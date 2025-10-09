Voltage Energy Group představuje na veletrhu RE+ 2025 v Las Vegas kabelové systémy IBEX PLUS a novinku LYNX

Las Vegas 9. října 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Voltage Energy Group („Voltage Energy") dnes na veletrhu RE+ 2025 v Las Vegas představila svůj nejmodernější předmontovaný kabelový systém IBEX PLUS spolu s novinkou LYNX. Tato vyspělá plug-and-play řešení mají za úkol vyplnit kritické mezery v kapacitě a zjednodušit instalaci, přičemž současně zajišťují dlouhodobou spolehlivost velkokapacitních solárních projektů.

IBEX PLUS vyplňuje mezery na trhu

Kabelový systém IBEX PLUS řeší dlouhodobý problém na trhu projektů se střední kapacitou a přináší návrhářům systémů univerzální a přitom spolehlivé řešení. Design využívající až 97% flexibilních hliníkových kabelů snižuje oproti tradičním měděným rozvodům hmotnost až o 41 % a investiční náklady až o 27 %. Za zmínku také stojí, že IBEX PLUS podporuje 2000V architektury a zajišťuje tak plnou kompatibilitu s novou generací solárních systémů. Díky hybridním rozhraním z mědi a hliníku nabízí bezkonkurenční flexibilitu po stránce návrhu a zároveň optimalizuje nároky na materiál i logistiku.

Nový LYNX: Design z budoucnosti pro energii budoucnosti

Pro projekty pracující se silnějším proudem nabízí nový LYNX kapacitu až 1250 MCM (791 A). Oproti konvenčním konstrukcím 500 MCM snižuje nový LYNX pokles napětí o 34 %, podporuje delší řetězce a optimalizuje rozvržení. Systém, navržený speciálně pro 2000V architektury, umožňuje sestavit delší řetězce a vyladit sestavy, zjednodušuje instalaci, snižuje počet poruchových bodů a zjednodušuje provoz a údržbu.

Jak IBEX PLUS, tak nový LYNX byly vyvinuty s ohledem na požadavky normy UL9703.

„Voltage Energy dnes s hrdostí představuje IBEX PLUS a nový LYNX na RE+ 2025," uvedl Bob, technický ředitel společnosti Voltage Energy. „Tato řešení jsou spojením hodnotově orientovaného, progresivního designu s vysokou spolehlivostí a pomáhají našim zákazníkům vybudovat chytřejší, odolnější solární systémy."

Do budoucna hodlá společnost Voltage Energy pokračovat v prosazování standardů plug-and-play po celém světě a podporovat přechod odvětví k architektuře s vyšším napětím, vyšší účinností a vyšším podílem udržitelných řešení. Prostřednictvím investic do inovací a služeb zaměřených na zákazníka chce také přispět k utváření podoby příští dekády solární energetiky.

Propojujeme energie, propojujeme lidi.

O společnosti Voltage Energy Group

Společnost Voltage Energy Group („Voltage Energy") , založená v roce 2015, je předním globálním poskytovatelem řešení elektrické rovnováhy systémů (EBOS) pro velkokapacitní solární projekty. Její sídlo se nachází v Chapel Hill v Severní Karolíně a evropská pobočka ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu.

Voltage Energy vykazuje trvalý meziroční růst a přináší inovativní, hodnotné technologie, které zvyšují efektivitu instalace, bezpečnost a dlouhodobý výkon systému. Společnost si velice zakládá na excelenci a podporuje inteligentnější realizaci projektů prostřednictvím pokročilých vizualizačních nástrojů, jako jsou 3D rendery, 360stupňové prohlídky a náhledy ve virtuální realitě. Její stěžejní produkty LYNX®, ALEX® a IBEX®lze sestavit do flexibilních řešení na míru, která naplní jedinečné požadavky každého zákazníka. To je důkazem důsledné orientace společnosti na spokojenost zákazníků a dlouhodobý úspěch.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2782768/Voltage_Energy_at_RE_2025.jpg 

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2701909/Voltage_Group_Logo.jpg 

KONTAKT: Voltage Energy Group, 1450 Raleigh Road, Suite 208, Chapel Hill, NC 27517, USA, Tel: +1 919-391-9405, Marketing@voltageenergy.com, Web: www.voltageenergy.com 

 

