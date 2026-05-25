Volty Expo v Praze ukáže tuto středu technologie, které šetří elektrikářům čas

QuickConnect nahrazuje klasické šroubové připojování vodičů bezšroubovým zásuvným systémem. Instalace tak může být až o polovinu rychlejší, bez nutnosti dotahování svorek a s menším rizikem chyb způsobených špatně utaženým spojem. Díky konstantní přítlačné síle pružinových svorek navíc systém zůstává dlouhodobě spolehlivý a prakticky bezúdržbový.
Na stánku Hager hned při vstupu do haly č. 8 na výstavišti PVA Expo Praha v Letňanech můžou registrovaní návštěvníci moci vidět také kompletní portfolio rozvaděčů Volta, Golf a Orion – od elegantních řešení pro moderní domácnosti až po robustní systémy pro průmyslové a komerční aplikace. Chybět nebudou ani multimediální rozvaděče připravené pro digitální domácnosti a chytré budovy.
Velkou pozornost firma Hager věnuje i systémům pro ukládání vedení, parapetním kanálům, elektroinstalačním lištám nebo soklovým lištám, které usnadňují estetické vedení kabeláže při rekonstrukcích i nových instalacích.
Na Volty Expo se seznámíte rovněž s bezpečnosti a automatizaci budov – od kouřových hlásičů přes detektory pohybu až po univerzální stmívače a digitální spínací hodiny. Zajímavostí budou i nové nabíjecí stanice witty pro a witty park 2 pro oblast elektromobility.
Pátý ročník jednodenní výstavy Volty Expo, který se letos koná poprvé v Praze, tak nabídne nejen přehled nejnovějších trendů v elektrotechnice od mnoha dalších vystavovatelů, ale i praktické ukázky technologií, které mohou elektrikářům výrazně zjednodušit každodenní práci.
Video: https://youtu.be/525d5OQMei0
Zdroj: Volty.cz
