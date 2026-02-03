Voda je základ života. Spolu se vzduchem tvoří základní podmínky pro existenci života na Zemi. Pokrývá 70–75 % zemského povrchu. Ostatně i Benjamin Franklin řekl: „Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna.“

Kvalita vodních zdrojů je dnes jedním z nejkomplexnějších témat, která propojují široké spektrum oborů – od hydrologie, ekologie a veřejného zdraví přes zemědělství, energetiku a průmysl až po městské plánování a změnu klimatu. Voda je zároveň jedním z mála faktorů, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel i dlouhodobou udržitelnost regionů. Přesto se po celém světě setkáváme s nárůstem znečištění, eutrofizací, výskytem sinic, PFAS pesticidních kontaminantů a dalších mikropolutantů, které mají zásadní dopad na ekosystémy i ekonomiku. Právě tato šíře a provázanost problémů ukazuje, že ochrana vod není jen technická nebo ekologická disciplína – je to otázka strategického řízení, mezinárodní spolupráce a dlouhodobých investic.
Právě proto je zajímavé sledovat, že na tuto komplexitu reaguje i letošní konference COP17 v Arménii (Convention on Biological Diversity COP17). Ačkoli je COP tradičně vnímán jako platforma OSN zaměřená na biodiverzitu a ochranu klimatu, letošní ročník staví otázku vody do popředí. Materiál, který jsme k COP17 obdrželi, ukazuje nejen na specifické výzvy Arménie – jako jsou znečištěné vodní toky, sinicové květy v jezeře Sevan nebo koncentrace toxických látek – ale zároveň poukazuje na globální povahu tohoto problému. Podobné situace řeší mnoho evropských i mimoevropských zemí: od nedostatku pitné vody přes kontaminaci z průmyslu až po důsledky klimatické změny, které zvyšují tlak na vodní infrastrukturu i přírodní zdroje.
Společnost Photon Water, která se dlouhodobě a s úspěchy touto oblastí zabývá, vnímá COP17 jako důležitý signál, že svět začíná konečně propojovat klimatickou adaptaci, ochranu přírody a vodní hospodářství do jednotné strategie. Photon Water působí v celé řadě zemí a setkává se s tím, že problémy, které se zpočátku jeví jako lokální – například sinice v rekreačních vodách nebo zvýšený výskyt nežádoucích chemických látek v podzemních zdrojích – jsou ve skutečnosti součástí širšího trendu. Proto se aktivně účastní i odborných akcí, jako je evropská konference AquaConSoil, která patří mezi nejvýznamnější platformy pro udržitelné nakládání s vodami, půdou a podzemními zdroji. Právě zde se potkávají vědci, regulátoři i technologické firmy, aby sdíleli postupy, které mají reálný dopad v terénu.
Zkušenosti ukazují, že propojení vědy, inovací a spolupráce se státní správou a municipalitami je klíčem k úspěšnému a udržitelnému řízení vodních zdrojů. Photon Water vyvíjí a nasazuje technologie, které dokážou eliminovat sinice, PFAS pesticidní látky i další kontaminanty z povrchových a podzemních vod. Tyto technologie byly ověřeny v řadě projektů, kde přinesly měřitelné a rychlé výsledky – ať už jde o komunální vodohospodářství, revitalizaci krajiny nebo sanaci zátěží.
V tomto kontextu společnost vnímá COP17 jako příležitost propojit odborné poznatky, technologické inovace a potřeby států, které hledají řešení pro současné i budoucí výzvy. Je to moment, kdy může dojít ke skutečné koordinaci přístupů a sdílení zkušeností napříč regiony. Photon Water je připraven být součástí této debaty a nabídnout své znalosti tam, kde mohou pomoci urychlit změnu a posílit dlouhodobou bezpečnost vodních zdrojů.
Zdroj: AZimut Consult