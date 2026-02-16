Volba členů do Rady České televize

2026
10. volební období
Předseda Poslanecké sněmovny ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů,
vyzývá
právnické osoby, od jejichž vzniku uplynulo v době podání návrhu alespoň 10 let a které představují kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy, aby
od 16. února 2026 do 17. března 2026 (včetně)
předložily Výboru pro mediální záležitosti Poslanecké sněmovny
návrhy kandidátů na volbu 6 členů Rady České televize.
Tomio OKAMURA v. r.
předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
K návrhům se přikládají doklady uvedené na internetových stránkách www.psp.cz. .
Pokyny pro podávání návrhů kandidátů na volbu 6 členů Rady České televize, včetně příloh, které se přikládají k návrhům, naleznete na www.psp.cz. Případné dotazy zodpoví sekretariát Výboru pro mediální záležitosti Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, tel. 257 173 562, e-mail: posejpalovap@psp.cz.
Zdroj: Poslanecká sněmovna