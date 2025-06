Vozíky řady STILL RX se pyšní nadstandardním výkonem i výbavou

Bohatá paleta volitelné výbavy umožňuje přizpůsobit si vlastnosti vozíku na míru potřebám. A navíc nyní přináší STILL neodolatelnou nabídku. Pokud si zákazník objedná elektrický vysokozdvižný vozík RX 20 nebo RX 60 do 30. června, získá SAFETY PAKET Work nebo Vision v hodnotě až 77 550 Kč zdarma.

Součástí paketu Safety Work je:

STILL Safety Light varovné světlo;

panoramatické zrcátko;

asistenční systém pro omezení rychlosti v zatáčkách Curve Speed Control;

ochranná mříž břemene;

mřížová ochranná stříška.

Paket Safety Vision obsahuje:

STILL Safety Light varovné světlo;

pracovní světlo LED vpředu a vzadu;

asistenční systém pro omezení rychlosti v zatáčkách Curve Speed Control.

Výjimečně obratný RX 20

Stroj RX 20 je tříkolový vozík s nadstandardní výbavou a nejvyšším výkonem ve své třídě. „Pyšní se především skvělou obratností a vysokým výkonem při manipulaci. Zvládne přeložit až 149 tun za hodinu, což je nejvyšší hodnota překládací kapacity v této třídě,“ zdůrazňuje Ivo Kocum, produktový manažer STILL ČR.

Nejlepší manévrovatelnost ve své třídě mu umožňuje tříkolový podvozek a devadesátistupňový úhel natočení zadních kol na obě strany. Díky zdvihu až 7 925 mm zvládne i vysoké regály. Snadnou ovladatelnost zvyšuje pět jízdních režimů. Vozík zaručuje také hospodárný provoz a lze si k němu vybrat řadu asistenčních systémů.

Pracovníky potěší zejména velmi tichá hydraulika, nízká stavební výška od 1 949 mm, snímač výšky zdvihu, integrovaný nabíječ a rychlá boční výměna baterie pro snadný provoz či dva hnací motory, které zajišťují svižné rozjezdy i v plně naloženém stavu. Díky displeji EasyControl se vozík přehledně ovládá a informace o jeho stavu jsou k dispozici v každém okamžiku.

Robustní a vytrvalá rodina RX 60

Řada vysokozdvižných vozíků RX 60 nabízí nosnost 2,5 až 8 tun, a přitom bez námahy zvládá i ty nejtěžší provozní podmínky. „Tyto čtyřkolové stroje se tedy ideálně hodí do náročných provozů, když je třeba manipulovat s těžkými břemeny a zároveň plnit přísné ekologické či hlukové normy,“ vysvětluje Ivo Kocum.

Výkonné elektrické pohony umožňují rychlost až 20 km/h a zaručují plynulý a tichý chod. Inteligentní řízení spotřeby přináší nízké provozní náklady a dlouhou výdrž. Ergonomie kabiny je vysoce komfortní a skrze stožár je výborně vidět.

Vozíky RX 60-25 až RX 60-35 jsou obratné a zároveň silné s nosností do 3,5 tuny. Stroje RX 60-35 až RX 60-50 jsou ideální i do dvousměnných provozů. Jsou to totiž robustní pomocníci pro střední a těžkou zátěž. A vlajkovou lodí, která si poradí i s extrémními břemeny, jsou elektrické vozíky RX 60-60 až RX 60-80.