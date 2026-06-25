Voltage Energy představuje na Intersolar Europe 2026 konfekcionované kabelové svazky

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  10:17
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Chapel Hill (Severní Karolína) 25. června 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Tato řešení, mezi nimiž vynikají modely LYNX PLUS a IBEX PLUS, představují systémové řešení EBOS pro rychlejší, jednodušší a efektivnější zavádění solárních elektráren v měřítku energetických společností.

Ve dnech 23. až 25. června představila společnost Voltage Energy Group ("Voltage Energy"), přední světový poskytovatel řešení pro elektrickou rovnováhu systému (EBOS) určených pro solární projekty na úrovni energetických společností, svá systémová řešení EBOS na veletrhu Intersolar Europe 2026 v Mnichově. Letos společnost předvedla, jak se její vlajkové lodě v oblasti konfekcionovaných kabelových svazků, LYNX PLUS a IBEX PLUS, hladce začleňují do širšího řešení EBOS na systémové úrovni, které je navrženo tak, aby podporovalo novou generaci vysokonapěťových a vysokovýkonných solárních projektů.

Od kabelážních produktů k systémovým řešením EBOS

Vzhledem k tomu, že solární projekty na úrovni energetických společností směřují k architekturám s vyšším výkonem a vyšším napětím, rozšířila společnost Voltage Energy svou nabídku nad rámec jednotlivých kabelážních produktů a nyní nabízí komplexní konfekcionované kabelové svazky na systémové úrovni, které pokrývá celou škálu aplikací s různou proudovou zatížitelností. Tím pomáhá developerům a společnostem EPC (nabízejícím energetické služby se zárukou) optimalizovat návrh projektů, snížit složitost instalace a zvýšit dlouhodobou spolehlivost systému.

Ve srovnání s tradičními metodami zapojování typu „kabel po kabelu" mohou tato řešení snížit spotřebu kabelů až o 33 % a zkrátit dobu instalace až o 50 %, což pomáhá urychlit realizaci projektů a zvýšit efektivitu nasazení.

„Vývojáři solárních projektů a dodavatelé EPC čelí rostoucímu tlaku na realizaci rozsáhlejších projektů s menším množstvím instalačních zdrojů a v kratších termínech," uvedl Bob Slack, technický ředitel společnosti Voltage Energy. „Věříme, že budoucnost systému EBOS spočívá v integrovaných řešeních na úrovni systému, která zjednodušují nasazení, pomáhají snižovat celkové náklady na výrobu energie (LCOE) a zároveň připravují zákazníky na architektury s vyšším napětím."

Řešení všech výzev v oblasti proudové kapacity

Portfolio řešení společnosti Voltage Energy zahrnuje produkty LYNX PLUS, IBEX PLUS, LYNX, IBEX a ALEX, které jsou navrženy tak, aby zvládaly nejrůznější topologie projektů a elektrická zatížení.

  • Systém LYNX PLUS je speciálně navržen pro aplikace s vyšším proudem, podporuje kapacitu hlavních kabelů až 400 mm2 (853 A), snižuje pokles napětí až o 34 % ve srovnání s konvenčními konstrukcemi o průřezu 240 mm2 a eliminuje potřebu tradičních spojovacích skříní, čímž zjednodušuje instalaci a provoz a údržbu.
  • IBEX PLUS vyplňuje kritickou mezeru v kapacitě pro střední proudy v rozmezí 70–168 A. Díky konstrukci s podílem flexibilního hliníkového kabelu ve výši 97 % je až o 41 % lehčí než tradiční měděné alternativy a může snížit investiční náklady (CapEx) až o 27 %. Možnosti hybridního měď-hliníkového propojení poskytují větší flexibilitu při návrhu a zároveň optimalizují materiálové a logistické náklady.

Navrženo pro solární systémy připravené na 2 kV

Společnost Voltage Energy integruje inovace v oblasti flexibilních hliníkových vodičů, optimalizovaná elektrická schémata a architektury připravené pro 2 kV do svých konfekciovaných kabelážních svazků EBOS, čímž pomáhá zlepšovat efektivitu instalace a zároveň podporuje měnící se potřeby solárních projektů na úrovni energetických společností. Jak LYNX PLUS, tak IBEX PLUS získaly v USA certifikaci UL 2 kV, přičemž v současné době probíhají evropské certifikační procesy, což společnosti Voltage Energy umožňuje podporovat širší zavádění pokročilých řešení EBOS na systémové úrovni v celé Evropě.

O společnosti Voltage Energy Group  
Společnost Voltage Energy Group ("Voltage Energy"), založená v roce 2016, je předním světovým poskytovatelem řešení v oblasti elektrických doplňkových systémů (EBOS) pro solární projekty na úrovni energetických společností. Její globální centrála se nachází v Chapel Hillu v Severní Karolíně. Voltage Energy nabízí inovativní, nákladově efektivní technologie a služby, které zvyšují efektivitu instalace, zlepšují bezpečnost a optimalizují dlouhodobý výkon systému.

Jsme skupina inovativních lidí, kterým skutečně záleží na odvětví obnovitelných zdrojů energie. Více informací o nás najdete na www.voltageenergy.com.

Fotografie – https://mma.prnewswire.com/media/2999422/0000.jpg  
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2993966/Full_Voltage_Name_blue_bg_Logo.jpg 

Zdroj: Voltage Energy Group

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