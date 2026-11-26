„Díky pokrytí všech významných trhů dokážeme zákazníkům nabídnout konkurenceschopné podmínky pro většinu značek autodílů a současně rychle reagovat v situacích, kdy se na trhu objeví problémy s dostupností zboží,“ říká Tomáš Mirzajev, ředitel společnosti VOLMET.
Právě zařazení do žebříčku Europe’s Long-term Growth Champions, který sestavují deník Financial Times a analytická společnost Statista, vnímá VOLMET jako potvrzení své dlouhodobé strategie. Hodnocení sleduje dlouhodobý vývoj tržeb evropských podniků v desetiletém horizontu a oceňuje společnosti, které dokázaly růst udržitelně a konzistentně i v období ekonomických výkyvů.
O společnosti VOLMET
VOLMET s.r.o. je česká společnost specializující se na velkoobchodní distribuci autodílů pro osobní i užitková vozidla. Dodává díly více než 50 tradičních značek, jako jsou Bosch, ZF, Schaeffler, Brembo, ATE, Mann Filter, Mahle, Monroe, Febi, Valeo, Gates a mnoho dalších.
Společnost, založená v roce 2009 v Praze, dlouhodobě působí ve většině evropských zemí, dosahuje obratu přes 500 milionů korun ročně a opakovaně získává certifikaci CRIF TOP Business Elite. Současně byla zařazena do žebříčků Financial Times FT1000: Europe’s Fastest Growing Companies a Europe’s Long-term Growth Champions.
Zdroj: VOLMET
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60282.