stanislav Porubek, koordinátor a metodik ICT ze ZŠ Šalounova.

Budoucnost vzdělávání stojí na porozumění

Přijímací zkoušky i maturita dnes stále více ověřují schopnost studentů chápat souvislosti a pracovat s informacemi v praxi. Úspěšná příprava proto nestojí jen na memorování, ale především na porozumění učivu. Moderní technologie mohou studentům pomoci látku lépe pochopit, zapamatovat si ji a získat větší jistotu u zkoušek.

Zdroj: PR Moc

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

VIDEO: Falešný bankéř narazil u kameramana. Ten se mu za lámanou češtinu vysmál

Stanislav Novotný

Falešný bankéř po telefonu opakovaně přesvědčoval Stanislava Novotného, že má založený investiční účet a na něm 350 tisíc. Kameraman z Prachaticka věc nahlásil na policii, podvodník se z podobného...

13. května 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Na Strakonické se ve směru do Prahy převrátil autojeřáb, v místě stojí kolony

Pravý jízdní pruh na trase mezi Strakonicemi a Prahou ve směru na Prahu...

Silnici na trase mezi Strakonicemi a Prahou u Zbraslavi ve směru do metropole od rána blokuje nehoda autojeřábu, který se z dosud neznámých příčin převrátil na bok. Nehoda je bez zranění. Na místě...

13. května 2026  9:12,  aktualizováno  11:37

VMS VISION: Přijímačky a maturita? Klíčem je porozumění, ne memorování

13. května 2026  11:34

Včelařský kvíz i koncert v zahradě. Brtnice zve na první ročník svých slavností

Trojice (zleva) Ivo Šnyrych, Martin Janíček a Vít Zaoral se zaměřila na...

První ročník Slavností brtnictví se rozhodli uspořádat v Brtnici. Akce se bude konat ve dnech 12. až 14. června. Slavnosti mají podtitul Návrat ke kořenům, protože název města Brtnice odvozují...

13. května 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nuselské dvorky 2026: Cirkusové hvězdy ovládnou vnitrobloky, nabídnou i světovou premiéru

Festival Nuselské dvorky 2026představí v sobotu 16. května v Praze nový cirkus.

Pražské Nusle se už tuto sobotu promění v centrum nového cirkusu a sousedského setkávání. Veřejnosti se otevřou tři vnitrobloky, kde budou po celý den probíhat artistická vystoupení, workshopy a...

13. května 2026  11:30

Moderní nájemní bydlení mo-cha HOME se otevírá už v květnu

13. května 2026  11:21

Syn bodl otce loveckým nožem do zad, potom sám zavolal policii

Ilustrační snímek

Krajští policisté od soboty vyšetřují násilný útok mezi členy jedné rodiny, který se stal v bytě v Šumperku. Šestadvacetiletý muž zaútočil po hádce na svého o více než 50 let staršího otce nožem....

13. května 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Ukliďme Česko hlásí rekord ve sběru vysloužilých mobilů

13. května 2026  11:09

Ukradli ji na začátku bohoslužby, alarm byl vypnutý, popsal krádež lebky svaté děkan

Kněz stál u oltáře a alarm byl vypnutý, řekl ke krádeži lebky svaté Zdislavy...

Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v Jablonném v Podještědí, byla uložená ve vitríně pod alarmem. Ten ale byl v tu dobu vypnutý. Tamní představený a dominikánský...

13. května 2026  9:52,  aktualizováno  11:08

Srnčata na Chebsku před kombajny nově zachrání i dron s termovizí

Dobrovolníci z Chebska, kteří zachraňují srnčata v době sečení, mají nyní...

Už třetím rokem zachraňuje dobrovolnický spolek Bezpečné louky Chebska srnčata před sekačkami. Letos poprvé se lidé hledající na loukách ukrytá mláďata nebudou muset spoléhat jen na svůj zrak. Pomůže...

13. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pes žil rok uvázaný na krátkém řetězu, nemohl si ani lehnout. Zasáhli veterináři

Tříletý Tonda žil uvázaný na krátkém řetězu. Kolem něj byl velký nepořádek....

Smutný pohled se naskytl veterinářům a lidem z útulků, kteří ve Svaté Kateřině na Tachovsku odebírali vietnamským majitelům smečku psů. Zvířata byla sice dobře krmená, ale žila v otřesných...

13. května 2026  11:02

Soud v Olomouci námitku žalobkyně Lastovecké vůči výtce postoupil do Prahy

ilustrační snímek

Kárný senát Vrchního soudu (VS) v Olomouci námitku státní zástupkyně Petry Lastovecké vůči výtce od olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna řešit nebude,...

13. května 2026  9:15,  aktualizováno  9:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.