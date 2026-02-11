Voltage opět vítězí; Voltage Energy potvrzuje kontinuitu na trhu a inovace po předběžném rozhodnutí ITC

Společnost Voltage Energy Group („Voltage Energy"), přední poskytovatel řešení v oblasti solární a čisté energie ze Severní Karolíny, dosáhla významného rozhodnutí v rámci předběžného rozhodnutí americké Komise pro mezinárodní obchod (ITC). Správní soudce rozhodl, že nový design LYNX společnosti Voltage Energy („LYNX PLUS") neporušuje žádný z patentů společnosti Shoals Technologies Group, Inc., čímž potvrdil, že Voltage Energy může bez přerušení nadále dodávat svá řešení technologie trunk bus do odvětví. Toto rozhodnutí představuje další významné vítězství společnosti Voltage Energy proti opakovaným snahám společnosti Shoals vytlačit Voltage Energy z trhu a omezit hospodářskou soutěž.
V lednu loňského roku ukončila americká Komise pro mezinárodní obchod první šetření, které společnost Shoals zahájila v květnu 2023 a v němž nesprávně obvinila produkty společnosti Voltage Energy z porušení tří patentů. Mezitím Voltage Energy pokračovala v inovacích. Uvedením svého řešení LYNX PLUS, které bylo certifikováno organizací UL LLC, představuje nová LYNX technologie společnosti Voltage Energy významný krok vpřed oproti dosavadním řešením technologie trunk bus.
Společnost Voltage Energy se těší na nadcházející hlavní líčení, které se uskuteční 26.–27. února 2026 ve městě Winston-Salem v Severní Karolíně, během něhož okresní soud pro střední okres Severní Karolíny vyslechne důkazy o tom, že patenty uplatňované společností Shoals jsou nevymahatelné kvůli principu unclean hands v souvislosti s jejím pochybením při snaze je získat. Společnost Voltage Energy bude rovněž usilovat o přezkum předběžného rozhodnutí týkajícího se původního designu LYNX a je přesvědčena, že Komise dospěje k spravedlivému a příznivému závěru, stejně jako tomu bylo v prvním případě posuzovaném Komisí pro mezinárodní obchod.
Společnost Voltage Energy nedávno rovněž oznámila akvizici výrobního areálu v Severní Karolíně, který bude sloužit jako její budoucí sídlo. Tato expanze přímo vytvoří stovky pracovních míst v regionu a podpoří tisíce dalších domácích pozic v rámci dodavatelské sítě firmy, čímž přispěje k významnému ekonomickému růstu v celé oblasti. Tento závazek urychluje domácí výrobu čisté energie a zdůrazňuje neochvějnou oddanost společnosti Voltage Energy americkým technologickým inovacím a rozvoji pracovních sil.
Společnost Voltage Energy zůstává odhodlána soutěžit s integritou, investovat do inovací a podporovat své partnery spolehlivými a perspektivními energetickými řešeními.
O společnosti Voltage Energy Group
Společnost Voltage Energy Group („Voltage Energy") byla založena v roce 2015 a je předním globálním poskytovatelem řešení elektrické rovnováhy systémů (EBOS) pro velkokapacitní solární projekty. Její sídlo se nachází v Chapel Hill v Severní Karolíně. Voltage Energy nabízí inovativní technologie a služby navržené s ohledem na hodnotu, které zlepšují efektivitu instalace, zvyšují bezpečnost a optimalizují dlouhodobý výkon systémů.
Jsme skupina inovativních lidí, kteří se upřímně zajímají o obnovitelný průmysl. Více informací naleznete na nových webových stránkách společnosti: www.voltageenergy.com .
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2701909/Voltage_Group_Logo.jpg
KONTAKT: Tim McSwiney, ředitel marketingu, Voltage Energy Group, e-mail: Tim.McSwiney@voltageenergy.com