Vodafone PLAYzone Arena oslaví 4 roky svého fungování turnajem světových hvězd

  13:30
Praha 31. března 2026 (PROTEXT) - Největší české esportové centrum Vodafone PLAYzone Arena slaví čtyři roky od svého otevření. Prostor, který se rozkládá na ploše přesahující 1000 metrů čtverečních, přivítal své první návštěvníky na jaře roku 2022. Od té doby hostila aréna na pražském Chodově přes 300.000 lidí, ať již během standardní otevírací doby nebo během více než 600 veřejných i soukromých akcí. Oslavy čtvrtého roku fungování centra vyvrcholí turnajem Tipsport Conquest of Prague, který, stejně jako v loňském roce, přiveze do Prahy špičkové týmy světového Counter-Strike. Ty se utkají ve středověké atmosféře o 750.000 Kč.

Turnaj Tipsport Conquest of Prague posunul chodovskou Vodafone PLAYzone Arenu na světovou mapu hry Counter-Strike 2. Do Prahy dorazila například organizace fnatic či superstar Lukas „gla1ve“ Rossander, který vydělal zhruba 50 milionů korun a proslavil se jako kapitán týmu Astralis. Také letos potvrzují organizátoři hvězdnou mezinárodní účast a proti elitním zahraničním týmům se postaví úřadující mistři ČR z týmu SINNERS. Herní a esportové centrum toho ale nabízí mnohem více.

Multifunkční Vodafone PLAYzone Arena byla již od svého začátku navržena tak, aby nabízela hostům i firmám mnoho rozličných služeb v moderním prostředí. To v roce 2022 soutěžilo v ceně Interiér roku. Jeho součástí je lounge se 70 místy k sezení, 55 špičkových herních počítačů, 8 konzolí, 4 boxy s virtuální realitou a také natáčecí studio. Poloha gamingového centra byla vybrána tak, aby byla aréna snadno dostupná pro pražské i mimopražské návštěvníky. Propojení s obchodním centrem Westfield Chodov umožňuje pohodlně zaparkovat na P+R parkovišti, nebo využít pražskou MHD, která staví hned u Vodafone PLAYzone Areny. Díky samostatnému vchodu je provoz arény nezávislý na otevírací době OC Westfield Chodov, nabízí ale všechny jeho výhody.

Vodafone PLAYzone Arena se od svého otevření stala místem setkávání nejenom herních nadšenců. Přivítali jsme zde špičkové esportové hráče, včetně světových hvězd. Turnaje Tipsport Conquest of Prague se například účastnil také Lukas „gla1ve“ Rossander. Arénu si oblíbily ale také přední značky, které zde pořádají své akce. Mezi mnohými například Logitech, Škoda, Česká spořitelna, Kooperativa, Samsung nebo také instituce jako Univerzita Karlova či Česká basketbalová federace, které zde pořádají své akce. Právě v této variabilitě vidím základ úspěchu arény,“ vysvětluje Lukáš Pleskot, výkonný ředitel agentury PLAYzone.

Od profesionálního studia po oslavy narozenin

Agentura PLAYzone se zaměřuje na streaming již více než 15 let a své služby v této oblasti rozvíjí i díky propojení se skupinou Prima, jejíž součástí se stala v roce 2019. Vysoký standard proto nabízí také studio ve Vodafone PLAYzone Aréně. To na ploše 55 m2 nabízí variabilní prostor rozdělený na greenscreen, podcastovou zónu a hlavní pult pro šest hostů. O špičkový výstup se stará čtveřice kamer Blackmagic Studio 4K Pro, profesionální nasvícení s RGB prvky a šest velkoplošných 75" obrazovek, přičemž celou scénu lze kompletně vytvořit na míru klientovi. Maximální komfort při produkci zajišťuje plně klimatizované zázemí s vlastní režií, privátní zasedací místností a přilehlým barem s kuchyní.

Vodafone PLAYzone Arena je také ideálním místem pro narozeninové oslavy. Pro tyto účely je k dispozici speciální soukromá místnost, jež hostům poskytuje zázemí pro nerušenou zábavu a gratulace v naprostém soukromí. Oslavenci i jejich doprovod mohou využít celou škálu herních aktivit – od výkonných počítačů a konzolí až po virtuální realitu – zatímco o catering se postará tým přilehlé restaurace Pixel Burger. Ta za uplynulé čtyři roky připravila hostům více než 30.000 burgerů.

 

Zdroj: PLAYzone

Ukrajinci v Česku slaví Velikonoce s rodinou a připravují tradiční pokrmy

