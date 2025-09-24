Vojenská nemocnice Brno jako první zdravotnické zařízení v Česku předvedla praktické možnosti využití privátní 5G SA sítě

„Zprovoznění privátní 5G sítě umožňuje naší nemocnici udělat historický krok k dalšímu zvýšení kvality, bezpečnosti i efektivity poskytování zdravotní péče. Díky napojení na nemocniční informační systém dokážeme rychle a spolehlivě sdílet důležitá data. Lékař i zdravotní sestra mají ihned k dispozici všechny aktuální informace přímo u lůžka pacienta – například lékař je schopen v reálném čase okamžitě upravit medikaci,“ popisuje plk. gšt. MUDr. Petr Král, MBA,ředitel VN Brno a dodává: „Inovativní technologie nevyhnutelně stále víc vstupují do každodenního provozu i zdravotnických zařízení. Moderní zdravotnictví proto musí být otevřené progresivním řešením, která přinášejí reálný přínos pro pacienty i personál.“
Jedním z prvních kroků plného využití 5G technologie je napojení systému mobilních zdravotnických vozíků a přenosných počítačů na privátní síť. Zdravotnický personál tak získává okamžitý přístup k údajům o pacientech, medikaci i zdravotnické dokumentaci kdykoliv a kdekoliv v rámci areálu, bez výpadků a zpoždění. Výsledkem je vyšší komfort pro lékaře i sestry, větší bezpečnost i rychlosti práce, což se pozitivně odráží v kvalitě péče o pacienty.
Pro společnost T-Mobile, která privátní 5G síť do nemocnice dodala a dále ji rozvíjí, jde o milník hned na několika úrovních. „Jsme hrdí na to, že jsme partnerem prvního projektu tohoto typu ve zdravotnictví v Česku. Naše privátní 5G síť se osvědčila již během testování a nyní tvoří páteř spolehlivého a zabezpečeného připojení a zabezpečeného propojení s nemocničním informačním systémem. Při nedávném telechirurgickém zákroku ukázala také výrazně vyšší plynulost přenosu obrazu oproti satelitnímu spojení. Aktuálně navíc s možností využití 3D obrazu ve 4K rozlišení s paralelním přenosem zvuku, což přináší lékařům další nové možnosti,” říká Ing. Jakub Kopecký, ředitel pro Průmysl 4.0 ve společnosti T-Mobile, která tento přenos realizuje ve spolupráci se společností Smart Informatics.
Na tiskové konferenci proběhla také ukázka úspěšné druhé fáze telemedicínského experimentu mezi VN Brno a Ústřední vojenskou nemocnicí (ÚVN) v Praze. Během operace tříselné kýly otestovali s využitím privátní 5G sítě nové možnosti. „Během zákroku jsme mohli na dálku přesně označovat kritická místa v operačním poli, na které se operatér má v danou chvíli zaměřit, za pomoci speciálního nástroje propojeného přes 5G síť, což významně zvýšilo bezpečnost i jistotu pro operační tým. Je to technologie, která může v budoucnu zásadně proměnit podobu vzdálených operací i samotné chirurgické praxe,“ vysvětluje plk. gšt. MUDr. Václav Masopust, Ph.D., MBA, LL.M., DBA, ředitel ÚVN v Praze a vedoucí telechirurgického týmu.
Co je 5G SA síť?
Privátní 5G síť je speciální bezdrátová síť, kterou firma nebo jako v tomto případě nemocnice používá pouze pro své vlastní potřeby a nezávisí na veřejně dostupných mobilních sítích. Funguje podobně jako vyhrazená a extrémně rychlá Wi-Fi, ale dokáže spolehlivě připojit až stovky zařízení, která spolu bezpečně a rychle komunikují. V případě využití ve zdravotnickém zařízení to tak například znamená, že všechny informace a data zůstávají pouze uvnitř nemocnice, což přináší maximální zabezpečení pro pacienty i personál. Taková síť umožňuje rychlý, a hlavně bezpečný provoz digitálních technologií a výrazně usnadňuje práci lékařů a sester.
Zdroj: T-Mobile