Vocílka mezi elitou. Privátní značka BILLY obhájila titul Czech Superbrands

Program Superbrands patří mezi nejuznávanější autority v oblasti hodnocení značek. Již téměř 30 let oceňuje výjimečné značky ve více než 90 zemích světa. Výběr probíhá v několika fázích - od nominací vycházejících z databáze ochranných známek přes spotřebitelský průzkum až po hodnocení odborné poroty. V České republice funguje program čtrnáctým rokem a dlouhodobě si drží vysokou prestiž i důvěryhodnost.
"Obhájit ocenění Czech Superbrands vnímáme jako potvrzení, že naše dlouhodobá práce na strategii a systematickém rozvoji značky přináší výsledky. Vocílka je postavena na transparentním původu, kvalitních českých surovinách a pečlivě řízených procesech kontroly kvality. V posledních letech jsme investovali do modernizace obalů, udržitelnosti i lepší informovanosti zákazníků. Tyto kroky se promítají do růstu reputace, obchodního výkonu i loajality zákazníků. Ocenění je pro nás nejen uznáním, ale také motivací dále posilovat reputaci značky a její hodnotu pro zákazníky i obchodní výkon," říká Ivana Stará, vedoucí strategického marketingu BILLA ČR.
Silná značka postavená na českém původu
Vocílka je od roku 2011 privátní značkou BILLA ČR zaměřenou na maso a masné výrobky výhradně z českých chovů. Každý produkt nese certifikát původu, který garantuje dohledatelnost celého řetězce - od farmy až po prodejnu. Spolupráce s prověřenými lokálními dodavateli a pečlivě nastavené standardy zpracování jsou základem dlouhodobé důvěry zákazníků. Ta se promítá i do konkrétních výsledků. Značka Vocílka aktuálně zaznamenává meziroční nárůst obratu, což potvrzuje její stabilní pozici v segmentu masa a uzenin na českém trhu.
Úspěch, který má kontinuitu
Opakované ocenění není náhodou. Vocílka v minulých letech získala titul Nejdůvěryhodnější značka v kategorii masa a uzenin (2020) a ocenění Czech Superbrands (2021 a 2025). Nynější titul pro rok 2026 tak navazuje na sérii úspěchů, které potvrzují její pevné a dlouhodobé postavení.
Zdroj: BILLA ČR