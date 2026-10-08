Vojenská zdravotní pojišťovna připomíná význam péče o duševní zdraví

„Psychika a tělo spolu úzce souvisejí, přirozenou reakcí organismu je krátkodobý stres, který nám pomáhá zvládnout náročnou situaci. Pokud ale stres trvá dlouho, může být pro organismus vyčerpávající. Projevit se může například nespavostí, únavou, bolestmi hlavy, svalovým napětím, úzkostí nebo syndromem vyhoření,“ říká konzultant Vojenské zdravotní pojišťovny MUDr. Milan Prokop.
Vojenská zdravotní pojišťovna věnuje duševnímu zdraví samostatný program Zdravá duše a nabízí svým pojištěncům preventivní aktivity i finanční příspěvky. Cílem není pouze reagovat na vzniklé psychické potíže. Důležitou součástí je také prevence, tedy podpora dovedností, které mohou pomoci zvládat každodenní zátěž a pečovat o duševní pohodu ještě předtím, než psychická nepohoda začne výrazně ovlivňovat zdraví nebo běžný život.
„Péče o duševní zdraví nemusí znamenat pouze návštěvu odborníka. Velkou roli hrají také každodenní návyky, například dostatek spánku, pravidelný pohyb, relaxace, pobyt v přírodě, udržování sociálních kontaktů nebo schopnost nastavit si vlastní hranice a říci si o pomoc. A zejména tehdy, pokud člověk dlouhodobě funguje ve vysokém pracovním nebo osobním tempu,“ pokračuje MUDr. Prokop.
Stres k našemu životu patří. Pokud ale dlouhodobě narušuje spánek, práci, vztahy nebo každodenní fungování, není vhodné ho přehlížet. Zároveň není vhodné automaticky přisuzovat stresu všechny fyzické obtíže. Nové nebo přetrvávající zdravotní problémy je vždy vhodné konzultovat s lékařem, který může posoudit jejich příčinu a případně doporučit další odbornou péči. „Psychologické poradenství nebo jiné formy odborné pomoci nemusí být až poslední možností, ale mohou být součástí prevence a pomoci člověku lépe náročné období zvládat,“ dodává MUDr. Milan Prokop.
V rámci programu Zdravá duše nabízí pojišťovna dospělým i dětským pojištěncům příspěvky na prevenci poruch paměti a kognitivních funkcí, duševních poruch i na poradenské nebo konzultační služby. Program má zvláštní postavení mezi preventivními příspěvky, podpora duševního zdraví neubírá možnost využít tři jiné preventivní příspěvky, které pojišťovna nabízí.
Více informací o programu i konkrétních příspěvcích najdete na stránkách programu Zdravá duše https://www.zdravisvozp.cz/zdrava-duse
O Vojenské zdravotní pojišťovně
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky od roku 1993 zajišťuje zdravotní péči prostřednictvím špičkových odborníků ve vojenských i civilních zdravotnických zařízeních a lázeňských domech. O svých 700 tisíc pojištěnců pečuje prostřednictvím smluvní zdravotnické sítě po celé ČR, která zahrnuje přes 25 tisíc poskytovatelů.
Zdroj: Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59516.