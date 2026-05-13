VMS VISION: Přijímačky a maturita? Klíčem je porozumění, ne memorování

Proč dnes nestačí "naučit se nazpaměť"
Současné přijímací zkoušky i maturity jsou stále více zaměřené na logické myšlení, porozumění a schopnost chápat učivo v souvislostech. Samotné memorování proto často nestačí. Důležitější je schopnost informace propojit a aktivně s nimi pracovat, s čímž může pomoci moderní výuka založená na interaktivitě, vizualizaci a větším zapojení studentů.
Interaktivní výuka pomáhá studentům lépe chápat učivo
Moderní technologie dnes dávají učitelům více možností, jak žákům látku přiblížit. Interaktivní tabule, LCD sestavy nebo vizualizéry umožňují kombinovat text, obraz, video i zvuk do jedné výuky, díky čemuž si studenti mohou informace lépe spojit s konkrétními situacemi a snadněji si je zapamatovat.
Podle průzkumu společnosti VMS VISION potvrzuje 71 % pedagogů vyšší zapojení žáků při využívání interaktivních technologií ve výuce. Dalších 85 % respondentů zároveň uvedlo, že moderní technologie alespoň částečně pomáhají studentům lépe si zapamatovat probírané učivo.
Učitelé při opakování nejčastěji využívají multimediální materiály, interaktivní cvičení nebo digitální testy a kvízy. Výuka se tak stále více posouvá od pasivního memorování k většímu porozumění a aktivnímu zapojení studentů během hodin.
Kvalitní poznámky a domácí příprava jsou základ
Velká část přípravy na přijímací zkoušky i maturitu dnes probíhá doma, proto je důležité, aby měli studenti snadný přístup k přehledným materiálům. Moderní technologie umožňují učitelům sdílet poznámky, prezentace i záznamy hodin, ke kterým se mohou žáci kdykoliv vracet. Kombinace textu, videí nebo interaktivních úloh navíc může studentům pomoci lépe pochopit a zapamatovat si probírané učivo.
Technologie pomáhají učitelům i studentům
Moderní výuka dnes není jen o samotném zařízení ve třídě, ale hlavně o možnostech, které technologie přinášejí učitelům i studentům. Interaktivní tabule a LCD sestavy usnadňují práci s výukovými materiály, jejich sdílení i aktivní zapojení žáků během hodin. Pomáhají také s opakováním učiva prostřednictvím interaktivních cvičení nebo audiovizuálních materiálů. Přínos technologií potvrzují i pedagogové – více než 9 z 10 respondentů průzkumu společnosti VMS VISION uvedlo, že moderní technologie alespoň částečně zlepšují efektivitu výuky.
"Spoluprací jsme získali špičkovou interaktivní techniku, která okamžitě pozvedla úroveň výuky. Řešení nám maximálně vyhovuje, je intuitivní a umožňuje učitelům snadno sdílet materiály a zapojovat žáky do hodin pomocí dotykového ovládání," říká Stanislav Porubek, koordinátor a metodik ICT ze ZŠ Šalounova.
Budoucnost vzdělávání stojí na porozumění
Přijímací zkoušky i maturita dnes stále více ověřují schopnost studentů chápat souvislosti a pracovat s informacemi v praxi. Úspěšná příprava proto nestojí jen na memorování, ale především na porozumění učivu. Moderní technologie mohou studentům pomoci látku lépe pochopit, zapamatovat si ji a získat větší jistotu u zkoušek.
Zdroj: PR Moc