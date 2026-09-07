Všechno, co jsme chtěli | Liberecké výstavní trhy 1960–1980

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  14:37
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Liberec 7. září 2026 (PROTEXT) - Liberecké výstavní trhy slaví v roce 2026 sedmdesát let od prvního ročníku své novodobé historie a MUZA | Severočeské muzeum v Liberci oživuje fenomén LVT prostřednictvím výstavy s ukázkami plakátů, tiskovin, dobových fotografií a celé řady dalších originálních artefaktů spojených s touto akcí. Výstavu můžete navštívit až do 8. listopadu 2026.

Fenomén, který lámal návštěvnické rekordy

Výstava se zaměřuje na 60. a 70. léta – éru, v níž liberecké trhy lámaly rekordy návštěvnosti, a kdy na tamních pódiích zářily největší hvězdy tehdejšího showbyznysu. Nedílnou součástí LVT byl totiž také bohatý doprovodný program a ani výstava VŠECHNO, CO JSME CHTĚLI nemůže tento fenomén opomenout.Hudební vystoupení předních zpěváků a hudebníků tehdejší kulturní scény, stejně jako módní přehlídky a předvádění výrobků „naživo“, dotvářely obraz LVT jako jedné z nejvýznamnějších republikových akcí letního období, kterou v dobách největšího rozkvětu navštívily stovky tisíců nadšených návštěvníků. „Celkovou atmosféru dobových expozic LVT dokreslují aranžované instalace oděvů, při jejichž tvorbě jsme se nechaly inspirovat záběry fotografií z archivu muzea,“ říká Kristýna Rossmannová, kurátorka výstavy.

Od textilu po elektrospotřebiče

LVT prezentovaly vynikající výrobky nebo prototypy významných tuzemských výrobců a zároveň měly umožnit jejich nákup nebo alespoň objednání. Nabídka však většinou nedokázala uspokojit obrovskou poptávku zákazníků, navíc řada vystavených výrobků byla určena pouze pro export. Vedle produkce nejvýznamnějších textilních a oděvních závodů, a také příkladů oděvních doplňků, zde bylo k vidění také sklo, bižuterie, porcelán a bytová kultura.Výstava reflektuje i další oblasti produktů jako elektrické kuchyňské přístroje, plastové výrobky pro domácnost, svítidla, nábytek, a další, které se na LVT prezentovaly. „Do výstavy je zařazeno nemalé množství exponátů z muzejních sbírek. Řada artefaktů je v rámci výstavy veřejnosti představena po dlouhé době, některé dokonce vůbec poprvé. Několik předmětů bylo nedávno restaurováno,“ doplňuje Kristýna Rossmannová. Původní exponáty z muzea doplňují předměty zakoupené přímo na LVT, zapůjčené od soukromých sběratelů a pamětníků, i několik ukázek bižuterní tvorby, které zapůjčilo Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

Vzpomínka ožívá i za branami výstavního sálu

Zájemci o tehdejší odívání si přijdou na své v pro tento účel upraveném instalovaném depozitáři v přízemí muzea. Nevelká výstavní plocha je také rozšířena o téma výstavní architektury prostřednictvím výstavy fotografií v bývalém pavilonu F architekta Miroslava Masáka, v kavárně nedalekého BG klubu, kde „vzpomínka na LVT“ pokračuje.

Doprovodný program k výstavě

MUZA | Severočeské muzeum v Liberci zve návštěvníky nejen na výstavu, ale také na bohatý doprovodný program, kde mohou zavzpomínat na „zlatou éru“ LVT.

Vzpomínky na Liberecké výstavní trhy

9. 9. / 15.00 / MUZA

Od 15.00 komentovaná prohlídka k výstavě v MUZA | Severočeské muzeum v Liberci. V 16.30 beseda v BG Klubu v bývalém pavilonu F od Miroslava Masáka.

Přijďte zavzpomínat na Liberecké výstavní trhy – fenomén, který po desetiletí přitahoval návštěvníky z celé republiky. Komentovaná prohlídka a neformální setkání nad šálkem kávy nabídne prostor pro osobní vzpomínky, fotografie i příběhy z dob největší slávy LVT. Akce je určena pamětníkům i všem, které zajímá každodenní život minulých desetiletí. Vstupné dobrovolné.

Architektura Libereckých výstavních trhů

9. 9. / 18.00 / BG Klub

Komentovaná prohlídka s kurátorem Luďkem Lukuvkou věnovaná architektuře Libereckých výstavních trhů. Jak vznikal výstavní areál, kdo navrhoval jeho pavilony a proč patřila architektura Libereckých výstavních trhů k nejprogresivnějším projektům své doby? Vydejte se po stopách staveb, které utvářely podobu slavné výstavní a prodejní akce a dodnes zůstávají významnou součástí architektonické historie Liberce. Vstupné 100 Kč (platba a sraz návštěvníků na recepci muzea).

Všechno, co jsme chtěli

30. 9. / 18.00 / MUZA

4. 11. / 18.00 / MUZA

Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Kristýnou Rossmannovou. Liberecké výstavní trhy byly místem, kde se návštěvníci seznamovali s novinkami, objevovali aktuální trendy a snili o tom, co si jednou pořídí domů. Komentovaná prohlídka vás provede nejen historií Libereckých výstavních trhů, ale také světem dobového designu, módy, skla, porcelánu, nábytku či reklamních tiskovin. Vstupné 100 Kč.

Příběhy z československého šatníku

14. 10. / 18.00 / MUZA

Komentovaná prohlídka s kurátorkou Adélou Mende zaměřená na každodenní odívání 60. a 70. let. Jak se oblékaly naše maminky a babičky? Co se nosilo do práce, na ples, do tanečních nebo na nedělní návštěvu? Komentovaná prohlídka vás zavede do doby, kdy si mnoho žen šilo oblečení doma podle střihů z časopisů, zatímco obchody zaplavovaly nové materiály jako silon, diolen či krimplen. Poznejte módu, která odrážela každodenní život i sny o moderním světě. Vstupné 100 Kč.

 

Zdroj: MUZA | Severočeské muzeum v Liberci

 

https://www.muzeumlb.cz/

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

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