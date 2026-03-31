VMS VISION: Výuka 21. století: proč už tradiční způsob nestačí?

Zatímco dříve se výuka odehrávala výhradně u křídy a fixu, dnes se třídy proměňují v hybridní učebny. Interaktivní technologie, jako jsou LCD panely nebo projektory, pomáhají učitelům zapojit žáky, obohatit výklad o audiovizuální prvky a lépe udržet jejich pozornost.
„Učitelé dnes vnímají digitální technologie jako přirozenou součást výuky, zároveň ale oceňují jednoduchost klasického psaní na tabuli. Proto stále častěji kombinují obojí,“ vysvětluje Libor Kožoušek ze společnosti VMS VISION.
Interaktivní výuka jako odpověď na měnící se potřeby žáků
Jednou z cest, jak na tyto změny reagovat, je zapojení interaktivních technologií do výuky. Ty umožňují kombinovat různé výukové styly, obohatit výklad o audiovizuální prvky a lépe udržet pozornost žáků.
Zkušenosti ze škol tuto změnu potvrzují. „Začali jsme jedním panelem, dnes máme interaktivní panely už ve více třídách včetně mateřské školy,“ říká Mgr. Hana Kočková, ředitelka ZŠ Dolní Loučky.
Podobnou zkušenost sdílí i další školy. „Vyučující na prvním i druhém stupni začínají tuto technologii využívat… jsme spokojeni,“ říká Mgr. Zdeněk Šuster, MBA, ředitel ZŠ Blatnice.
Aktivnější žáci, efektivnější výuka
Velkou výhodou interaktivních technologií je jejich schopnost zapojit žáky přímo do výuky. Namísto pasivního sledování výkladu se děti aktivně účastní, řeší úkoly, pracují s obsahem a spolupracují mezi sebou.
„Pravidelně pracuji s interaktivním dataprojektorem, například při cvičeních ve Wordwallu. Děti mohou přímo na tabuli pracovat a zapojit se, což má úplně jiný efekt, než kdyby vše řešily jen na počítači,“ popisuje Mgr. Libuše Sandrová ze ZŠ a MŠ Velká Bystřice. Technologie zároveň pomáhají učit v souvislostech – propojit text, obraz i praktické úkoly a podpořit hlubší porozumění látce.
Výuka v souvislostech
Moderní technologie zároveň umožňují učit látku v širších souvislostech. Typickým příkladem je výuka tematických celků pomocí interaktivních aplikací, a to například při práci s tradicemi nebo kulturními tématy, kdy žáci kombinují text, obraz i praktické úkoly.
Takový přístup pomáhá dětem lépe pochopit kontext učiva a propojit jednotlivé informace, což je v dnešní době klíčové.
Inovace jako nutnost, ne trend
Proměna výuky není trend, ale nutnost. Dnešní žáci vyrůstají ve světě digitálních technologií, a proto už nestačí memorování ani pasivní přístup. Budoucnost patří výuce, která je interaktivní, smysluplná a přizpůsobená jejich potřebám.
Školy, které na tuto změnu reagují, získávají nejen efektivnější výuku, ale i prostředí, které děti přirozeně motivuje k učení – a právě v tom jim moderní řešení od VMS VISION pomáhají.
