Voliči v zahraničí mají čas do 24. 8. Hlasovat by mohlo až 80.000 krajanů

Praha 14. srpna 2025 (PROTEXT) - Češi žijící v zahraničí mají letos poprvé možnost volit korespondenčně. Jde o zásadní změnu, která může navýšit účast v zahraničí až o desítky tisíc hlasů. Postup je snadný, ale má pevné termíny. Voliči si musí nejpozději do 24. srpna požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů a do 29. srpna o samotnou korespondenční volbu.

V zahraničí žije podle odhadů přibližně 600.000 českých občanů, v minulosti jich volilo maximálně 23.000 – tedy necelá 4 % těch s volebním právem. Zavedení korespondenční volby tak má potenciál tuto účast několikanásobně zvýšit. Podle odhadů MZV by korespondenčně mohlo volit až 80.000 krajanů.

Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021 dali Češi v zahraničí nejvíce hlasů koalici Pirátů a STAN (50,47 %) a koalici Spolu (34,26 %). „Hlasy ze zahraničí mohou v některých krajích skutečně rozhodnout o tom, kdo získá poslední mandáty. Každý hlas se počítá – a letos je vůbec poprvé šance, že se jejich počet významně navýší,“ říká Lukáš Hilpert, předseda spolku Milion chvilek pro demokracii.

Za hranicemi běžná praxe

Korespondenční volbu dnes nabízí většina evropských zemí. Slovensko ji zavedlo už v roce 2006 a tehdy ji využilo pouze zhruba 3 tisíce občanů žijících v zahraničí. Do roku 2023 zájem ale výrazně vzrostl a o volbu poštou požádalo téměř 73.000 Slováků, což je dosud nejvyšší počet v historii země.

Volba poštou je dlouhodobě velice populární i v Německu a Rakousku, kde je možné hlasovat korespondenčně jak ze zahraničí, tak i z domova. V Německu má tento způsob hlasování tradici dokonce už od roku 1957. I v Rakousku je korespondenční volba důležitou součástí občanské participace v politice – při zemských volbách ji v roce 2021 využilo až 40 % Rakušanů.

Rozhodovací strom

Spolek Milion chvilek pro demokracii spustil před několika měsíci informační kampaň s názvem „Lásku k domovu můžete poslat i poštou“, která Čechům v zahraničí srozumitelně vysvětluje celý proces a pomáhá jim s registrací i samotným hlasováním. „Na našem webu najdou lidé všechny potřebné informace včetně interaktivního rozhodovacího stromu, který jim na základě jejich odpovědí přesně poradí, jak postupovat,” dodává Lukáš Hilpert.

Do kampaně se zapojily i známé osobnosti jako blogerka Do Thu Trang, kajakář Vavřinec Hradilek, herec Milan Peroutka a další.

Více informací najdete na https://milionchvilek.cz/korespondencka

 

Zdroj: Milion chvilek

