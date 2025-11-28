Vodné a stočné v okrese Hradec Králové v roce 2026

Cena vodného a stočného pro odběratele se již od roku 2008 skládá z pohyblivé a pevné složky. Pohyblivá složka ceny pro vodné a stočné pro rok 2026 bude 139,42 Kč/m3 včetně DPH, oproti roku 2025 vzroste o 4,71 Kč za m3. Zvýší se i cena pevné složky, která je stanovena podle velikosti vodoměru. Například odběratel v rodinném domku zaplatí ročně v pevné složce 2990 Kč místo dosavadních 2829 Kč.
Celkové navýšení ceny služeb za dodávku pitné vody a odkanalizování tak činí v průměru 3,5 % oproti roku 2025. Pro srovnání, meziroční navýšení předchozího období, tj. z roku 2024 na rok 2025, činilo 3,57 %.
„Podstatou navyšování cen vodného a stočného je především zvýšená potřeba investic do obnovy vodárenského majetku. Rekonstrukce považuji za nutné, protože nejstarší části Vodárenské soustavy východní Čechy (VSVČ) byly vybudovány před více než 60 lety. Zaměřujeme se také na zvyšování kapacit vodohospodářských zařízení z důvodu trvalého územního rozvoje obcí a jejich modernizaci technologií úpravy pitné vody a čištění odpadních vod. Cílem těchto projektů je zajištění dostatku pitné vody pro více než 170 tisíc obyvatel našeho regionu,“ řekl Jiří Šolc, ředitel společnosti VAK HK.
„Naše společnost, jako provozovatel, ve spolupráci s vlastnickou společností VAK HK nadále pokračuje v průběžném udržování a opravách vodohospodářské infrastruktury tak, aby byla ve stavu umožňujícím pokračování bezproblémové dodávky vysoce kvalitních služeb. Tato dlouhodobá a zodpovědná spolupráce je pro spotřebitele velmi pozitivní, protože je tak vytvářen předpoklad pro trvalé zásobování spotřebitelů vodou v té nejvyšší kvalitě,“ doplnil Tomáš Hosa, generální ředitel společnosti Královéhradecká provozní, a.s.
Společnost VAK HK investovala od roku 2006 do obnovy a rozvoje svého vodárenského majetku již 4,52 miliardy korun. K tomu využila zdrojů získaných z nájemného za pronájem vodárenského infrastrukturního majetku od provozovatele Královéhradecké provozní, a.s., dotací od Ministerstva zemědělství ČR, bezúročných státních půjček, státem dotovaných komerčních úvěrů a zápůjček od obcí. Výše nájemného od provozovatele určená na financování investic vzrostla od roku 2006 ze 144 milionů na 284 milionů korun pro rok 2025.
Zdroj: Královéhradecká provozní