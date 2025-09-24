Vojenská nemocnice Brno jako první zdravotnické zařízení v Česku předvedla praktické možnosti využití privátní 5G SA sítě

Autor:
  10:09
Brno 24. září 2025 (PROTEXT) - Vojenská nemocnice Brno (VN Brno) jako první nemocnice v Česku spustila plnohodnotný provoz privátní 5G SA (stand alone) sítě a začala ji integrovat do svého nemocničního informačního systému. Díky tomu se stala průkopníkem v oblasti kombinace špičkového zdravotnictví a digitalizace v Česku, která má potenciál zásadně změnit každodenní práci s pacienty. Lékařský personál nemocnice díky 5G technologii pracuje s aktuálními zdravotnickými informacemi přímo u lůžek pacientů a na mobilních zdravotnických vozících. Na dnešní tiskové konferenci nemocnice ve spolupráci s technologickým partnerem společností T-Mobile ukázala, co tato inovace znamená v praxi – od okamžité práce s pacientskou dokumentací až po telechirurgické zákroky s využitím 3D zobrazení a přímého přenosu zvuku.

„Zprovoznění privátní 5G sítě umožňuje naší nemocnici udělat historický krok k dalšímu zvýšení kvality, bezpečnosti i efektivity poskytování zdravotní péče. Díky napojení na nemocniční informační systém dokážeme rychle a spolehlivě sdílet důležitá data. Lékař i zdravotní sestra mají ihned k dispozici všechny aktuální informace přímo u lůžka pacienta – například lékař je schopen v reálném čase okamžitě upravit medikaci,“ popisuje plk. gšt. MUDr. Petr Král, MBA,ředitel VN Brno a dodává:Inovativní technologie nevyhnutelně stále víc vstupují do každodenního provozu i zdravotnických zařízení. Moderní zdravotnictví proto musí být otevřené progresivním řešením, která přinášejí reálný přínos pro pacienty i personál.“

Jedním z prvních kroků plného využití 5G technologie je napojení systému mobilních zdravotnických vozíků a přenosných počítačů na privátní síť. Zdravotnický personál tak získává okamžitý přístup k údajům o pacientech, medikaci i zdravotnické dokumentaci kdykoliv a kdekoliv v rámci areálu, bez výpadků a zpoždění. Výsledkem je vyšší komfort pro lékaře i sestry, větší bezpečnost i rychlosti práce, což se pozitivně odráží v kvalitě péče o pacienty. 

Pro společnost T-Mobile, která privátní 5G síť do nemocnice dodala a dále ji rozvíjí, jde o milník hned na několika úrovních. „Jsme hrdí na to, že jsme partnerem prvního projektu tohoto typu ve zdravotnictví v Česku. Naše privátní 5G síť se osvědčila již během testování a nyní tvoří páteř spolehlivého a zabezpečeného připojení a zabezpečeného propojení s nemocničním informačním systémem. Při nedávném telechirurgickém zákroku ukázala také výrazně vyšší plynulost přenosu obrazu oproti satelitnímu spojení. Aktuálně navíc s možností využití 3D obrazu ve 4K rozlišení s paralelním přenosem zvuku, což přináší lékařům další nové možnosti,” říká Ing. Jakub Kopecký, ředitel pro Průmysl 4.0 ve společnosti T-Mobile, která tento přenos realizuje ve spolupráci se společností Smart Informatics.

Na tiskové konferenci proběhla také ukázka úspěšné druhé fáze telemedicínského experimentu mezi VN Brno a Ústřední vojenskou nemocnicí (ÚVN) v Praze. Během operace tříselné kýly otestovali s využitím privátní 5G sítě nové možnosti. „Během zákroku jsme mohli na dálku přesně označovat kritická místa v operačním poli, na které se operatér má v danou chvíli zaměřit, za pomoci speciálního nástroje propojeného přes 5G síť, což významně zvýšilo bezpečnost i jistotu pro operační tým. Je to technologie, která může v budoucnu zásadně proměnit podobu vzdálených operací i samotné chirurgické praxe,“ vysvětluje plk. gšt. MUDr. Václav Masopust, Ph.D., MBA, LL.M., DBA, ředitel ÚVN v Praze a vedoucí telechirurgického týmu.

