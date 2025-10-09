Voltage Energy Group představuje na veletrhu RE+ 2025 v Las Vegas kabelové systémy IBEX PLUS a novinku LYNX

IBEX PLUS vyplňuje mezery na trhu
Kabelový systém IBEX PLUS řeší dlouhodobý problém na trhu projektů se střední kapacitou a přináší návrhářům systémů univerzální a přitom spolehlivé řešení. Design využívající až 97% flexibilních hliníkových kabelů snižuje oproti tradičním měděným rozvodům hmotnost až o 41 % a investiční náklady až o 27 %. Za zmínku také stojí, že IBEX PLUS podporuje 2000V architektury a zajišťuje tak plnou kompatibilitu s novou generací solárních systémů. Díky hybridním rozhraním z mědi a hliníku nabízí bezkonkurenční flexibilitu po stránce návrhu a zároveň optimalizuje nároky na materiál i logistiku.
Nový LYNX: Design z budoucnosti pro energii budoucnosti
Pro projekty pracující se silnějším proudem nabízí nový LYNX kapacitu až 1250 MCM (791 A). Oproti konvenčním konstrukcím 500 MCM snižuje nový LYNX pokles napětí o 34 %, podporuje delší řetězce a optimalizuje rozvržení. Systém, navržený speciálně pro 2000V architektury, umožňuje sestavit delší řetězce a vyladit sestavy, zjednodušuje instalaci, snižuje počet poruchových bodů a zjednodušuje provoz a údržbu.
Jak IBEX PLUS, tak nový LYNX byly vyvinuty s ohledem na požadavky normy UL9703.
„Voltage Energy dnes s hrdostí představuje IBEX PLUS a nový LYNX na RE+ 2025," uvedl Bob, technický ředitel společnosti Voltage Energy. „Tato řešení jsou spojením hodnotově orientovaného, progresivního designu s vysokou spolehlivostí a pomáhají našim zákazníkům vybudovat chytřejší, odolnější solární systémy."
Do budoucna hodlá společnost Voltage Energy pokračovat v prosazování standardů plug-and-play po celém světě a podporovat přechod odvětví k architektuře s vyšším napětím, vyšší účinností a vyšším podílem udržitelných řešení. Prostřednictvím investic do inovací a služeb zaměřených na zákazníka chce také přispět k utváření podoby příští dekády solární energetiky.
Propojujeme energie, propojujeme lidi.
O společnosti Voltage Energy Group
Společnost Voltage Energy Group („Voltage Energy") , založená v roce 2015, je předním globálním poskytovatelem řešení elektrické rovnováhy systémů (EBOS) pro velkokapacitní solární projekty. Její sídlo se nachází v Chapel Hill v Severní Karolíně a evropská pobočka ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu.
Voltage Energy vykazuje trvalý meziroční růst a přináší inovativní, hodnotné technologie, které zvyšují efektivitu instalace, bezpečnost a dlouhodobý výkon systému. Společnost si velice zakládá na excelenci a podporuje inteligentnější realizaci projektů prostřednictvím pokročilých vizualizačních nástrojů, jako jsou 3D rendery, 360stupňové prohlídky a náhledy ve virtuální realitě. Její stěžejní produkty LYNX®, ALEX® a IBEX®lze sestavit do flexibilních řešení na míru, která naplní jedinečné požadavky každého zákazníka. To je důkazem důsledné orientace společnosti na spokojenost zákazníků a dlouhodobý úspěch.
