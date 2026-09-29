Volební letáky přímo ovlivňují rozhodování dvou z pěti voličů, zjistil průzkum

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  15:35
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Praha 29. září 2026 (PROTEXT) - Tištěné volební letáky zůstávají i v době digitální komunikace jedním z nejdůležitějších nástrojů politických stran a kandidátů k oslovení voličů. Do schránky je dostává 83 % domácností v České republice a tři čtvrtiny příjemců si je alespoň občas přečtou. Tyto letáky navíc reálně ovlivňují rozhodování dvou z pěti voličů v případě komunálních či senátních voleb. Přibližně polovina čtenářů se k letákům vrací před finálním rozhodnutím, koho volit. Ukazuje to průzkum agentury MNForce pro Českou distribuční, největšího distributora tištěných letáků v České republice ze skupiny VLTAVA LABE MEDIA.

Tři čtvrtiny příjemců volební leták alespoň občas čtou 

Tištěné materiály politických stran a kandidátů dostává před volbami 83 % domácností v České republice. Většina z nich přitom leták nenechá bez povšimnutí. Alespoň krátce si jej prohlédne 75 % příjemců. O něco častěji přitom volební letáky čtou ženy. Pouze 7 % Čechů je nečte vůbec.

„Tištěný volební leták zůstává i v době sociálních sítí a online kampaní nástrojem, který skutečně dorazí ke čtenáři domů a dá mu čas se s obsahem seznámit. To je jeho velká výhoda zejména vůči online médiím, kde o pozornost uživatele soupeří desítky sdělení najednou,“ komentuje výsledky průzkumu Jan Senohrábek, manažer geomarketingu a datový specialista České distribuční.

Volební leták ovlivňuje rozhodování dvou z pěti voličů

Přestože je politická komunikace obecně vnímána spíše s nedůvěrou, volební letáky si mezi Čechy udržují poměrně silnou důvěru. Více než polovina čtenářů jim důvěřuje stejně nebo více než jiným informačním zdrojům, zatímco pouze zhruba 15 % Čechů jim nedůvěřuje vůbec. Bezmála 60 % Čechů vnímá tištěné volební letáky jako užitečný zdroj informací při rozhodování, koho volit.

V komunálních volbách leták ovlivnil rozhodování 42 % respondentů, v senátních 37 %. Nešlo přitom jen o změnu původní preference. Leták pomohl také s výběrem mezi více kandidáty či stranami nebo voliče utvrdil v již zvažované volbě. Další pětina Čechů uvedla, že volební leták jejich volbu přímo neovlivnil, ale přiměl je vyhledat si další informace o kandidátech.

„Volební leták funguje jako spouštěč rozhodovacího procesu. I když finální volba často padne až po srovnání s dalšími zdroji, je to zpravidla leták, který jako první nasměruje pozornost voliče k tématu nebo kandidátovi a přiměje ho zjistit si další informace,“ dodává Senohrábek.

Obsah letáku má větší váhu než grafika

Průzkum potvrzuje, že pro čtenáře je podstatnější obsah než vizuální zpracování letáku. Čtenáři v nich hledají především témata, která se jich osobně dotýkají (36 %). Zaujme také jasně shrnutý volební program a priority (34 %) a důvěryhodnost samotných kandidátů (32 %). Grafické zpracování volebního letáku je rozhodující pouze pro desetinu čtenářů.

Od dalšího čtení volební letáku naopak nejvíce odrazují zejména obecné sliby bez konkrétních řešení (43 % čtenářů), nedůvěryhodný obsah (41 %), ale také negativní kampaň s osobními útoky na politické soupeře (35 %). Nepřehledné či chaotické zpracování letáku vnímá jako zásadní problém pětina čtenářů.  

„Kandidáti, kteří chtějí, aby jejich leták skutečně fungoval, by měli sázet především na konkrétní a věcný obsah, nikoli pouze na vizuální efekty. Data jasně ukazují, že voliči hledají především jasný a uvěřitelný program a odpovědi na témata, která se jich osobně dotýkají. Dobré grafické zpracování by pak mělo především pomoci tomu, aby se čtenář v letáku rychle zorientoval,“ říká Senohrábek.

Češi volební letáky porovnávají a vracejí se k nim 

Obsah volebních letáků od více stran nebo kandidátů porovnává alespoň občas 76 % čtenářů, pravidelně a systematicky pak třetina Čechů. Volební leták tedy pro řadu lidí nepředstavuje jednorázové sdělení, ale materiál, ke kterému se vracejí při zvažování své volby. Před finálním rozhodnutím, koho volit, se k němu alespoň jednou vrátí polovina čtenářů.

Volební leták zároveň funguje jako impulz k dalšímu zjišťování informací. Po jeho přečtení si více než polovina Čechů dohledávala na internetu doplňující údaje o straně, kandidátovi nebo programu, u 14 % se to dělo dokonce opakovaně. „Opět se tak ukazuje, že tištěná a online média se přirozeně doplňují a jejich propojení může významně zvýšit dosah i účinnost sdělení,“ uzavírá Senohrábek.

Politika Čechy zajímá více, než se zdá 

Data zároveň vyvracejí představu, že by se Češi od politiky odvraceli. Aktivně nebo alespoň příležitostně politické dění sleduje 71 % populace. Naprostý nezájem o politiku vyjadřuje jen 8 % dotázaných. Volební leták tak oslovuje publikum, které se o veřejné dění zajímá a je připravené volební informace aktivně zvažovat.

Shrnutí v číslech

  • Tištěné volební letáky dostává do schránky 83 % domácností v České republice.
  • Alespoň občas si volební leták přečte 75 % jejich příjemců. Pouze 7 % Čechů je nečte nikdy.
  • Pro 57 % čtenářů jsou tištěné volební letáky užitečným zdrojem informací o stranách a kandidátech, pro 13 % dokonce velmi užitečným.
  • V komunálních volbách leták ovlivnil rozhodování 42 % respondentů, v senátních 37 %. Další pětina Čechů uvedla, že přímo neovlivnil jejich volbu, ale přiměl je zjistit si dodatečné informace o kandidátech.
  • Pozornost čtenářů nejvíc přitáhnou osobně důležitá témata (36 %), jasně shrnutý program a hlavní priority (34 %) a osobnost a důvěryhodnost kandidátů (32 %).
  • Od dalšího čtení letáku naopak odradí především obecné sliby bez konkrétních řešení (43 %), nedůvěryhodný obsah (41 %), případně negativní kampaň a osobní útoky na politické soupeře (35 %).
  • Obsah letáků od více stran nebo kandidátů porovnává alespoň občas 76 % čtenářů, pravidelně a systematicky pak třetina Čechů.
  • K volebním letákům se před rozhodnutím, koho volit, alespoň občas vrátí polovina čtenářů.
  • Po přečtení letáku si 53 % čtenářů dohledává informace na internetu, z toho 14 % opakovaně.
  • O politiku a veřejný život se aktivně nebo příležitostně zajímá více než 70 % Čechů. Naprostý nezájem uvádí jen 8 % respondentů.

Kvantitativní průzkum o postoji Čechů k tištěným volebním letákům realizovala agentura MNForce v srpnu 2026, metodou online dotazování (CAWI). Průzkumu se zúčastnilo 500 respondentů, kteří představují reprezentativní vzorek populace České republiky podle věku, pohlaví, vzdělání, regionu a velikosti místa bydliště.

 

Zdroj: Česká distribuční

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59373.

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