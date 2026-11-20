Řešením se stávají zážitkové vouchery. Data portálu Amazing Places za roky 2022–2025 ukazují, že nákupy hrazené benefitními kartami rostly o polovinu rychleji než zbytek trhu (+99 % oproti +68 %). Hlavní sezóna jejich čerpání přitom startuje právě teď – plných 51,1 % benefitních voucherů vznikne v listopadu a prosinci, kdy zaměstnanci dočerpávají své roční limity.
Odměna bez odvodových ztrát
Stát firmám umožňuje dát zaměstnanci na volnočasové benefity až 24.483,50 Kč ročně úplně bez daní a odvodů. Rozdíl v nákladech je zásadní. Aby zaměstnanec obdržel 20 000 Kč jako čistý bonus ke mzdě, firma musí vyplatit hrubou mzdu cca 28.000 Kč a k tomu odvést 9500 Kč na pojistném. Celkový náklad zaměstnavatele tak dosáhne 37.500 Kč. Při poskytnutí dárkového voucheru je nákladem firmy přesně 20.000 Kč a zaměstnanec získá pobyt v plné hodnotě. „Voucher je jeden z mála nástrojů, kde se nevylučuje potřeba šetřit náklady a dát lidem hodnotnou odměnu. Novela od letošního ledna však vyžaduje, aby benefit neměl charakter odměny za konkrétní výkon, ale šel nad rámec mzdy – například k výročí nebo plošně týmu,“ vysvětluje Václav Vítek z Amazing Places. (Pozn.: Výpočet vychází ze stanoviska daňového poradce).
Závod s limitem a 6× vyšší užitek pro sebe
Přesně 51,1 % benefitních voucherů vznikne v listopadu a prosinci (samotný prosinec tvoří 39,1 %). Nejde o vánoční dárkovou horečku, ale o dočerpávání ročních limitů před jejich propadnutím.
Data Amazing Places zároveň vyvracejí mýtus, že benefity končí v šuplíku. Ve 46,2 % případů se kupující benefitního voucheru shoduje s hostem (u běžných nákupů je to jen 7,8 %). Benefitní voucher se navíc promění v pobyt v mediánu za 202 dní, tedy o 3 měsíce dříve než běžný dárek. Celkem 34,1 % těchto pobytů míří na podzim, nejčastěji jako prodloužený víkend na 2 až 2,5 noci. „Peněžní bonus splyne s běžným rozpočtem domácnosti. Zážitkový voucher si ale zaměstnanec mentálně spojí se zaměstnavatelem a vyčerpá ho výrazně častěji pro sebe. Do práce se pak vrací skutečně odpočatý,“ dodává marketingová ředitelka Kateřina Harcubová.
100 nocí odpočinku pro ty, kteří myslí především na druhé
Jsou to lidé, kteří vždycky pomohou, vyslechnou, zařídí, postarají se. Myslí na děti, rodiče, partnera i přátele, ale na sebe jim často nezbývá čas ani energie. Právě jim chce Amazing Places letos před Vánoci dopřát něco, co si sami mnohdy nedovolí – chvíli klidu, péči a čas jen pro sebe. Proto vznikla kampaň 100 nocí odpočinku, v rámci které Amazing Places od 4. listopadu do 23. prosince 2026 rozdá 50 voucherů na dvoudenní pobyty pro dvě osoby. Nominovat někoho, kdo si zaslouží vypnout a nechat se chvíli hýčkat, může každý prostřednictvím příspěvků na Instagramu a Facebooku Amazing Places. Stačí sdílet jeho příběh a přiblížit, proč právě on potřebuje odpočinek. O výběru rozhodne tým Amazing Places podle příběhů a jejich poselství.
Zdroj: Amazing Places
PROTEXT
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60158.