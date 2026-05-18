Volty Expo: Moderní technologie a inovace se příští týden sejdou na jednom místě

Volty Expo si dlouhodobě buduje reputaci jako místo, kde se propojuje teorie s praxí. Kromě široké nabídky produktů a řešení zde návštěvníci najdou také praktické pomůcky pro elektrikáře, techniky i další specialisty z oboru. Výstava tak není jen o prezentaci novinek, ale především o inspiraci a sdílení zkušeností.
Letošní ročník přinese i atraktivní technologické zajímavosti, které přesahují rámec klasické elektrotechniky. Návštěvníci se mohou těšit například na robotického pejska a kočičku, kteří ukazují, jak rychle se vyvíjí oblast robotiky a automatizace. Chybět nebude ani představení moderního vozu značky BYD, která patří mezi významné hráče v oblasti elektromobility. Pozornost jistě upoutá také netradiční dopravní prostředek – virník, jenž představuje zajímavou alternativu v oblasti osobní dopravy.
Pro vstup na jednodenní kontraktační výstavu je nutná registrace.
Důležitou součástí programu budou odborné přednášky, které probíhají po celý den. Ty nabídnou hlubší vhled do aktuálních témat a technologických trendů. Své know-how zde představí přední společnosti jako Hager, Bonega, Devinn, Brother, LAPP nebo Gatema. Návštěvníci tak získají nejen přehled o novinkách, ale i cenné informace přímo od odborníků z praxe.
Velkou výhodou celé akce je její dostupnost – vstup i občerstvení jsou zdarma. Stačí se předem zaregistrovat a stáhnout si vstupenku prostřednictvím oficiálních webových stránek Volty.cz, kde jsou k dispozici také kompletní informace o časovém harmonogramu přednášek a informace o vystavovatelích.
Volty Expo 2026 tak představuje ideální příležitost, jak se během jednoho dne seznámit s nejnovějšími technologiemi, navázat nové kontakty a načerpat inspiraci pro další profesní rozvoj. Pokud se pohybujete v oblasti elektrotechniky nebo vás jednoduše zajímá budoucnost moderních technologií, tato akce by rozhodně neměla uniknout vaší pozornosti. Místo konání: PVA EXPO PRAHA.
Zdroj: Volty.cz