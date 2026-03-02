Volty Expo 2026 v Praze láká na průmyslové novinky i odborný program

Autor:
  9:33
Praha 2. března 2026 (PROTEXT) - Už 27. května se v areálu PVA EXPO PRAHA uskuteční jednodenní B2B setkání zaměřené na elektrotechniku, energetiku a automatizaci, které nabídne koncentrovanou prezentaci technologických špiček na našem trhu. Jednodenní kontraktační formát nabídne nejen prostor pro efektivní obchodní jednání, ale především koncentrovanou prezentaci technologických lídrů českého i mezinárodního trhu.

Mezi hlavní vystavovatele 5. ročníku patří například společnost Hager, renomovaný výrobce modulárních přístrojů a systémů pro domovní i průmyslové instalace. Hledáte kvalitní komponenty pro elektrotechniku, elektroniku a strojírenství? Společnost Schmachtl je výhradním zástupcem světových výrobců v oblasti elektrotechniky a elektroniky.

Bonega je známá svými jisticími prvky a řešeními pro ochranu elektrických obvodů, zatímco GHV Trading je od počátku svého založení profilovaná jako obchodní firma se zaměřením na měřicí přístroje elektrických veličin a na komponenty pro výrobu rozváděčů. Firma LAPP Czech Republic se zabývá dodávkou komplexních řešení pro průmyslové aplikace. Sortiment zahrnuje kvalitní průmyslové kabely – napájecí, ovládací a datové, kabelové vývodky pro bezpečné utěsnění a ochranu, průmyslové konektory EPIC® pro spolehlivé připojení a přenos signálů, a vlečné řetězy pro vedení kabelů při dynamickém pohybu.

Segment elektroinstalačních systémů a úložných tras zastupuje KOPOS, tradiční český výrobce instalačních krabic, lišt a kabelových systémů. APAMA se zabývá osazováním desek plošných spojů, výrobou DPS, osazováním DPS. Zajistí součástky a zkompletuje osazenou desku do hotového výrobku. Společnost Elektro Bečov je český výrobce elektrotechnického spojovacího materiálu s dlouholetou historií sahající až do roku 1945. Specializuje se na výrobu a prodej širokého sortimentu produktů pro elektroinstalace, včetně řadových svorek, bezšroubových svorek PS, zemnicích svorek, stožárových výzbrojí a dalšího spojovacího materiálu.

MICRONIX prezentuje špičkovou měřicí techniku. Patří mezi dominantní dodavatele měřicí a testovací techniky s více než 30-letou tradicí na českém a slovenském trhu. Snímače vyráběné skupinou Micro-Epsilon patří ke světové špičce. Senzorika je určena pro průmyslové prostředí, musí být tedy odolná a spolehlivá a zároveň musí dosahovat mnohdy až laboratorních přesností. Přesnost je to, čím se skupina odlišuje od konkurence, ostatně její moto zní: "Více přesnosti".

ALMETO je výrobcem odrušovacích prvku pro elektroniku a elektrotechniku, aby zařízení splňovala normy pro Elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). Conteg představí komplexní řešení pro datová centra, rozvaděčové skříně a řízené prostředí IT infrastruktury. Společnost A. Eberle je uznávaným specialistou na měření a analýzu kvality elektrické sítě a ochrany v energetice, zatímco Spelsberg nabízí robustní elektroinstalační skříně a kryty pro náročné provozy. Labimex doplňuje spektrum vystavovatelů o specifická technická řešení pro průmyslovou praxi. 

Volty Expo tak vytváří unikátní koncentraci know-how napříč celým hodnotovým řetězcem – od komponent a instalační techniky přes měření a regulaci až po infrastrukturu a energetický management. Pro projektanty, montážní firmy, systémové integrátory i investory představuje akce příležitost jednat přímo s výrobci a distributory, konzultovat konkrétní projekty a porovnat technologická řešení v jednom dni a na jednom místě. Pro všechny účastníky je zajištěno občerstvení zdarma a vstup na akci je bezplatný po krátké registraci.

Doprovodný program nabídne odborné přednášky zaměřené na aktuální témata oboru a technickou praxi. Zpestřením akce bude prezentace vírníku od společnosti ELA Gyrocopter, která se specializuje na prodej, servis a podporu vírníků značky ELA vyráběných ve Španělsku. Vírník (autogyro) je lehké sportovní letadlo s nosným rotorem, který není poháněn motorem, a nabízí velmi bezpečný a stabilní způsob létání pro sportovní i rekreační využití.

