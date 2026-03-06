Volba 1 člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky a 2 členů kontrolní rady Technologické agentury České republiky

Předseda Výboru pro vědu, vzdělávání, mládež a sport poslanec Matěj Ondřej Havel ve smyslu ustanovení § 36 odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb. a § 36a odst. 8 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů,
vyzývá
právnické osoby zabývající se výzkumem a vývojem, aby ve lhůtě
do 26. března 2026
předložily Výboru pro vědu, vzdělávání, mládež a sport Poslanecké sněmovny návrhy na volbu 1 člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky a návrhy na volbu 2 členů kontrolní rady Technologické agentury České republiky.
Případné dotazy zodpoví sekretariát Výboru pro vědu, vzdělávání, mládež a sport Poslanecké sněmovny, Sněmovní 176/4, 118 26 Praha 1 – Malá Strana, tel. 257 17 3361, e-mail: vvvms@psp.cz.
Návrhy předkládejte prostřednictvím datové schránky PS: bykaigw
Matěj Ondřej Havel, v. r.
předseda
Výboru pro vědu, vzdělání, mládež a sport
Poslanecké sněmovny
Zdroj: Poslanecká sněmovna