Vojenská zdravotní pojišťovna podporuje válečné veterány i rodiny vojáků

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  12:31
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Praha 10. listopadu 2026 (PROTEXT) - Služba v ozbrojených silách a zahraničních misích přináší extrémní zátěž pro tělo i mysl. U příležitosti Dne válečných veteránů, který připadá na 11. listopadu, připomíná Vojenská zdravotní pojišťovna svou dlouhodobou podporu těch, kteří prošli vojenskou službou. Veteránům s osvědčením Ministerstva obrany ČR nabízí speciální příspěvky z fondu prevence. Prostřednictvím programu Rodina vojáka podporuje také zdraví rodinných příslušníků vojáků.

"Plně si uvědomujeme, že náročná vojenská služba ovlivňuje i život celé rodiny. Unikátní preventivní program Rodina vojáka je proto určen manželkám, manželům, partnerům žijícím ve společné domácnosti a dětem do 18 let, kteří jsou našimi pojištěnci. Ti mohou čerpat příspěvky na podporu zdravého životního stylu," uvádí generální ředitel Vojenské zdravotní pojišťovny Josef Diessl.

Příspěvek na dlouhodobé sportovní kurzy, permanentky nebo členství ve sportovních klubech činí až 1000 Kč, na kurzy plavání nebo permanentky do bazénů až 800 Kč a na preventivní ošetření chrupu až 700 Kč. Příspěvky z rodinného programu jsou navíc částečně přenosné z rodiče na nezletilé dítě, což rodinám umožňuje flexibilně investovat do zdraví svých dětí tam, kde je to nejvíce potřeba.

Cílené finanční plnění nad rámec běžného pojištění dále pojišťovna poskytuje v rámci specializovaného programu Válečný veterán. Částka až 4000 Kč připadá na lázeňskou péči po návratu z mise, příspěvek lze čerpat na rekondiční nebo rehabilitační pobyt do 12 měsíců od ukončení mise a tento benefit se nezapočítává do standardního ročního limitu tří příspěvků.

Částku až 1000 Kč lze využít na očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, například před cestou do zahraničí, až 800 Kč na permanentky pro regeneraci pohybového aparátu a až 700 Kč na profesionální ošetření nebo instruktáž u dentální hygienistky.

"Den válečných veteránů je pro nás příležitostí vyjádřit hluboký respekt. Uvědomujeme si však, že za každým úspěšným vojákem stojí jeho rodina, která nese obrovské psychické břemeno. Proto pro nás podpora veteránů nekončí u nich samotných. Chceme, aby se na stabilní zázemí a nadstandardní péči naší pojišťovny mohly spolehnout i jejich manželky, manželé a děti. Prosíme také všechny veterány a armádní rodiny, aby nezapomínali na preventivní péči a plně využívali výhody, které jim náleží," dodává Diessl.

Kompletní podmínky čerpání jsou dostupné na https://www.vozp.cz/prispevky-pro-vojaky-a-valecne-veterany.

 

O Vojenské zdravotní pojišťovně

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky od roku 1993 zajišťuje zdravotní péči prostřednictvím špičkových odborníků ve vojenských i civilních zdravotnických zařízeních a lázeňských domech. O svých 700 tisíc pojištěnců pečuje prostřednictvím smluvní zdravotnické sítě po celé ČR, která zahrnuje přes 25 tisíc poskytovatelů.

www.vozp.cz

 

 

Zdroj: Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59997.

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