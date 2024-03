Vše o cestování již brzy v Letňanech: Představí se to nejlepší z karavaningu, lodí, vodních sportů i světových a českých destinací

Nezávislé cestování již několikátým rokem zažívá v České republice boom a karavany či obytná auta se stávají členy stále většího počtu rodin. Veletrh FOR CARAVAN kromě samotných modelů nových vozů i osvědčených bestsellerů uvede i další varianty kempování a karavaningu. Nebudou chybět autostany, vestavby a přestavby do osobních aut a dodávek nebo technologie a doplňky pro komfort a soběstačnost vozů.

Stále oblíbenějšímu trendu kempování „na divoko“ bude v Hale 7 věnována Adventure Village s offroady a karavany se stylovým vybavením na kempování. Jak si užít při kempinku i saunu a vířivku a zároveň poznat třeba drsný beskydský sever, ukáže firma MRKEY i s hercem Lukášem Langmajerem. Společnost Adventure Centrum dorazí se speciálním zdvihacím střešním nosičem a solárními novinkami a Thule přiveze unikátní stan na tažné zařízení. Expozice Concorde uvede model řady Liner 1095 GI na výkonném podvozku MB Actros 1840 L, který měl premiéru v lednu 2024. Zajímavostí vozu je garáž s výsuvnou plošinou pro vůz Mini Cooper.

Zájemci z řad návštěvníků mohou také absolvovat kurz obsluhy a manévrování přívěsu nebo soutěžit o ceny v hodnotě až 100 000 korun, třeba o týdenní půjčení obytného vozu, víkendové zápůjčky karavanů i obytňáků, kempinkové vybavení či vouchery na bezstarostné cestování a další ceny.

Více na www.forcaravan.cz.

Luxus na vodě

Letošní ročník výstavy FOR BOAT se pro jednoho šťastlivce stane nezapomenutelným zážitkem, během něhož vyhraje loď Corsiva 475 New Age v hodnotě půl milionu korun od firmy Wavy Boats. Losování výherce proběhne v sobotu 16. března v 17 hodin na stánku tohoto vystavovatele.

Výstava lodí a vodních sportů představí několik zajímavostí, mezi nimi například vodní skútr YAMAHA SUPERJET model 2023, který je ve své kategorii tzv. stand-up novinkou. Letos poprvé společnost Massilia Trade uvádí v České republice nový model člunu s elektrickým pohonem: SCOOP + od RUBAN BLEU určený pro sedm osob. Tento unikát nebude chybět ani v Letňanech. Na expozici Bychl Yacht Centra se objeví člun anglické značky Williams, konkrétně jeden z nejprodávanějších modelů Williams 345 Sportjet. Zajímavostí bude také nejnovější generace efoilu LIFT4 od společnosti Lift Foils nebo nový sportovní bowrider Regal model LS6 na stánku Česká lodní doprava – charter. Marina DOCK představí novinku značky SR pro letošní rok, model populární lodě SR 190, ve verzi se závěsným motorem.

Více na www.forboat.cz.

Světové i české destinace

Mezinárodní veletrh cestovního ruchu a regionální turistiky HOLIDAY WORLD & REGION WORLD je největší tuzemskou přehlídkou turistických destinací z celého světa i napříč Českou republikou.

Partnerskou zemí letošního 32. ročníku se stala Srí Lanka, země mnoha historických, náboženských i přírodních bohatství. Nabízí architekturu mistra tropického modernismu Geoffreyho Bawa, koloniální památky i nespočet vzácných chrámů či nedotčené pláže východního a severního pobřeží. Návštěvníci tu mohou zažít také adrenalin v podobě raftingu na divoké řece, cyklistiku v tropické džungli, surfing nebo se oddat tajům ajurvédy, jógy, meditace i buddhismu. Jednou z nejatraktivnějších památek Srí Lanky je hora Sigiriya spadající do seznamu UNESCO, milovníci šnorchlování ocení Pigeon Island naproti překrásné pláži Nilaveli a možnost sezónního pozorování velryb. Jak říkají zasvěcení cestovatelé, jedním z vůbec nejkrásnějších zážitků je pozorování slonů ve volné přírodě, například v Národním parku Minneriya.

Mnoho zajímavostí nabídne také partnerský region Moravskoslezský kraj. Ten patří k nejzelenějším oblastem Česka a překvapí množstvím turistických lákadel, významných památek i překrásných přírodních scenérií.

HOLIDAY WORLD & REGION WORLD umožní vyhrát zajímavé ceny, například zájezd pro dva do luxusního hotelu Nirvana s Ultra All Inclusive od společnosti Coral Travel CZ, čtyřdenní pobyt v oblasti Národního parku Vysoké Taury od ALPINmedia a NP Vysoké Taury, tři dny v Salcburku se vstupem do téměř tří desítek zajímavostí nebo desetidenní plavbu pro celou rodinu na lodi MSC WORLD EUROPA od firmy RIVIERA TOUR. Poslední jmenovaná společnost představí v Letňanech nový projekt, kterým jsou výletní plavby Explora Journeys – speciální druh luxusních cest na moři pro nejnáročnější cestovatele.

O víkendu 16. a 17. března proběhne v PVA EXPO PRAHA souběžně také festival KOLEM SVĚTA, který nabídne možnosti setkání se slavnými cestovateli, poutavé přednášky, workshopy, ochutnávky cizokrajných jídel i bohatý program.

Více na www.holidayworld.cz.

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.