 

Co je 5G SA síť?

Privátní 5G síť je speciální bezdrátová síť, kterou firma nebo jako v tomto případě nemocnice používá pouze pro své vlastní potřeby a nezávisí na veřejně dostupných mobilních sítích. Funguje podobně jako vyhrazená a extrémně rychlá Wi-Fi, ale dokáže spolehlivě připojit až stovky zařízení, která spolu bezpečně a rychle komunikují. V případě využití ve zdravotnickém zařízení to tak například znamená, že všechny informace a data zůstávají pouze uvnitř nemocnice, což přináší maximální zabezpečení pro pacienty i personál. Taková síť umožňuje rychlý, a hlavně bezpečný provoz digitálních technologií a výrazně usnadňuje práci lékařů a sester.

 

 

Zdroj: T-Mobile

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

KELLYS BICYCLES přináší do Česka nejlehčí plně výkonný e-bike systém na světě

Za tragický pád letadla u Pěšic mohla nezkušenost pilota i špatné počasí

Příčinou pádu dvoumístného motorového letadla 7. prosince 2023 u Pěšic, části Řepníků na Chrudimsku, bylo špatné počasí a nezkušenost letce. Při havárii zemřel. Závěry vyšetřování vyplývají ze...

24. září 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Karlínské náměstí slouží jako parkoviště zdarma. Místní řeší vraky i auta odstavená během dovolené

Karlínští obyvatelé měli jedinečnou příležitost podívat se pod pokličku problematiky parkování na tamním náměstí. Organizátoři sousedského festivalu Zažít Karlín jinak 2025 chtěli místní upozornit na...

24. září 2025  10:59

Mimořádná brutalita. Pracovníci ostrahy obchoďáku mlátili a řezali bezdomovce

Policie obvinila tři pracovníky ostrahy obchodního domu v centru Prahy, kteří podle ní nejméně v osmi případech bezdůvodně napadli a týrali bezdomovce. Podle kriminalistů je kopali, bili pěstmi i...

24. září 2025  10:32,  aktualizováno  10:59

Hoymiles přináší do Evropy produkty z řady Hi pro jednoduchou a dostupnou energetickou nezávislost

24. září 2025  10:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Rezidence Laurová: více než 30 % jednotek prodáno, výstavba pokračuje podle plánu

24. září 2025  10:43

HIKSEMI představuje inteligentní úložiště pro digitální věk na Obchodní výstavě Čína-Střední Asie 2025

24. září 2025  10:40

Hisense představuje na konferenci o laserových displejích 2025 vizi „bez hranic"

24. září 2025  10:29

Huawei Cloud: díky neustálým inovacím pomáháme zákazníkům uspět na globálních trzích

24. září 2025  10:18

Vojenská nemocnice Brno jako první zdravotnické zařízení v Česku předvedla praktické možnosti využití privátní 5G SA sítě

24. září 2025  10:09

Bývalý starosta obce Pňov-Předhradí dostal za zpronevěru podmínku a pokutu

Bývalého starostu obce Pňov-Předhradí na Kolínsku Tomáše Tůmu potrestal soud za zpronevěru 1,8 milionu korun tříletou podmínkou a pokutou 290.000 korun. Tůma,...

24. září 2025  8:21,  aktualizováno  8:21

Na Olomoucku hořel rodinný dům, škoda dosáhla 1,5 mil.Kč, jeden člověk zraněn

Škodu 1,5 milionu korun způsobil v noci na dnešek požár, který zasáhl vnitřní prostory dvoupodlažního rodinného domu v Července na Olomoucku. Obyvatel domu se...

24. září 2025  8:18,  aktualizováno  8:18

Všem motivačním projektům navzdory. Lékařů v kraji je stále nedostatek

Podpora při studiu, dotace na zařízení ordinace, náborové příspěvky, pomoc při shánění zaměstnání pro partnera, byt za snížené nájemné, zajištění školy či školky pro děti. To jsou jen některé z mnoha...

24. září 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.