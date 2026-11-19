Společnost Voltage Energy Group ("Voltage Energy"), přední světový poskytovatel řešení pro kriticky důležité napájecí architektury v segmentech velkých solárních elektráren, systémů bateriových úložišť BESS a datových center, dnes na veletrhu RE+ 2026 v Las Vegas představila svůj systém mikrosítě (MGS). Také zde uvedla na trh dva nové produkty z oblasti elektrického vyvážení systému (EBOS): odpojovací skříňku pro odlehčení zátěže (LBD) a spojovací skříňku (CBX).
Nové produkty poukazují na dvě oblasti inovací: rychle nasaditelná autonomní napájení pro kritické aplikace a rozšiřující se portfolio EBOS pro solární projekty na úrovni energetických společností. Společně dokládají technickou odbornost společnosti Voltage Energy při poskytování praktických a spolehlivých řešení energetické infrastruktury pro nejrůznější aplikace v rámci energetiky.
Rychle nasaditelné napájení pro kritické aplikace
Systém mikrosítě (MGS) společnosti Voltage Energy, který byl poprvé představen na veletrhu RE+ 2026, kombinuje solární výrobu energie a akumulaci v bateriích v modulárním systému nezávislém na rozvodné síti. Je vybaven skládacími nosiči pro fotovoltaické panely a předem smontovaným modulárním blokem Power Skid, který zahrnuje střídač, baterie, propojovací zařízení a záložní dieselové generátory. Tovární předmontáž kabeláže zjednodušuje připojení na místě, zatímco skládací nosné konstrukce pro fotovoltaické panely umožňují rychlejší instalaci a přemístění. Nastavitelné nohy se šroubovým zvedákem se přizpůsobí svahům a nerovnému terénu.
Systém mikrosítě o výkonu 64 kW byl navržen pro rychlé nasazení. Za vhodných instalačních podmínek ho tříčlenný tým zvládne nainstalovat během 24 hodin. Ilustrativní srovnání nákladů na energii rovněž ukazuje, že v závislosti na provozních předpokladech jsou náklady na energii přibližně o 40 % nižší než u dieselové výroby přímo na místě.
Systém mikrosítě zajišťuje dočasné a kriticky důležité dodávky elektřiny v rámci výstavby velkých solárních elektráren, výstavby datových center, při poskytování pomoci při katastrofách a v těžebních lokalitách. Ať už jde o napájení stavebních prací nebo o dodávky elektřiny pro časově náročné nouzové operace po přírodních katastrofách, tento systém poskytuje spolehlivé napájení mimo rozvodnou síť, kdykoliv a kdekoliv je to potřeba.
Rozšíření řešení EBOS o nové produkty LBD a CBX
Kromě systému mikrosítě představila společnost Voltage Energy také své nové produkty LBD a CBX, čímž dále rozšířila své portfolio EBOS určené pro solární projekty na úrovni energetických společností. Tyto produkty, které podporují jak architekturu Trunk Bus, tak Multi-String, poskytují developerům a EPC firmám větší flexibilitu při výběru řešení pro sběr stejnosměrného proudu, které jsou přizpůsobené konkrétnímu uspořádání jejich projektů, elektrickým požadavkům a instalačním plánům.
Pro architekturu Trunk Bus nabízí LYNX PLUS modulární řešení, které sdružuje energii z více fotovoltaických řetězců podél společného sběrného vedení. Nový modul LBD přidává definovaný odpojovací bod, který umožňuje elektrické oddělení jednotlivých úseků stejnosměrného napájecího systému. Pro architekturu typu Multi-String seskupují řešení IBEX PLUS a IBEX fotovoltaické řetězce do přizpůsobených kabelových svazků, což umožňuje flexibilní vedení kabeláže v různých uspořádáních projektů. Nový modul CBX kombinuje až 16 vstupů fotovoltaických řetězců do jediného výstupu směřujícího ke střídači, přičemž podporuje paralelní výstupní vodiče a zachovává přístup k pojistkám pro účely provozu a údržby.
Společnost Voltage Energy vznikla v Severní Karolíně v roce 2016. Nadále rozšiřuje své výrobní kapacity v USA a zároveň rozvíjí své inženýrské odborné znalosti. Její závod Voltage Power Ranch v Timberlake v Severní Karolíně vstoupil v říjnu 2026 do fáze zkušebního provozu, přičemž až do roku 2027 je v plánu postupné zvyšování kapacity. Tento závod dokazuje, že společnost Voltage Energy usiluje o technickou kvalitu a spolehlivou realizaci projektů v oblasti domácí energetické infrastruktury.
Ať už se jedná o autonomní napájecí systémy pro kritické situace nebo o technicky propracovaná řešení EBOS pro solární elektrárny na úrovni energetických společností, společnost Voltage Energy využívá své inženýrské znalosti a výrobní kapacity k uspokojení aktuálních potřeb projektů i k podpoře energetických požadavků budoucnosti. Nejnovější řešení společnosti Voltage Energy si mohou návštěvníci veletrhu RE+ 2026, který se koná ve dnech 17. až 19. listopadu v Las Vegas, prohlédnout na stáncích N936 a N736.
O společnosti Voltage Energy Group
Společnost Voltage Energy Group („Voltage Energy") byla založena v roce 2016. Je předním světovým poskytovatelem řešení EBOS pro solární elektrárny na úrovni energetických společností a řešení pro kritickou energetickou infrastrukturu. Její globální centrála se nachází ve městě Timberlake v Severní Karolíně. Voltage Energy poskytuje inovativní, nákladově efektivní technologie a služby, které zvyšují efektivitu instalace, zlepšují bezpečnost a optimalizují dlouhodobý výkon systémů. Jsme skupina inovativních lidí, kterým opravdu záleží na odvětví obnovitelných zdrojů energie. Více se dozvíte na nových webových stránkách společnosti: www.voltageenergy.com.
Kontakt pro média: Shiling Shao, Marcom Manager, Voltage Energy Group, Email: Shiling.shao@voltageenergy.com
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