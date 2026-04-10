VŠ NEWTON otevírá debatu o limitech vízové politiky pro zahraniční studenty

Praha 10. dubna 2026 (PROTEXT)

Zahraniční studenti představují pro český vzdělávací systém i národní ekonomiku nevyužitý potenciál v řádu miliard korun. Přestože v ČR aktuálně studuje přibližně 56.000 cizinců, vízová politika a administrativní bariéry systematicky brzdí příchod talentů ze třetích zemí. Vysoká škola NEWTON proto 14. dubna 2026 v Kongresovém centru Praha pořádá Kulatý stůl za účasti zástupců státní správy i businessu, aby společně hledali cestu k posílení české konkurenceschopnosti.

Současný stav vízových procesů je pro české vysoké školy i zaměstnavatele dlouhodobě neudržitelný. Administrativní limity pro studenty ze zemí mimo EU nejen komplikují nábor talentů, ale přímo ohrožují schopnost českých firem inovovat a obsazovat klíčové pozice.

"Zahraniční studenti nejsou pro Česko zátěží, ale příležitostí, kterou si necháváme protékat mezi prsty. Pokud chceme být moderní ekonomikou postavenou na znalostech, musíme transformovat procesy, které dnes talentované lidi spíše odrazují, než vítají," uvádí rektorka Vysoké školy NEWTON a místopředsedkyně Komory soukromých vysokých škol Anna Plechatá Krausová, DPhil.

Dialog klíčových aktérů: Od legislativy k praxi

Cílem diskuse pod názvem "Zahraniční studenti: příliš regulovaná příležitost?" je otevření konstruktivního dialogu mezi těmi, kteří politiku tvoří, a těmi, na které dopadá. Pozvání ke kulatému stolu přijali zástupci klíčových institucí:

  • Státní správa: MŠMT, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu.
  • Zákonodárci: Parlamentní Výbor pro vědu a vzdělání.
  • Hospodářská sféra a strategičtí partneři: Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy ČR.
  • Rektoři a zástupci vysokých škol

Program akce

Akce se koná pod záštitou Vysoké školy NEWTON a moderuje ji Pavel Štrunc.

- Termín: úterý 14. dubna 2026

- Místo: Kongresové centrum Praha, Club H (vchod č. 2)

- Časový harmonogram:

- 13:30 – 14:00 | Registrace a networking

- 14:00 – 15:00 | Moderovaná diskuse s Pavlem Štruncem, Annou Plechatou Krausovou, DPhil. a hosty. Pozvání přijali: Ing. Petr Jonák, Bc. Petr Kowanda, Mgr. David Nový, doc. Zuzana Machová, doc. Ing. Helena Chytilová, Ing. Radek Čajka, Ph.D., Mgr. Veronika Peterová, Ing. Soňa Lippmann, Mgr. Vojtěch Tomášek, Mgr. Kristýna Málková)

- 15:00 – 15:30 | Q&A – prostor pro dotazy médií a dalších hostů

- 15:30 – 16:30 | Závěrečný networking

 

O Vysoké škole NEWTON

Vysoká škola NEWTON je špičková soukromá vysoká škola zaměřená na business, management, marketing a psychologii. Dlouhodobě propojuje akademické vzdělávání s reálným světem podnikání a aktivně vstupuje do veřejné debaty o tématech, která ovlivňují ekonomickou budoucnost České republiky.

Zdroj: Vysoká škola NEWTON

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

PŘEHLEDNĚ: Dvorecký most „překope" tramvajovou dopravu v Praze. Známe podrobnosti

Cvičná jízda na Dvoreckém mostu, foto ze středy 8. dubna.

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Areál na Semilsku dohasili po 19 hodinách. O příčině vyšetřovatelé zatím nemají jasno

Požár v obci Horka u Staré Paky na Semilsku. (9. dubna 2026)

Před jedenáctou hodinou dnes hasiči dohasili požár, který ve čtvrtek večer zničil průmyslový areál v Horkách u Staré Paky na Semilsku. Jde o jeden z největších požárů za posledních několik let v...

