Volty Expo: Moderní technologie a inovace se příští týden sejdou na jednom místě

  10:06
Praha 18. května 2026 (PROTEXT) - Už příští středu 27. května od 9 hodin se otevřou brány Výstaviště v pražských Letňanech, kde odstartuje očekávaná B2B akce Volty Expo. Tato specializovaná jednodenní výstava, která proběhne, nabídne návštěvníkům komplexní přehled o aktuálních trendech a novinkách v oblasti elektrotechniky, elektroniky, automatizace, měření… Na své si přijdou nejen odborníci z praxe, ale i všichni, kteří se zajímají o moderní technologie a jejich praktické využití.

Volty Expo si dlouhodobě buduje reputaci jako místo, kde se propojuje teorie s praxí. Kromě široké nabídky produktů a řešení zde návštěvníci najdou také praktické pomůcky pro elektrikáře, techniky i další specialisty z oboru. Výstava tak není jen o prezentaci novinek, ale především o inspiraci a sdílení zkušeností.

Letošní ročník přinese i atraktivní technologické zajímavosti, které přesahují rámec klasické elektrotechniky. Návštěvníci se mohou těšit například na robotického pejska a kočičku, kteří ukazují, jak rychle se vyvíjí oblast robotiky a automatizace. Chybět nebude ani představení moderního vozu značky BYD, která patří mezi významné hráče v oblasti elektromobility. Pozornost jistě upoutá také netradiční dopravní prostředek – virník, jenž představuje zajímavou alternativu v oblasti osobní dopravy.

Pro vstup na jednodenní kontraktační výstavu je nutná registrace.

Důležitou součástí programu budou odborné přednášky, které probíhají po celý den. Ty nabídnou hlubší vhled do aktuálních témat a technologických trendů. Své know-how zde představí přední společnosti jako Hager, Bonega, Devinn, Brother, LAPP nebo Gatema. Návštěvníci tak získají nejen přehled o novinkách, ale i cenné informace přímo od odborníků z praxe.

Velkou výhodou celé akce je její dostupnost – vstup i občerstvení jsou zdarma. Stačí se předem zaregistrovat a stáhnout si vstupenku prostřednictvím oficiálních webových stránek Volty.cz, kde jsou k dispozici také kompletní informace o časovém harmonogramu přednášek a informace o vystavovatelích.

Volty Expo 2026 tak představuje ideální příležitost, jak se během jednoho dne seznámit s nejnovějšími technologiemi, navázat nové kontakty a načerpat inspiraci pro další profesní rozvoj. Pokud se pohybujete v oblasti elektrotechniky nebo vás jednoduše zajímá budoucnost moderních technologií, tato akce by rozhodně neměla uniknout vaší pozornosti. Místo konání: PVA EXPO PRAHA.

 

Zdroj: Volty.cz

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

