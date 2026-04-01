Volba člena do Rady Českého rozhlasu

Předseda Poslanecké sněmovny ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá právnické osoby, od jejichž vzniku uplynulo v době podání návrhu alespoň 10 let a které představují kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy, aby od 1. dubna 2026 do 30. dubna 2026 (včetně) předložily Výboru pro mediální záležitosti Poslanecké sněmovny návrhy kandidátů na volbu 1 člena Rady Českého rozhlasu.
Tomio OKAMURA v. r. předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
K návrhům se přikládají doklady uvedené na internetových stránkách www.psp.cz.
Pokyny pro podávání návrhů kandidátů na volbu 1 člena Rady Českého rozhlasu, včetně příloh, které se přikládají k návrhům, naleznete na www.psp.cz. Případné dotazy zodpoví sekretariát Výboru pro mediální záležitosti Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, tel. 257 173 562, e-mail: posejpalovap@psp.cz
