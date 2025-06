Voltage Group prezentuje na veletrhu Intersolar Europe 2025 pokročilá předmontovaná kabelážní řešení

Naplňování potřeb evropských zákazníků: rychleji, chytřeji, spolehlivěji

S rostoucími náklady na pracovní sílu a zkracujícími se termíny čelí evropský solární průmysl stále většímu tlaku na rychlejší a spolehlivější realizaci projektů při současném hlídání investičních i provozních nákladů. V projektech fotovoltaických elektráren jsou nadále hlavním bodem poruch konektory v rámci řešení kabeláže, které jsou zásadní pro celkovou stabilitu systému. K tomu se často přidává nesprávná instalace a nesprávné zapojení, jež představují většinu technických rizik při nasazení a provozu.

Technologie plug-and-play vytvořená pro výkon

Inženýři společnosti Voltage spolupracují s technickým týmem zákazníka již na počátku projektu, aby společně uzpůsobili řešení a účinně omezili rizika, jako jsou nesprávná instalace a nesprávné připojení.

Kabelové systémy IBEX® a ALEX® jsou montovány přímo ve výrobě a optimalizovány pro řetězové střídače a složité terény, jako jsou svahy. Jejich modulární hliníkové nástavce umožňují rychlé a bezchybné nasazení s minimem práce na místě.

Společnost představila rovněž systém kmenových sběrnic LYNX®, ucelené řešení které spojuje tradiční slučovací skříně a svazky kabelů do jediné škálovatelné jednotky. To snižuje složitost a zjednodušuje přenos energie z modulů do sítě.

Všechny kabelové systémy procházejí komplexním továrním testováním, včetně vysokonapěťových kontrol 1500 V DC, ověření vodotěsnosti IP68 a vizuálních kontrol krimpů. Společnost Voltage poskytuje na své produkty pětiletou záruku, což je více než dvojnásobek průmyslového standardu, a zákazníkům tak pomáhá výrazně snížit dlouhodobé náklady na provoz a údržbu.

Posílení projektů pomocí digitálního inženýrství

Hardwarem to nekončí: společnost Voltage nabízí komplexní podporu pro inženýrské a digitální služby:

• 3D modelování – vizualizace kompletního rozvržení před zahájením stavby

• Voltage Connect – sledování celého životního cyklu projektu prostřednictvím cloudového centra pro řízení projektů

• Voltage Reality – školení o instalaci na bázi VR ke zvýšení kvalifikace instalatérů

Tento komplexní přístup zvyšuje efektivitu projektu a kvalitu instalace jak pro EPC, tak pro developery, a zároveň snižuje riziko lidských chyb a zranění.

Evropské směřování ke standardům plug-and-play

Zatímco v Severní Americe a Austrálii jsou předmontované svazky běžné, Evropa dlouho spoléhala na tradiční zapojení kabel po kabelu, což je pomalejší, náchylnější k chybám a náročnější na údržbu. Posuny na trhu nyní vedou k preferenci pro zjednodušená řešení.

Společnost Voltage po zdokonalení svého přístupu v rámci globálních projektů znovu zavádí systémy plug-and-play v Evropě. V roce 2024 ustavila společnost své evropské ústředí ve Frankfurtu, aby mohla lépe sloužit regionálním zákazníkům. Na veletrhu Intersolar 2025 potvrdily diskuse s evropskými průmyslovými subjekty silnou poptávku po rychlejších a kvalitnějších řešeních kabeláže.

Společnost Voltage je odhodlána pomáhat evropskému solárnímu sektoru s přechodem na efektivnější, nákladově efektivnější a digitální budoucnost.

Propojujeme energie, propojujeme lidi.

O Voltage Group

Společnost Voltage Group byla založena v roce 2015 a je předním světovým poskytovatelem řešení elektrické rovnováhy systémů (EBOS) pro solární projekty. Sídlí v Chapel Hill v Severní Karolíně a evropskou centrálu má ve Frankfurtu nad Mohanem.

Společnost Voltage vykazuje trvalý meziroční růst a přináší inovativní, hodnotné technologie, které zvyšují efektivitu instalace, bezpečnost a dlouhodobý výkon systému. Společnost si velice zakládá na excelenci a podporuje inteligentnější realizaci projektů prostřednictvím pokročilých vizualizačních nástrojů, jako jsou 3D rendery, 360stupňové prohlídky a náhledy ve virtuální realitě. Její stěžejní produkty LYNX®, ALEX® a IBEX®lze spolu s vysoce kvalitními středonapěťovými (MV) a stejnosměrnými (DC) napájecími kabely upravit do flexibilních řešení na míru, která naplní jedinečné požadavky každého zákazníka, což podtrhuje trvalou orientaci společnosti služby zákazníkům a dlouhodobý úspěch.

