VŠ NEWTON otevírá debatu o limitech vízové politiky pro zahraniční studenty

Zahraniční studenti představují pro český vzdělávací systém i národní ekonomiku nevyužitý potenciál v řádu miliard korun. Přestože v ČR aktuálně studuje přibližně 56.000 cizinců, vízová politika a administrativní bariéry systematicky brzdí příchod talentů ze třetích zemí. Vysoká škola NEWTON proto 14. dubna 2026 v Kongresovém centru Praha pořádá Kulatý stůl za účasti zástupců státní správy i businessu, aby společně hledali cestu k posílení české konkurenceschopnosti.
Současný stav vízových procesů je pro české vysoké školy i zaměstnavatele dlouhodobě neudržitelný. Administrativní limity pro studenty ze zemí mimo EU nejen komplikují nábor talentů, ale přímo ohrožují schopnost českých firem inovovat a obsazovat klíčové pozice.
"Zahraniční studenti nejsou pro Česko zátěží, ale příležitostí, kterou si necháváme protékat mezi prsty. Pokud chceme být moderní ekonomikou postavenou na znalostech, musíme transformovat procesy, které dnes talentované lidi spíše odrazují, než vítají," uvádí rektorka Vysoké školy NEWTON a místopředsedkyně Komory soukromých vysokých škol Anna Plechatá Krausová, DPhil.
Dialog klíčových aktérů: Od legislativy k praxi
Cílem diskuse pod názvem "Zahraniční studenti: příliš regulovaná příležitost?" je otevření konstruktivního dialogu mezi těmi, kteří politiku tvoří, a těmi, na které dopadá. Pozvání ke kulatému stolu přijali zástupci klíčových institucí:
- Státní správa: MŠMT, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu.
- Zákonodárci: Parlamentní Výbor pro vědu a vzdělání.
- Hospodářská sféra a strategičtí partneři: Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy ČR.
- Rektoři a zástupci vysokých škol
Program akce
Akce se koná pod záštitou Vysoké školy NEWTON a moderuje ji Pavel Štrunc.
- Termín: úterý 14. dubna 2026
- Místo: Kongresové centrum Praha, Club H (vchod č. 2)
- Časový harmonogram:
- 13:30 – 14:00 | Registrace a networking
- 14:00 – 15:00 | Moderovaná diskuse s Pavlem Štruncem, Annou Plechatou Krausovou, DPhil. a hosty. Pozvání přijali: Ing. Petr Jonák, Bc. Petr Kowanda, Mgr. David Nový, doc. Zuzana Machová, doc. Ing. Helena Chytilová, Ing. Radek Čajka, Ph.D., Mgr. Veronika Peterová, Ing. Soňa Lippmann, Mgr. Vojtěch Tomášek, Mgr. Kristýna Málková)
- 15:00 – 15:30 | Q&A – prostor pro dotazy médií a dalších hostů
- 15:30 – 16:30 | Závěrečný networking
O Vysoké škole NEWTON
Vysoká škola NEWTON je špičková soukromá vysoká škola zaměřená na business, management, marketing a psychologii. Dlouhodobě propojuje akademické vzdělávání s reálným světem podnikání a aktivně vstupuje do veřejné debaty o tématech, která ovlivňují ekonomickou budoucnost České republiky.
Zdroj: Vysoká škola NEWTON