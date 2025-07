Všechen Proud zůstal v Ostravě. Třetí den Beats for Love roztančil víc než čtyřicetitisícový dav

Do Dolních Vítkovic dorazilo 45 tisíc lidí. To je o 7 tisíc víc než ve čtvrtek a o zhruba 5 tisíc víc než loni stejnou dobou. „Už v minulém roce jsme se v pátek přehoupli přes tu magickou čtyřicetitisícovou hranici a chtěli jsme ji překonat i letos. Moc mě těší, že se to povedlo. Děkujeme fanouškům za přízeň,“ uvedl ředitel festivalu Kamil Rudolf.

Že program třetího dne Beats for Love táhne, bylo jasné už podle předprodeje vstupenek. Výraznější počet lidí dorazil i díky vstřícnému gestu organizátorů, kteří po čtvrtečním nezaviněném zrušení show dua Dimitri Vegas & Like Mike prodloužili platnost jednodenních vstupenek i na pátek. Využily toho stovky fanoušků. „Je to na české poměry nevídané gesto. Nás těší, že ho příznivci ocenili a zůstali nám věrní,“ těšilo Rudolfa.

SPECIÁLNÍ SETY I NÁVRAT LEGENDY

V pátek si své oblíbence v programu našli milovníci všech žánrů elektronické taneční hudby. Fanoušky D&B potěšil Brit Metrik známý svými melodickými vystoupeními, plno bylo i na Empire stage, kde zazářil maskovaný Němec Holy Priest. Techno Dome by Proud vládlo německo-argentinské spojení Sima Lorenze a Fluga, na Harmony House Square by Evropa 2 zase zářily Arielle Free a Monki z Velké Británie. Poslední dva projekty patří do nově vytvořené série Beats for Love Special. „Jsou to zcela unikátní vystoupení, která fanoušci jinde než na našem festivalu neuvidí. Ať už se jedná o kombinace umělců, nebo způsob, jakým své sety odehrají, je to naprosto jedinečný zážitek,“ vysvětlil programový ředitel festivalu Jiří Ramík.

Největší pozornost tradičně poutala největší Love stage by ČSOB. Na ní vystoupilo britské D&B duo Sigma známé hitem Nobody To Love, ale také americká kometa posledních let John Summit a legendární Armin van Buuren. Nizozemec se do Ostravy vrátil po třech letech. „A dokonce ukázal i velké srdce. Slovenskou DJku Nifru, která vystoupila na Future stage, vzal do svého soukromého letadla,“ vyprávěl Ramík. Armin van Buuren dorazil do Dolních Vítkovic v předstihu, fanoušky pak potěšil 90minutovou show završenou nejznámějším hitem Blah Blah Blah. Fotografie z působivého vystoupení už teď můžete obdivovat na sociálních sítích festivalu.

A nadšený z ostravského publika byl i rodák z Chicaga John Summit. „Cítil jsem se jako doma. Už jsem v Česku jednou hrál v Praze, ale tohle byl úplně jiný level. Popravdě jsem vůbec netušil, co mě na Beats for Love čeká, ale jsem absolutně v šoku. Podobně skvělé přijetí jsem už dlouho nezažil,“ zářil 30letý Američan.

BEATS FOR STATEČNOST

Třetím dnem mohli návštěvníci festivalu podpořit charitativní projekt Beats for Charity, který akci každoročně doprovází. Způsobů stále mají (sbírka totiž běží až do 31. srpna) hned několik: naskenovat kód ve festivalových novinách, na sociálních sítích či webu Beats for Love, využít interaktivních tabulí v areálu, nebo se zastavit fyzicky přímo u stánku. Pomáhat můžou i pohybem skrze aplikaci EPP festivalového partnera Skupiny ČEZ. „Jsme rádi, že díky festivalu můžeme využít té skvělé energie, která tady mezi návštěvníky panuje a podpořit společně rodiny potýkající se s nepřízní osudu. Od začátku Beats for Charity jsme takto společně darovali pro dobrou věc už více než dva a půl milionu korun,” dodala produkční manažerka Gabriela Rudolfová.

Loni i předloni organizátoři společně s fanoušky vybrali na dobročinné účely 600 tisíc korun. Letos peníze poputují dvěma rodinám v nelehké situaci. Prarodiče Bochňákovi z Přerovska po úmrtí dcery vychovávají své dvě vnučky, jednoletá Eliška Vozňáková z Karviné se zase statečně pere s řadou zdravotních omezení. „Charita je pevnou součástí našeho programu. Jsme rádi, že se lidé zastavují u stánku, odpustí si třeba pivo, nebo posílají peníze digitálně. Děkujeme jim za to. A ty, kteří ještě na dobrou věc nepřispěli, chceme poprosit, aby to udělali během posledního dne letošního ročníku,“ oznámil ředitel Beats for Love Kamil Rudolf.

V sobotu čeká fanoušky strhující závěr 11. ročníku festivalu. Součástí projektu Beats for Love Special bude neopakovatelné vystoupení britských D&B hudebníků A.M.C & Koven. Z Anglie dorazí i zpěvák John Newman známý svými hity Love Me Again nebo Feel The Love a zlatým hřebem festivalu bude show Axwella, člena věhlasné trojice Swedish House Mafia. A ve hře je i překonání absolutního návštěvnického rekordu z loňského roku.

Ti, kteří chtějí přepsat české kulturní dějiny, mají ještě šanci. Poslední vstupenky na závěrečný den Beats for Love 2025 jsou stále v prodeji na festivalovém webu. Jednotky kusů budou připravené i na pokladnách přímo v areálu.

Zdroj: Beats for Love