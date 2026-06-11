Volba 2 členů kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Předseda Výboru pro vědu, vzdělávání, mládež a sport poslanec Matěj Ondřej Havel ve smyslu ustanovení § 36 odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, vyzývá právnické osoby zabývající se výzkumem a vývojem, aby ve lhůtě do 31. července 2026 předložily Výboru pro vědu, vzdělávání, mládež a sport Poslanecké sněmovny návrhy na volbu 2 členů kontrolní rady Grantové agentury České republiky.
Případné dotazy zodpoví sekretariát Výboru pro vědu, vzdělávání, mládež a sport Poslanecké sněmovny, Sněmovní 176/4, 118 26 Praha 1, tel.: 257 17 3365, e-mail: vvvms@psp.cz.
Návrhy předkládejte prostřednictvím datové schránky PS: bykaigw
Matěj Ondřej Havel, v. r.
předseda Výboru pro vědu, vzdělání, mládež a sport Poslanecké sněmovny