10. dubna 2026  8:22,  aktualizováno  12:19

Soud poslal do vazby agresora z Kobylis, za brutální útok mu hrozí deset let

Obviněný muž z těžkého ublížení na zdraví jde do vazby

Kriminalisté obvinili šestatřicetiletého muže, který minulý týden na Praze 8 brutálně napadl pětatřicetiletého muže a způsobil mu život ohrožující poranění mozku. Obvodní soud pro Prahu 8 v pátek...

10. dubna 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

Pokladní benzinky se vzepřela lupiči s pistolí. Jeho reakce překvapila

Plynová pistole, kterou použil lupič při pokusu o vyloupení čerpací stanice v...

Neobvyklý případ vyšetřují od čtvrtka policisté z Olomoucka. Muž tam přišel na čerpací stanici, přisvojil si lahev rumu a poté se ještě dožadoval se zbraní v ruce peněz. Neuspěl a následně obsluhu...

10. dubna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

O post ředitele krkonošského parku se uchází 13 lidí, čtyři z nich jsou ze správy

Krkonošskou Sněžku už pokryl poprašek. (9. listopadu 2023)

Třináct lidí se ve výběrovém řízení uchází o funkci ředitele Správy Krkonošského národního parku (KRNAP), uvedlo tiskové oddělení ministerstva životního prostředí. Nevyloučilo, že další přihlášky...

10. dubna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

OBRAZEM: Na skok zpátky do zimy. Sníh zasypal květy sakur, narcisy i tulipány

Sněhová nadílka překvapila v pátek ráno obyvatele Plzně. Vločky zasypaly...

Obyvatele Plzně a okolí dnes ráno při pohledu z okna zaskočilo sněžení. Rozkvetlé tulipány, narcisy, macešky a pomalu se zelenající trávu, jenž probudily sluneční paprsky z předchozích dnů, nad...

10. dubna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Autobus srazil na přechodu chodkyni. Byla v bezvědomí, ztratila spoustu krve

Nehoda se stala na přechodu v Nebahovské ulici v Prachaticích. (10. dubna 2026)

Vážná nehoda, při níž se střetl autobus se ženou jdoucí po přechodu, zaměstnala v pátek ráno záchranáře v Prachaticích. Mluvčí jihočeské záchranky Vojtěch Míra upřesnil, že chodkyně utrpěla rozsáhlá...

10. dubna 2026  9:32,  aktualizováno  11:55

K návrhu obnovy náměstí v Přibyslavi přišly desítky připomínek, často protichůdné

Místostarosta Přibyslavi Michael Omes (vlevo) a starosta Martin Kamarád ukazují...

Několik desítek připomínek, často protichůdných, sesbírala radnice v Přibyslavi k projektu na revitalizaci tamního Bechyňova náměstí. Architektonická kancelář se je nyní snaží zakomponovat do návrhu....

10. dubna 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Pokus o zapálení synagogy byl začátek. Pak chtěl vraždit pro zábavu, viní mladíka

Obžalovaný vchází do jednací síně Krajského soudu v Brně, který pokračuje v...

V kauze pokusu o zapálení brněnské synagogy z ledna 2024 navrhne státní zástupkyně Petra Lastovecká desetiletý trest vězení, který zahrnuje také pokus o vraždu a další skutky. Krajský soud v Brně v...

10. dubna 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Mlékárna Valašské Meziříčí podpořila anketu Zlatý Ámos - nejoblíbenější učitel

10. dubna 2026  11:41

Přechod pro chodce a kočárky na Veleslavíně, kde můžete i s kočárkem 50 km/hod .

vydáno 10. dubna 2026  11:39

Krč

Krč

Jaro v Praze

vydáno 10. dubna 2026  11:38

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

V Praze 10-Strašnicích na Sídlišti Solidarita v ulici Brigádníků vzniklo dobrodružné hřiště.

vydáno 10. dubna 2026  11:37

