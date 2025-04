Vojenská pojišťovna pořádá ozdravné pobyty pro děti. Rodiče platí pouze čtvrtinu nákladů, zbytek hradí pojišťovna

Pobyty se týkají předškolních dětí ve věku 4 až 6 let vč. s doprovodem rodiče a dětí od 7 do 14 let vč. bez doprovodu. Ozdravné pobyty pro děti podporují jejich zdraví a celkový rozvoj, jsou zaměřeny na dětské pacienty s chronickými nemocemi, astmatem, oslabenou imunitou atd. „Příznivé prostředí a především čistý horský vzduch může výrazně pomoci při léčbě a prevenci těchto problémů. Vysoké Tatry jsou územím s minimálním obsahem škodlivých látek v ovzduší, v kombinaci s nadmořskou výškou a dostatečným množstvím slunečního svitu vytvářejí výborné předpoklady pro ozdravné pobyty zaměřené na onemocnění horních a dolních cest dýchacích. Pro děti, které se zotavují z nemocí nebo operací, pak mohou být ideální pro jejich návrat k běžnému životu,“ říká MUDr. Milan Prokop, konzultant Vojenské zdravotní pojišťovny.

Rodiče dětí s kožními onemocněními ve věku od 7 do 14 let mají navíc možnost získat příspěvek na pobyt u moře, který si rodiče zajistí za určených podmínek individuálně u cestovní kanceláře. Konkrétní a aktuální podmínky o poskytnutí příspěvku na oba typy pobytu, tedy v Tatrách a u moře, lze nalézt na webových stránkách pojišťovny www.vozp.cz

Vyplněné formuláře rodiči či zákonnými zástupci dítěte a rovněž praktickým lékařem pro děti a dorost, resp. dermatologem je potřeba zaslat na adresu pojišťovny na ulici Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9.

