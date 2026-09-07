Všechno, co jsme chtěli | Liberecké výstavní trhy 1960–1980

Fenomén, který lámal návštěvnické rekordy
Výstava se zaměřuje na 60. a 70. léta – éru, v níž liberecké trhy lámaly rekordy návštěvnosti, a kdy na tamních pódiích zářily největší hvězdy tehdejšího showbyznysu. Nedílnou součástí LVT byl totiž také bohatý doprovodný program a ani výstava VŠECHNO, CO JSME CHTĚLI nemůže tento fenomén opomenout.Hudební vystoupení předních zpěváků a hudebníků tehdejší kulturní scény, stejně jako módní přehlídky a předvádění výrobků „naživo“, dotvářely obraz LVT jako jedné z nejvýznamnějších republikových akcí letního období, kterou v dobách největšího rozkvětu navštívily stovky tisíců nadšených návštěvníků. „Celkovou atmosféru dobových expozic LVT dokreslují aranžované instalace oděvů, při jejichž tvorbě jsme se nechaly inspirovat záběry fotografií z archivu muzea,“ říká Kristýna Rossmannová, kurátorka výstavy.
Od textilu po elektrospotřebiče
LVT prezentovaly vynikající výrobky nebo prototypy významných tuzemských výrobců a zároveň měly umožnit jejich nákup nebo alespoň objednání. Nabídka však většinou nedokázala uspokojit obrovskou poptávku zákazníků, navíc řada vystavených výrobků byla určena pouze pro export. Vedle produkce nejvýznamnějších textilních a oděvních závodů, a také příkladů oděvních doplňků, zde bylo k vidění také sklo, bižuterie, porcelán a bytová kultura.Výstava reflektuje i další oblasti produktů jako elektrické kuchyňské přístroje, plastové výrobky pro domácnost, svítidla, nábytek, a další, které se na LVT prezentovaly. „Do výstavy je zařazeno nemalé množství exponátů z muzejních sbírek. Řada artefaktů je v rámci výstavy veřejnosti představena po dlouhé době, některé dokonce vůbec poprvé. Několik předmětů bylo nedávno restaurováno,“ doplňuje Kristýna Rossmannová. Původní exponáty z muzea doplňují předměty zakoupené přímo na LVT, zapůjčené od soukromých sběratelů a pamětníků, i několik ukázek bižuterní tvorby, které zapůjčilo Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.
Vzpomínka ožívá i za branami výstavního sálu
Zájemci o tehdejší odívání si přijdou na své v pro tento účel upraveném instalovaném depozitáři v přízemí muzea. Nevelká výstavní plocha je také rozšířena o téma výstavní architektury prostřednictvím výstavy fotografií v bývalém pavilonu F architekta Miroslava Masáka, v kavárně nedalekého BG klubu, kde „vzpomínka na LVT“ pokračuje.
Doprovodný program k výstavě
MUZA | Severočeské muzeum v Liberci zve návštěvníky nejen na výstavu, ale také na bohatý doprovodný program, kde mohou zavzpomínat na „zlatou éru“ LVT.
Vzpomínky na Liberecké výstavní trhy
9. 9. / 15.00 / MUZA
Od 15.00 komentovaná prohlídka k výstavě v MUZA | Severočeské muzeum v Liberci. V 16.30 beseda v BG Klubu v bývalém pavilonu F od Miroslava Masáka.
Přijďte zavzpomínat na Liberecké výstavní trhy – fenomén, který po desetiletí přitahoval návštěvníky z celé republiky. Komentovaná prohlídka a neformální setkání nad šálkem kávy nabídne prostor pro osobní vzpomínky, fotografie i příběhy z dob největší slávy LVT. Akce je určena pamětníkům i všem, které zajímá každodenní život minulých desetiletí. Vstupné dobrovolné.
Architektura Libereckých výstavních trhů
9. 9. / 18.00 / BG Klub
Komentovaná prohlídka s kurátorem Luďkem Lukuvkou věnovaná architektuře Libereckých výstavních trhů. Jak vznikal výstavní areál, kdo navrhoval jeho pavilony a proč patřila architektura Libereckých výstavních trhů k nejprogresivnějším projektům své doby? Vydejte se po stopách staveb, které utvářely podobu slavné výstavní a prodejní akce a dodnes zůstávají významnou součástí architektonické historie Liberce. Vstupné 100 Kč (platba a sraz návštěvníků na recepci muzea).
Všechno, co jsme chtěli
30. 9. / 18.00 / MUZA
4. 11. / 18.00 / MUZA
Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Kristýnou Rossmannovou. Liberecké výstavní trhy byly místem, kde se návštěvníci seznamovali s novinkami, objevovali aktuální trendy a snili o tom, co si jednou pořídí domů. Komentovaná prohlídka vás provede nejen historií Libereckých výstavních trhů, ale také světem dobového designu, módy, skla, porcelánu, nábytku či reklamních tiskovin. Vstupné 100 Kč.
Příběhy z československého šatníku
14. 10. / 18.00 / MUZA
Komentovaná prohlídka s kurátorkou Adélou Mende zaměřená na každodenní odívání 60. a 70. let. Jak se oblékaly naše maminky a babičky? Co se nosilo do práce, na ples, do tanečních nebo na nedělní návštěvu? Komentovaná prohlídka vás zavede do doby, kdy si mnoho žen šilo oblečení doma podle střihů z časopisů, zatímco obchody zaplavovaly nové materiály jako silon, diolen či krimplen. Poznejte módu, která odrážela každodenní život i sny o moderním světě. Vstupné 100 Kč.
Zdroj: MUZA | Severočeské muzeum v Liberci
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