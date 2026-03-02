Volty Expo 2026 v Praze láká na průmyslové novinky i odborný program

Mezi hlavní vystavovatele 5. ročníku patří například společnost Hager, renomovaný výrobce modulárních přístrojů a systémů pro domovní i průmyslové instalace. Hledáte kvalitní komponenty pro elektrotechniku, elektroniku a strojírenství? Společnost Schmachtl je výhradním zástupcem světových výrobců v oblasti elektrotechniky a elektroniky.
Bonega je známá svými jisticími prvky a řešeními pro ochranu elektrických obvodů, zatímco GHV Trading je od počátku svého založení profilovaná jako obchodní firma se zaměřením na měřicí přístroje elektrických veličin a na komponenty pro výrobu rozváděčů. Firma LAPP Czech Republic se zabývá dodávkou komplexních řešení pro průmyslové aplikace. Sortiment zahrnuje kvalitní průmyslové kabely – napájecí, ovládací a datové, kabelové vývodky pro bezpečné utěsnění a ochranu, průmyslové konektory EPIC® pro spolehlivé připojení a přenos signálů, a vlečné řetězy pro vedení kabelů při dynamickém pohybu.
Segment elektroinstalačních systémů a úložných tras zastupuje KOPOS, tradiční český výrobce instalačních krabic, lišt a kabelových systémů. APAMA se zabývá osazováním desek plošných spojů, výrobou DPS, osazováním DPS. Zajistí součástky a zkompletuje osazenou desku do hotového výrobku. Společnost Elektro Bečov je český výrobce elektrotechnického spojovacího materiálu s dlouholetou historií sahající až do roku 1945. Specializuje se na výrobu a prodej širokého sortimentu produktů pro elektroinstalace, včetně řadových svorek, bezšroubových svorek PS, zemnicích svorek, stožárových výzbrojí a dalšího spojovacího materiálu.
MICRONIX prezentuje špičkovou měřicí techniku. Patří mezi dominantní dodavatele měřicí a testovací techniky s více než 30-letou tradicí na českém a slovenském trhu. Snímače vyráběné skupinou Micro-Epsilon patří ke světové špičce. Senzorika je určena pro průmyslové prostředí, musí být tedy odolná a spolehlivá a zároveň musí dosahovat mnohdy až laboratorních přesností. Přesnost je to, čím se skupina odlišuje od konkurence, ostatně její moto zní: "Více přesnosti".
ALMETO je výrobcem odrušovacích prvku pro elektroniku a elektrotechniku, aby zařízení splňovala normy pro Elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). Conteg představí komplexní řešení pro datová centra, rozvaděčové skříně a řízené prostředí IT infrastruktury. Společnost A. Eberle je uznávaným specialistou na měření a analýzu kvality elektrické sítě a ochrany v energetice, zatímco Spelsberg nabízí robustní elektroinstalační skříně a kryty pro náročné provozy. Labimex doplňuje spektrum vystavovatelů o specifická technická řešení pro průmyslovou praxi.
Volty Expo tak vytváří unikátní koncentraci know-how napříč celým hodnotovým řetězcem – od komponent a instalační techniky přes měření a regulaci až po infrastrukturu a energetický management. Pro projektanty, montážní firmy, systémové integrátory i investory představuje akce příležitost jednat přímo s výrobci a distributory, konzultovat konkrétní projekty a porovnat technologická řešení v jednom dni a na jednom místě. Pro všechny účastníky je zajištěno občerstvení zdarma a vstup na akci je bezplatný po krátké registraci.
Doprovodný program nabídne odborné přednášky zaměřené na aktuální témata oboru a technickou praxi. Zpestřením akce bude prezentace vírníku od společnosti ELA Gyrocopter, která se specializuje na prodej, servis a podporu vírníků značky ELA vyráběných ve Španělsku. Vírník (autogyro) je lehké sportovní letadlo s nosným rotorem, který není poháněn motorem, a nabízí velmi bezpečný a stabilní způsob létání pro sportovní i rekreační využití.
Volty Expo 2026 potvrzuje, že kvalitní B2B setkání může být kompaktní, efektivní a maximálně odborně přínosné. Pokud se chcete ještě zařadit mezi vystavovatele, napište na inzerce@volty.cz nebo zavolejte 603 429 908. Těšíme se na vás.