Volty Expo 2026 potvrzuje, že kvalitní B2B setkání může být kompaktní, efektivní a maximálně odborně přínosné. Pokud se chcete ještě zařadit mezi vystavovatele, napište na inzerce@volty.cz nebo zavolejte 603 429 908. Těšíme se na vás.

 

Zdroj: Organizátor jednodenní kontraktační výstavy VOLTY EXPO

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

Divadlo Continuo chystá inscenaci ve spolupráci se seniory

ilustrační snímek

Divadlo Continuo uvede premiéru inscenace Stand Up (and Try to Stay Standing). Na hře divadelní soubor spolupracoval se skupinou seniorů a promítl do ní jejich...

2. března 2026  10:14,  aktualizováno  10:14

Ústavní soud potvrdil třináctiletý trest vězení v kauze otravy morfinem

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Lukáše Dudy, jenž podle pravomocného rozsudku v severních Čechách otrávil bývalou družku morfinem. Má si za to odpykat 13 let...

2. března 2026  10:04,  aktualizováno  10:04

Všichni s náma vlakem do Mohuče. Sigma chystá unikátní výpravu na pohárové klání

Fanoušci a hráči Sigmy zvou na vlakový výjezd do Mohuče k osmifinále...

Fotbalovou Olomouc čeká první osmifinále v evropských pohárech po 34 letech. Dlouhá doba. Los z minulého pátku přisoudil Hanákům německou Mohuč, což se jeví jako ideální destinace pro fanouškovský...

2. března 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Část metro linky C v obou směrech stojí. Podle policie ve stanici Hlavní nádraží došlo k sebevraždě

Provoz části linky metra C omezil střet soupravy s mužem. (20. ledna 2026)

Linka metra C mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání obousměrně stojí. Podle policie ve stanici Hlavní nádraží souprava pražské podzemky srazila ženu, která na místě zemřela. Dopravní podnik...

2. března 2026  11:31

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ve stanici Hlavní nádraží metro usmrtilo člověka, část linky C stojí v obou směrech

Tragický střet soupravy metra s ženou ve stanici Hlavní nádraží ochromil...

Provoz metra na lince C mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání obousměrně stojí. Ve stanici Hlavní nádraží metro srazilo ženu, která na místě zemřela. Dopravní podnik zavedl náhradní autobusovou...

2. března 2026  10:52,  aktualizováno  11:29

Václavské náměstí

Václavské náměstí

Mlha na Václavskémnáměstí jako na obrázcích od malíře Jakuba Schikanedera.

vydáno 2. března 2026  11:26

Nádraží Praha-Braník

Nádraží Praha-Braník

Z Nádraží Praha-Braník vyjíždí vlaky oblíbeného Posázavského paficiku.V místní nádražce si lidé vychutnávají pivo Braník.

vydáno 2. března 2026  11:26

Dříve to ve vestibulu metra Palackého náměstí možná vypadalo takto. Je to vcelku škoda, že v ulicích již veřejné telefonní automaty nejsou.

vydáno 2. března 2026  11:25

Kupte si obraz a podpořte dobrou věc. Aukce Ledaxu už počtvrté

Dobročinná aukce pro Domácí hospic Ledax. (2. března 2026)

František Štorm, Doke, Markéta Mazancová nebo na jihu Čech dobře známý DOBS. To je jenom část jmen, jejichž díla budete moci vydražit během Dobročinné aukce pro Domácí hospic Ledax.

2. března 2026  11:03

Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou

Stanice metra Pražského povstání

Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání. Ve stanici Hlavní nádraží skočil člověk před přijíždějící soupravu. Svým zraněním na místě podlehl.

2. března 2026  11:02

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Adastra vstupuje do AWS Partner Greenfield Program s cílem urychlit migraci a AI transformaci

2. března 2026  11:01

Filharmonii Brno v březnu čeká 17 koncertů, nejvíce v jednom měsíci

ilustrační snímek

Filharmonie Brno v březnu odehraje či uspořádá 17 koncertů, nejvíce v jednom měsíci za poslední sezony. Mají široké rozpětí, od komorních v Besedním domě po...

2. března 2026  9:17,  aktualizováno  9:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.