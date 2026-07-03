Když jahody obstojí nejen chutí
Jahody jsou ovoce, u kterého zákazník pozná kvalitu velmi rychle. Podle vůně, chuti, čerstvosti i toho, jak dlouho vydrží po cestě domů. Stále častěji ale lidé řeší také původ a způsob pěstování. Právě na to se zaměřil aktuální test dTestu, který prověřoval čerstvé jahody prodávané na českém trhu.
Mezi vzorky, u kterých laboratoř nenašla žádné sledované pesticidy, patřily také jahody z Farmy Hanč ve Vraňanech.
Laboratoř hledala více než 750 látek
dTest na začátku tuzemské jahodové sezóny prověřil celkem 14 vzorků čerstvých jahod. Nakupoval je v obchodních řetězcích, přes e-shop s potravinami i přímo na jahodových farmách. Laboratoř následně pomocí kapalinové a plynové chromatografie hledala více než 750 látek používaných k ochraně rostlin.
Všechny testované vzorky splnily platné limity. Rozdíly se ale ukázaly v počtu nalezených látek. Více než třetina vzorků dosáhla na stoprocentní výsledek, tedy prošla měřením bez jakýchkoliv nálezů. Mezi zcela čisté jahody zařadil dTest také ovoce od dvou českých producentů: Jahody z Pojizeří a jahody z Farmy Hanč ve Vraňanech.
Výsledek, který se rodí na poli
Pro Vraňany je výsledek důležitý hlavně proto, že zdejší jahody lidé znají přímo z pole. Farma stojí na přímém prodeji, samosběrech a osobní zkušenosti zákazníků, kteří si pro ovoce často jezdí s celou rodinou.
Nejde tedy jen o anonymní jahody v regálu, ale o ovoce, u kterého lidé vidí, kde roste, kdy se sklízí a odkud putuje na jejich stůl.
„Jahody nejde dělat od stolu. Každý den jsme na poli, sledujeme počasí, zralost i kvalitu plodů. To, že testovaný vzorek našich jahod prošel bez nálezu sledovaných pesticidů, je pro nás velmi dobrá zpráva. Bereme ji jako potvrzení práce, kterou děláme každý den,“ říká Milan Hanč z Farmy Hanč ve Vraňanech.
Jistota původu je dnes čím dál důležitější
Test dTestu zároveň ukázal, že kvalitu čerstvých jahod nelze jednoduše odhadnout podle ceny ani země původu. Mezi nejlépe hodnocenými vzorky byly zahraniční jahody i české ovoce přímo od pěstitelů.
Právě u nákupu na farmě ale zákazník získává něco, co v běžném obchodě často chybí: jasný původ, čerstvost a možnost vidět pěstování zblízka. I proto jsou samosběry ve Vraňanech pro mnoho rodin každoroční letní tradicí.
Farma Hanč ve Vraňanech patří mezi známé české jahodové farmy. Nabízí prodej čerstvých jahod přímo z farmy i oblíbené samosběry, za kterými každoročně míří zákazníci z Prahy, Mělnicka i širokého okolí.
Zdroj: Two Blondes