Vodíková terapie v Lázních Libverda

Vodík se využívá kvůli svým léčebným, regeneračním a antioxidačním účinkům. V Lázních Libverda je k dispozici inhalace pomocí nosních inhalátorů, ušní aplikátory jsou zase určeny pro zlepšení zdraví sluchu. Vyzkoušet je možné také speciální wellness masážní brýle, které využívají páro-vodíkovou směs k regeneraci očí, úlevě od únavy zraku či při syndromu suchého oka.
Aplikace molekulárního vodíku na návlekem ohraničený kus kůže na nohou či rukou má zase za cíl zmírnit oxidativní stres v ošetřované oblasti. Tím je procedura nápomocná k rychlejší regeneraci tkání, hojení ran a při léčbě kožních onemocnění. Proceduru je možné podstoupit ve dvou lokalizacích, a to na ruku a zápěstí, nebo koleno.
Všechny vodíkové procedury působí protizánětlivě, podporují regeneraci buněk, zlepšují celkovou výkonnost a pomáhají v boji proti stresu a civilizačním onemocněním. Procedury v Lázních Libverda také zahrnují pitný režim s molekulárním vodíkem.
Každá z procedur se pohybuje řádově ve stokorunách, a to rozhodně za zlepšení zdraví stojí, co říkáte? Více informací najdete na webu www.lazne-libverda.cz.
Spa Resort Libverda
Spa Resort Libverda naleznete v malebném lázeňském městečku Lázně Libverda ležícím 25 km od Liberce v podhůří Jizerských hor. Již na konci 14. století získaly lázně věhlas díky léčivým minerálním pramenům hydrogenuhličitanového typu, klidnému prostředí a blízkosti přírody tak důležité pro odpočinek a relaxaci. Ve Spa Resortu Libverda naleznete vedle širokého portfolia lázeňských procedur i bohatou nabídku možností, jak trávit volný čas. Vybírat můžete z nabídky atraktivních wellness pobytů či jednotlivých procedur. Více informací najdete na www.lazne-libverda.cz.